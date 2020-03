Virus-Krise lässt im Appenzellerland den Umsatz von Betrieben und Tourismusanbietern einbrechen Das Corona-Problem betrifft die Wirtschaft, den öffentlichen Verkehr und den und das gesellschaftliche Leben. Besonders leidet die Stagelight AG in Herisau. Mea McGhee/Janine Bollhalder 09.03.2020, 05.00 Uhr

Die Firma Stagelight rüstet Veranstalter mit Technik aus. Bild: Fotolia

«Wir haben einen massiven Einbruch im Auftragswesen», sagt Geschäftsführer der Stagelight AG in Herisau – Peter Lemmenmeier. Das Unternehmen betätigt sich in sämtlichen Bereichen der Veranstaltungstechnik. Durch die zahlreichen Stornierungen von Anlässen – speziell Generalversammlungen (GV) – sind 80 Prozent der Aufträge hinfällig. «Es war uns klar, dass die grossen Anlässe abgesagt werden. Aus Angst wird nun aber auch auf kleinere Anlässe verzichtet.

Kurzarbeit angemeldet

Wir haben bereits Kurzarbeit anmelden müssen. Unser Betrieb ist aufs Minimum heruntergefahren worden.» Wenn es so weitergehe, sei das Unternehmen Stagelight in seiner Existenz bedroht. «Wir sind noch nicht panisch», sagt der Geschäftsführer, «aber es hat mich schon sehr überrascht, dass bereits Veranstaltungen für den April abgesagt worden sind.» Eine Situation wie diese habe Lemmenmeier noch nie erlebt. Er ist sich aber sicher, dass die Situation dramatischer dargestellt wird, als sie eigentlich ist und bald alles zur Normalität zurückkehrt. Trotzdem: «Grosse Unsicherheit liegt in der Luft.»

Es drohen Liquididätsengpässe

Auch Andreas Frey, Geschäftsführer von Appenzellerland Tourismus Ausserrhoden, spricht von einer beunruhigenden Situation. Noch Anfang letzter Woche hätten vor allem kleinere Gastro- und Hotelbetriebe absagen verzeichnen müssen, zum Wochenende hin habe sich die Lage aber verschärft – auch grössere Betriebe seien betroffen. Im Vergleich zu internationaleren Destinationen würde man im Appenzellerland sicher weniger leiden. Gäste tendierten in solchen Situationen in der Nähe zu bleiben, und in die Region kämen traditionell hauptsächlich Gäste aus der Schweiz.

«Die Buchungseinbrüche sind massiv und beängstigend.»

Er habe volles Verständnis, dass zum aktuellen Zeitpunkt auf Familien- und Geburtstagsfeiern mit vielen älteren Gästen verzichtet wird, das entspricht der Empfehlung des Bundes. Aber wenn ein Restaurant Stornierungen entgegennehmen müsse breche der Umsatz ein. «Dann fehlen schnell einmal ein Viertel bis die Hälfte der Einnahmen. Ein Gastronom hat in der Regel nur vier Wochenenden pro Monat für solche Gäste», nennt Frey ein Beispiel. Die Betriebe würden in Liquiditätsengpässe geraten.

Er hofft, dass die Gäste sich solidarisch mit Leistungsträgern des hiesigen Tourismus zeigen und entsprechende Angebote nutzen, wenn sich die Lage entspannt. Vom Bund und den Behörden erhofft er sich pragmatische und teilweise unbürokratische Lösungsansätze, um die Branche in dieser besonderen Lage zu unterstützen.

Seminare werden abgesagt

Als einer der Tourismusanbieter ist die Säntis-Schwebebahn AG von der Lage rund um den Corona-Virus besonders betroffen. Aktuell sei weder Hochsaison, noch besonders gutes Wetter, weshalb die Auswirkungen auf das Jahresergebnis nicht gravierend seien, so Geschäftsführer Bruno Vattioni.

Man habe nebst den vom Bund veranlassten verschiedene weitere Massnahmen getroffen, um Kunden sowie Mitarbeitende so gut wie möglich zu schützen. Beförderungs- und Gästezahlen werden reduziert Die Kabine der Schwebebahn kann bis zu 85 Personen transportieren. «Wir begrenzen die Passagierzahl pro Fahrt momentan auf 60, damit alle mehr Abstand halten können», sagt Vattioni. Auch würden die Haltestangen in der Kabine sowie die Türgriffe an den WC-Abteilen häufiger gereinigt.

Weiter wird die Teilnehmerzahl bei Anlässen des Unternehmens auf 148 begrenzt. Bei grossen Veranstaltungen von Kunden, etwa Hauptversammlungen vor Verbänden oder Hochzeiten, stehe man im Gespräch mit den Anbietern. «Wir beraten sie auch, wie sie vorgehen müssen, wo sie sich über Auflagen informieren können», sagt Vattioni. Man sei bestrebt, mit den Veranstaltern pragmatische Lösungen zu finden. Er nennt vier Seminare mit Teilnehmern aus Risikogebieten, die verschoben wurden. Hier rechne die Säntis-Schwebebahn AG geleistete Anzahlungen bei einer späteren Durchführung an.

