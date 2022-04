Vielseitig Herisauerin ist Lehrerin, Atmungstherapeutin, Coach und Clownin: «Es gibt Menschen, die bezeichnen mich als Chamäleon» Die Herisauerin Tanja Dörig hat viele Interessen. Sie war in Liverpool als Kellnerin, in Ecuador Englischlehrerin und jahrelang Mitglied der Guggenmusik Sauknapp. Die Oberstufenlehrerin ist Teil des Clownduos Noidue. Rita Bolt 07.04.2022, 17.00 Uhr

Vielseitig interessiert: Tanja Dörig. Bild: rb

Wer Tanja Dörig nach ihrem Beruf fragt, bekommt keine eindeutige Antwort. «Ich bin Oberstufenlehrerin, Atmungstherapeutin, Clownin und ich coache Menschen.» Wer wissen will, was sie von alledem am liebsten macht, sieht in ein fragendes Gesicht, bekommt ein Lächeln und ein Achselzucken. «Ich habe so viele Interessen und mache alles gerne», sagt die Herisauerin.

Und dann sprudelt es nur so aus ihr heraus. Sie war als junge Frau viel unterwegs – in Liverpool als Kellnerin, in Ecuador als Englischlehrerin, in Mexico und Costa Rica auf Reisen, als Saisonhilfe bei einem Bergbauern im Jura. «Lange Zeit wollte ich Ärztin oder Gynäkologin werden», erinnert sich die Herisauerin und lacht. Aus ihr wurde weder eine Ärztin noch eine Gynäkologin. «Das Leben hat immer für mich geschaut», sagt sie. Sie glaube nicht an Zufälle.

Praktikantin in einer Bank

Tanja Dörig hat die Wirtschaftsmatura an der Kantonsschule Trogen absolviert und dann auf einer Bank als Praktikantin gearbeitet. Sie hat sich dann entschieden, die Ausbildung zur Oberstufenlehrerin an der Pädagogischen Hochschule St.Gallen zu machen. Ihre erste Stelle, eine Traumstelle, wie Dörig sagt, war ihre Lehrtätigkeit an der Mädchensekundarschule St.Katharina in Wil. «Ich habe mich dort sehr wohlgefühlt.» Nach sieben Jahren habe sie den Drang verspürt, weiterzuziehen, genauer gesagt ins Ausland und anschliessend an verschiedene Schulen für Stellvertretungen.

Seit vier Jahren ist sie in einem 60-Prozent-Pensum im Förderzentrum der Oberstufe Sproochbrogg in Zuckenriet tätig. Sie unterrichtet Schülerinnen und Schülern mit speziellem Unterstützungs- und Förderbedarf. Mit Partnerin Elisabeth Koller coacht und begleitet sie zudem Schüler, Jugendliche und Erwachsene im eigenen kleinen St.Galler Unternehmen «vollokay». «Ich bin eine Wegbegleiterin und liebe es, Menschen zu unterstützen», sagt die 43-Jährige.

Seit fünf Jahren ist sie zudem ausgebildete Atemtherapeutin und gibt Kurse, Einzel- und Gruppensitzungen. Sie selber profitiere vom richtigen und bewussten Atmen im Alltag. Manchmal müsse auch sie so richtig «dureschnufe». Die Atemarbeit nimmt einen bedeutenden Raum bei Tanja Dörig ein.

«Bewusstes Atmen ist wichtig für die Gesundheit und die Balance. Die Kraft des Atems hat mein Leben verändert.»

Sie ist die Clownin Estella und tritt im Kindertheater auf

Die Herisauerin steht gerne auf verschiedenen Bühnen – sehr gerne auch mit einer roten Nase. Irgendwann in ihrer turbulenten Zeit hat sie die Ausbildung zur Clownin absolviert. An einer Weiterbildung für Oberstufenlehrkräfte hat sie Brigitte Senn-Strübi aus Gossau kennen gelernt, ebenfalls eine Clownin, und sich sofort gut mit ihr verstanden. Die beiden bilden aktuell das Clownduo Noidue; die Gossauerin heisst Pepita, die Herisauerin Estella. Zusammen haben sie die Geschichte «Futsch», ein Kinder-Clowntheater, geschrieben und dürfen jetzt wieder öffentlich auftreten.

Pepita und Estella treffen in «Futsch» auf ein seltsames Wesen, das sie lehrt, dass man Schwierigkeiten am besten lösen kann, wenn man zusammenhält. Der nächste Auftritt ist am 9./10. April auf der Blumenranch in Niederbüren. Ihren ersten gemeinsamen Auftritt hatten Pepita und Estella bereits 2014 an einer Erzählnacht in Steinach. Seit dieser Nacht haben die beiden viele Lachtränen vergossen.

Estella, also Tanja Dörig, tritt auch alleine als Clownin auf, in Altersheimen, an Firmenanlässen oder an Geburtstagen beispielsweise. Die Clownin kann vieles: Singen, Tanzen, mit den Pflanzen sprechen und auf Stelzen laufen. Sie wurde als Clown auf Stelzen für die Eröffnung des Gotthard-Basistunnels am 4./5. Juni 2016 engagiert. «Eine grosse Ehre für mich.» Sie kann übrigens auch «handörgele». «Mit der Clownerie bringe ich Leichtigkeit in meinen Alltag», sagt die 43-Jährige.

Sie steht gerne an vorderster Front

Tanja Dörig ist in einer Herisauer Fasnachtsfamilie aufgewachsen. Ihr Vater war ein leidenschaftlicher Schnitzelbänggler. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Die Tochter ist schon früh an der Seite ihres Vaters aufgetreten und 17-jährig hat sie ihre ersten Schnitzelbanggen geschrieben und vorgetragen.

Auch heute kommen Familienmitglieder bei Festen in Genuss einer Schnitzelbangg von Tanja Dörig. «Ich stand schon immer gerne auf der Bühne», sagt die Vielbeschäftigte lachend. Sie war auch lange Mitglied der Herisauer Guggenmusik Sauknapp. «Ich habe Feste mitorganisiert und war zuständig für die Schminke», erzählt sie und ergänzt. «Es gibt Menschen, die bezeichnen mit als Chamäleon.»

Kindertheater «Futsch», 9./10. April, 14.30 Uhr, Blumenranch Niederbüren. Anmeldung an pepita.struebi@gmail.com