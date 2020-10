Viel Ehre für einen Heimweh-Appenzeller: Der in Haslen aufgewachsene Sepp Graf erhält den Kulturpreis der Berner Gemeinde Worb Vor über 40 Jahren zog es den gebürtigen Appenzeller Sepp Graf nach Worb im Kanton Bern. Als Präsident des Ortsvereins engagiert er sich seit Jahren ehrenamtlich für die Gemeinde. Unter anderem setzte er sich mit dem Ortsverein für den Erhalt des dorfeigenen Kinos ein, welches 2018 vor dem Aus stand. Nun wird der 66-Jährige mit dem Worber Kulturpreis geehrt. Claudio Weder 29.10.2020, 12.00 Uhr

Sepp Graf posiert neben einem der insgesamt 120 Bänkli rund um das Dorf Worb. Bild: Cornelia Krämer / Worber Post

Am Telefon klingt Sepp Graf nicht wie jemand, der seit über 40 Jahren im Kanton Bern wohnt. «Ich würde mich verstellen, wenn ich auf einmal Berndeutsch reden würde», sagt der 66-Jährige im breitesten Innerrhoder Dialekt und lacht. Im Jahr 1979 zog es den gebürtigen Appenzeller nach Worb im Berner Mittelland. Seine ursprüngliche Heimat hat er aber nie vergessen: Er spricht wie «en Ösrige», trinkt «Quöllfrisch», liest die «Appenzeller Zeitung» und verfolgt aufmerksam das politische Geschehen in Innerrhoden - wenn auch nur aus der Ferne. Nun wird Sepp Graf mit dem Worber Kulturpreis geehrt.

Sepp Graf wuchs in Haslen auf, besuchte dort die Primarschule und später die Sekundarschule in Appenzell. Nach einer Lehre bei den Appenzeller Bahnen verliess er seine Heimat, um einen Sprachaufenthalt im Val de Travers (Kanton Neuenburg) zu absolvieren. Drei Jahre später nahm er eine Stelle bei den Vereinigten Bern-Worb-Bahnen (heute RBS) an und leitete bis zu seiner Pensionierung vor einem Jahr die Dienststelle des Bahnhofs Worb Dorf.

Zuständig für 3 Tannenbäume und 120 Sitzbänkli

«In Worb gehöre ich zum Inventar», sagt Sepp Graf. Den sympathischen Appenzeller kennt man im Dorf. So richtig erklären kann er sich den Umstand aber nicht, warum er damals genau in Worb «gestrandet» sei. «Irgendwie hat es mich hierher gezogen», sagt Graf, der verheiratet ist und drei erwachsene Söhne sowie zwei Enkelkinder hat. Ebenso wenig kann er einen genauen Grund nennen, warum er sich seit Jahrzehnten ehrenamtlich für die Gemeinde einsetzt.

«Ich habe es nie als Müssen empfunden. Es machte mir einfach immer Spass.»

Anfang der Neunzigerjahre trat Graf dem Verkehrsverein bei, der damals 500 Mitglieder zählte. Später wurde er Sekretär und übernahm 2009, als der Verkehrsverein mit der IG Worber Vereine zum Ortsverein Worb fusionierte, das Präsidium. Dieses Amt übt Graf noch immer aus. Und daran wird sich vorläufig wohl auch nichts ändern. Der 66-Jährige packt gerne an. Wobei er, wie er sagt, lieber im Hintergrund wirkt.

Zu seinen Aufgaben als Ortsvereinspräsident gehören nicht nur die Organisation von Anlässen wie etwa das Pétanque-Turnier, sondern auch die Pflege und Wartung der 120 Sitzbänke, die rund um das Dorf angebracht sind. Ebenso hilft Sepp Graf in der Adventszeit beim Aufstellen und Dekorieren der drei Weihnachtsbäume im Dorfzentrum mit. Besonders gefreut hat er sich, als er im Jahr 2004 die 1.-August-Ansprache über den Kanton Appenzell Innerrhoden halten durfte.

Einsatz für dorfeigenes Kino

Eine weitere, nicht unwesentliche Aufgabe des Ortsvereins ist der Betrieb des dorfeigenen Kinos. Dieses stand 2018 vor dem Aus, weil die ehemaligen Betreiber keine Nachfolge finden konnten. Der Ortsverein Worb hat sich damals für den Erhalt des Kinos eingesetzt und führt dieses nun zusammen mit freiwilligen Helferinnen und Helfern weiter. «Das Kino ist für Worb eine wichtige Institution», sagt Sepp Graf. Denn im «chinoworb» gibt es nicht nur Filme zu sehen, die Räumlichkeiten werden auch von Vereinen genutzt. «Zudem finden darin immer wieder spezielle Anlässe wie Filmvorführungen mit Live-Musik statt», erzählt Graf, der für die Vermietungen zuständig ist.

Langweilig wird es dem Heimweh-Appenzeller in Worb also nicht. Neben seinem Amt als Ortsvereinspräsident ist Sepp Graf auch noch Hauswart. Er betreut drei Liegenschaften im Dorf. «Ich muss schauen, dass ich unter den Leuten bleibe, jetzt, da ich pensioniert bin.»

Der Worber Kulturpreis ist mit 5'000 Franken dotiert. Die Preisverleihung findet wegen Corona erst im Frühjahr statt. Was Sepp Graf mit dem Geld machen will, weiss er noch nicht. «Ich bin so überrascht, dass ich von der Jury ausgewählt wurde, dass ich mir darüber noch gar keine Gedanken gemacht habe.»