Gedanken macht sich Bruno Vattioni auch zur Durchführung der Generalversammlung des Unternehmens, die im Juni stattfinden soll. Der Versand der Einladungen und Unterlagen sei für Ende März geplant. Noch sei offen, ob die GV wie geplant stattfinden kann.

Arbeitsplätze werden getrennt

Auch die Raiffeisenbank Appenzeller Hinterland macht sich Gedanken über ihre Generalversammlung. Traditionellerweise wird diese Ende April durchgeführt. An den drei Anlässen nehmen jeweils je rund 500 Genossenschafter teil. «Ende März wird der Verwaltungsrat entscheiden, ob die GV wie geplant stattfinden kann», sagt Simon Frehner, Vorsitzender der Bankleitung. Das Programm stehe, die Unterlagen seien versandbereit, die Bestellungen bei den Lieferanten aufgegeben. Nicht zuletzt aus Rücksicht auf diese Partner, würde eine Verschiebung frühzeitig in die Wege geleitet.

Sorgen bereiten Frehner die finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise auf Gewerbebetriebe. Sollten diese in Not kommen, brauche es einen Dialog und man müsse schauen, dass deren Liquidität möglichst gewährleistet bleibe.

Die Bankleitung ist auch im Geschäftsalltag gefordert. Die Raiffeisenbank Appenzeller Hinterland hat einen umfassenden Notfallplan erarbeitet. Man habe sich so eingerichtet, dass alle Mitarbeitenden von Zuhause aus arbeiten könnten. Weiter ist vorgesehen, dass die Stellvertreter von Bereichs- und Teamleitern ab heute, Montag, entweder Homeoffice betreiben oder in einer der Aussenfilialen in Waldstatt und Urnäsch arbeiten. «So können wir den Betrieb sicherstellen, wenn viele Mitarbeiter aus Herisau in Quarantäne müssten.» Natürlich halte man sich an die empfohlenen Hygienemassnahmen des Bundes.

Bankomaten werden gereinigt

Die Raiffeisenbank betreibt die meisten Bankomaten im Appenzellerland. Die vier Automaten an den Bankstandorten im Hinterland würde man vermehrt desinfizieren, so Frehner. Er rät Kunden allgemein, nach der Nutzung eines Geldautomaten die Hände zu waschen.

Vorsicht bei Schlüsselpositionen geboten

Auch bei den Appenzeller Bahnen wird besonderes Augenmerk auf die Hygiene gelegt: An die Mitarbeitenden mit intensivem Kundenkontakt ist Desinfektionsmittel verteilt worden. Zu besonderer Vorsicht sind die Schlüsselstellen aufgerufen, also die Mitarbeitenden der Betriebszentrale sowie die Lokführer. «Diese Personen sind von spezieller Bedeutung, um den Betrieb am Laufen halten zu können», sagt Erika Egger, Mediensprecherin der Appenzeller Bahnen. Das Unternehmen sei vorbereitet, Egger sagt: «Wir haben ein Pandemieteam aufgestellt und wir wären bereit, im Notfall entsprechende Massnahmen einzuleiten.» Für die Fahrgäste gibt es in den Waggons keine besonderen Hinweise. «Die Schutzmassnahmen des Bundesamts für Gesundheit (BAG) sind überall ersichtlich, etwa in der Gratiszeitschrift 20 Minuten, welche bei uns aufliegt.» Letzte Woche habe das Unternehmen eine Auswertung der Fahrgäste gemacht und keine Veränderungen feststellen können. «Ich gehe aber davon aus, dass die Frequenz je nach Entwicklung des Corona-Virus durchaus abnehmen wird», sagt Egger.

Fitnesscenter spüren noch keine Auswirkungen

Im Appenzellerland wird noch rege Sport gemacht Fitnessstudios werden nach wie vor rege besucht: Claudia Thüler, die Centerleiterin des Standorts Appenzell der Update Fitness Center-Kette, hat bislang keine Veränderung im Verhalten der Besucher beobachtet. «Wir halten uns an die Empfehlungen der Behörden und weisen unsere Gäste auch darauf hin – etwa auf die Möglichkeit von Verwendung von Desinfektionsmittel.» Thüler rechnet aber nicht mit weniger Gästen als sonst. Auch Silvia Preisig vom Fitnesscenters No Limit in Herisau, hat keine Abweichungen im Betriebsalltag bemerkt. «Ich rechne auch nicht mit einem Einbruch der Besucherzahlen», sagt sie. Es sei ein kleines Fitnessstudio, Preisig habe so immer den Überblick. Sie sagt: «Wenn jemand krank wirkt, dann schicke ich diese Person nach Hause. Aber das mache ich immer, nicht nur jetzt, in der Zeit des Corona-Virus.»