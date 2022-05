Chiara Lenzo holt Silbermedaille an Rhönrad-Weltmeisterschaft

Vizeweltmeisterin «Ich war ziemlich nervös»: Chiara Lenzo holt Silbermedaille an den Rhönrad-Weltmeisterschaften Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte gewinnt eine Turnerin des TV Waldstatt eine WM-Medaille: Chiara Lenzo springt an den Rhönrad-Weltmeisterschaften im dänischen Sonderborg zur Silbermedaille. Larissa Müller 30.05.2022, 11.00 Uhr

Chiara Lenzo überzeugt beim Sprung. Bilder: Stefan Roth

Kürzlich trafen sich knapp 100 Rhönradturnerinnen und – turner aus 13 Nationen im dänischen Sonderborg, um die über 15 Weltmeistertitel unter sich auszumachen. Zum zweiten Mal in ihrer Karriere qualifizierte sich Chiara Lenzo für dieses Turnier. Nach ihrem Début vor vier Jahren in der Kategorie Junior Girls startete sie diesmal in der Kategorie Senior Women. Die Kategorienzuteilung erfolgt aufgrund des Alters der Turnenden.

Am Montag und Dienstag stand das Warm-up auf dem Programm. Dabei ging es darum, sich mit dem ungewohnten Boden vertraut zu machen und das letzte Selbstvertrauen zu tanken. Am Mittwochnachmittag stand dann der grosse Wettkampf an. Insgesamt 31 Turnerinnen starteten in der Kategorie der weiblichen Erwachsenen im Dreikampf mit Geradeturnen, Spirale und Sprung. Dabei ging es direkt um den Einzug in den Mehrkampf- sowie auch in die Einzelfinals.

Kür überzeugte Jury

Chiara Lenzo startete in der Disziplin Spirale in den Wettkampf. Die Note im Rhönrad setzt sich – wie beim Kunstturnen – aus der Ausführungs- und der Schwierigkeitsnote zusammen. Die Kür wurde während der Trainings zu Hause und im Nationalkader individuell ihrem Niveau entsprechend zusammengestellt. Dies immer mit dem Ziel, das Risiko eines Sturzes und somit einem Grossabzuges möglichst klein zu halten. Sie präsentierte ihre Spiralekür dem siebenköpfigen Wertungsgericht mit Bravour.

Als zweite Disziplin bestritt Lenzo den Sprung vom Rad, ihre Lieblingsdisziplin. Seit Mitte dieser Saison zeigte sie einen neuen Sprung: Gestreckter Salto mit ganzer Schraube. Auch wenn ihr die Landung bei beiden Sprüngen nicht ganz sauber gelang, behielt sie die Hoffnung auf ein Finalplatz auch dank des hohen Schwierigkeitsgrads bei.

Stolz auf ihre Medaille: Chiara Lenzo.

Als dritte und abschliessende Disziplin stand die Geradekür zur Musik auf dem Programm. Speziell dabei ist, dass neben der Schwierigkeit und der Ausführung auch die Musikinterpretation und die Kreativität der Elemente bewertet wird. Lenzo gelang die selbst einstudierte Musikkür fast fehlerfrei. Die Freude am Rhönradturnen war ihr anzusehen und überzeugte so auch hier die gesamte Reihe an Wertungsrichtern.

Am Ende des Dreikampfes resultierte für die Ausserrhoderin den sehr guten zwölften Rang. Noch viel grösser war der Freudensprung über den Einzug ins Sprungfinale.

Der zweite Sprung mit hervorragender Note

Am Samstagmittag war es endlich so weit. Wie die 20-jährige Rhönradturnerin meint:

«Ich war ziemlich nervös. Aber gleichzeitig freute ich mich sehr, die Chance zu bekommen, zeigen zu können, was ich drauf habe.»

Der Auftakt beim Einzelfinal gelang Lenzo mit dem ersten Sprung nach Wunsch. Im zweiten Sprung steigerte sie sich nochmals und erhielt die hervorragende Note von 7,65 – und einen tosenden Applaus mit Kuhglockenklang vom Publikum. Nun war Daumendrücken und Abwarten der Resultate der anderen Turnerinnen angesagt. Überwältigt und mit Freudentränen in den Augen strahlte sie mit der Silbermedaille um den Hals vom Podest herunter: Vizeweltmeisterin im Sprung.