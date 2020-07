Ein Haustier zulegen, anstatt in die Ferien gehen: Tierheime und Züchter im Appenzellerland können die Nachfrage nach Hunden und Katzen kaum befriedigen Katzen und Hunde sind im Appenzellerland zurzeit sehr gefragt. Züchter und Tierheime haben deswegen kaum noch Tiere zu vermitteln. Die Appenzeller Organisation Chratzbom Ebni, Verein für in Not geratenen Katzen freut es. Aber Tierheime verzeichnen deswegen hohe Einbussen, weil die Pensionseinnahmen wegfallen, wenn die Tiere über die Ferien nicht zu ihnen gebracht werden. Eva Wenaweser 16.07.2020, 16.00 Uhr

Die grosse Nachfrage nach Hunden und Katzen kann von Züchtern und Tierheimen nicht überall im Appenzellerland befriedigt werden. So verzeichnet beispielsweise «Chratzbom Ebni, Verein für in Not geratenen Katzen» in Grub viele Anfragen von Leuten, die ein Tier bei sich aufnehmen möchten. Laut Monika Riepl, Gründerin der Organisation, muss sie aber nicht mehr Katzen als sonst bei sich aufnehmen: «Diese Zahlen bewegen sich im Rahmen.»

Gemäss Riepl nehmen jetzt aber auch viele Leute Katzen bei sich auf, die sich bereits seit einer Weile überlegen, sich ein Haustier anzuschaffen.

«Durch Corona haben sie gemerkt, dass sie durchaus Zeit für eine Katze hätten.»

Sorgen, dass die Tiere wieder im Heim landen, wenn sich die Situation beruhigt, macht sich Riepl keine. «Es kostet viel Geld, wenn man beispielsweise den Balkon vernetzen muss, um eine Wohnung tiergerecht zu machen.»

Die intensive Anfangsphase ist entscheidend

Sie bringe ausserdem jede einzelne Katze persönlich bei den neuen Besitzern vorbei und habe immer ein gutes Gefühl gehabt. Was die ideale Wohnsituation für die Katzen angehe, sei sie sehr pingelig: «Die Wohnung und der Balkon müssen gross genug und katzengerecht sein. Wenn beispielsweise ein Balkon nicht vernetzt ist, gebe ich die Katze dort nicht ab.» Sollte es in dem Haushalt ausserdem noch keine Katze geben, werden diese auch nicht einzeln abgegeben. So könnten sich die Katzen im schlimmsten Fall immer noch miteinander beschäftigen.

Riepl bekommt täglich Bilder und Videos von Leuten, die Katzen von ihr aufgenommen haben. Sie ist der Meinung, dass wenn die intensive Anfangsphase überstanden ist und sich das Zusammenleben gut eingependelt hat, sich die wenigsten wieder gegen eine Katze entscheiden werden. «Natürlich kann eine Veränderung im Leben, wie beispielsweise eine Scheidung, dazu führen, dass sich die Umstände gravierend ändern und die Katzen zurückgegeben werden – dafür haben wir aber auch Verständnis und das kommt zum Glück auch nur selten vor.»

«Wir schauen uns beispielsweise die Wohnsituation an»

Laut einer Hundezüchterin aus Herisau ist die Nachfrage nach Hunden zurzeit so gross, dass sie diese gar nicht befriedigen kann. «Hunde sollten aber nicht aus einer Laune heraus gekauft werden. Man sollte es wirklich ernst meinen.» Daher setze sie auch immer einen Kaufvertrag auf, damit dem Hund keine ungewisse Zukunft bevorstehe, sollten es sich die Besitzer doch noch anders überlegen. «Ich würde den Hund dann wieder zu mir zurücknehmen», sagt sie.

Auch das Tierheim Sitterhöfli in Engelburg klärt laut Inhaber Heinz Staub im Voraus ab, ob die Tiere bleiben können. Staub sagt:

«Wir schauen uns beispielsweise die Wohnsituation und den Arbeitsbereich an.»

Auch ihm ist jedoch bewusst, dass es immer unvorhersehbare Veränderungen im Leben geben kann und die Tiere dann doch wieder zurückgebracht werden.

Mischlinge und kleine Hunde sind in der Schweiz sehr gefragt

Zurzeit hätten sie aber eher Existenzprobleme, weil sie durch Corona finanzielle Einbussen haben. «Wenn die Leute nicht in die Ferien gehen, bringen sie ihre Hunde und Katzen auch nicht in ein Tierheim, solange sie weg sind», sagt Staub. Genau darauf seien sie aber angewiesen. Er sagt:

«Viele scheinen sich einen Hund oder eine Katze zuzulegen, anstatt in die Ferien zu gehen.»

Und diese Nachfrage können auch sie nicht befriedigen: «Wir haben keine Hunde mehr hier, die abzugeben sind. Nur noch ein paar Katzen.» Die Nachfrage nach kleinen Hunden sei aber generell sehr gestiegen in den letzten Jahren. Besonders Mischlinge seien gefragt. «In der Schweiz fehlen dafür aber die Züchter», sagt Staub.

Daher nehmen einige Tierheime in der Schweiz, die darauf spezialisiert sind, auch Hunde auf, die beispielsweise in Süd- oder Osteuropa auf der Strasse gelandet sind und einen neuen Besitzer suchen. Laut Staub hat er aber schlechte Erfahrungen damit gemacht, solche Hunde bei sich aufzunehmen und zu vermitteln:

«Ich habe eine Verpflichtung gegenüber allen, die ihre Hunde bei mir in den Ferien haben. Dass sie sich in ihrer Zeit bei mir mit einer Krankheit anstecken, kann und möchte ich nicht verantworten.»

Dafür gebe es Tierheime und Organisationen, die darauf spezialisiert seien, diese Hunde weiterzuvermitteln. Aufgrund der Coronasituation und den Bedingungen an den Grenzen, sei dies zurzeit aber auch schwierig – daher sei die Nachfrage bei Tierheimen und Schweizer Züchtern auch grösser als sonst.