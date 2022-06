Vision Vor gut 100 Jahren ernsthaft diskutiert: Per Bahn von Altstätten auf den Säntis Immer wieder ist die Aufhebung der Bahnlinie Altstätten–Gais ein Thema. Gründe sind die schwachen Frequenzen und die jetzige Zugskomposition, die 2035 das Ende der Lebensdauer erreicht und nicht ersetzt werden soll. Vor über 100 Jahren hingegen wurden mit einer direkten Bahnverbindung vom Rheintal hinauf zum Säntisgipfel visionäre Pläne gewälzt. Peter Eggenberger 14.06.2022, 11.59 Uhr

Per Bahn von Altstätten auf den Säntis: Ein Zugfahrzeug der Altstätten–Gais-Bahn und ein mit «Säntisbahn» beschrifteter Wagen dokumentieren im Bahnmuseum Wasserauen eindrücklich die damalige Vision einer Bahnverbindung vom Rheintal auf den Säntis. Bild: PE

1911 wurde die Bahn von Altstätten nach Gais eröffnet, nachdem bereits vorher die Linien Gais–St.Gallen (1899) und Gais–Appenzell (1904) betriebsbereit waren. 1912 wurde die von Appenzell nach Wasserauen führende erste Etappe der Säntisbahn eröffnet.

Dem Beispiel der 1912 eröffneten Jungfraubahn wollten Innerrhoder Bahnpioniere eine schienengebundene Bahn zum Säntis realisieren. Damit wäre von Altstätten aus der markante Ostschweizer Gipfel mit Umsteigen in Gais und Appenzell per Bahn erreichbar gewesen. Wäre, denn die fortsetzende Bahn ab Wasserauen via Seealpsee und Meglisalp liess sich nie verwirklichen.

Luftseilbahn bevorzugt

Mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs (1914) verschwand das Säntisbahn-Projekt ab Wasserauen in tiefen Schubladen. Nach Kriegsende erwuchs dem Innerrhoder Bahnvorhaben ernsthafte Konkurrenz durch eine Luftseilbahn auf den Säntis, zumal sich die entsprechende Technik von Bregenz auf den Pfänder (eröffnet 1927) bestens bewährte.

1935 war es so weit, und die Schwebebahn Schwägalp–Säntis wurde eröffnet. Das bedeutete zugleich das Aus für die Säntisbahn ab Wasserauen. Trotzdem aber blieben die Wagen bis Anfang der 1950er-Jahre stolz mit «Säntisbahn» beschriftet.