Freude auf Viehschausaison im Appenzellerland ist gross

Viehschausaison Im Appenzellerland werden wieder die schönsten Kühe gekrönt: Nach der Coronapause ist die Freude auf die Viehschauen gross Wegen der Coronapandemie konnten letztes Jahr die Viehschauen im Appenzellerland nicht stattfinden. Die Lage hat sich mittlerweile gebessert und eine Durchführung ist möglich. Die wichtigsten Fragen und Antworten vor dem Saisonstart am Dienstag. Elia Fagetti 1 Kommentar 20.09.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Hier zu sehen sind die Kühe der Viehschau 2017 in Herisau. Bild: PD

Hans Schmid ist aus Wolfhalden und Präsident der Fachkommission für Tierzucht von Appenzell Ausserrhoden und Chef der Viehschauen. Bild: PD

Der Sommer lässt uns noch nicht ganz los, immer noch herrschen sommerliche Temperaturen. Doch der Herbst scheint sich langsam zu zeigen. Einer der Hinweise auf die farbige Jahreszeit sind die Viehschauen im Appenzellerland. Sie finden jeweils im September und Oktober statt, nach den Alpabfahrten.

Nach einem Corona-Ausfall-Jahr freuen sich die Bauern auf die Schauen. Dies bestätigt auch Hans Schmid, Präsident der Fachkommission für Tierzucht von Appenzell Ausserrhoden und Chef der Viehschauen. Doch nicht alles ist rosig im hügeligen Appenzellerland, denn laut Schmid bereite das Covid-Zertifikat einigen Bauern Sorgen.

Hans Schmid bestätigt, dass es vom Wetter abhänge. Denn geplant seien offene Zelte mit einem Dach und nur einer Wand. Laut BAG gelten die Zelte nur als geschlossener Raum, wenn es mehr als eine Wand und ein Dach hat. Die Veranstalter werden es also möglichst so handhaben, dass die Zelte nicht als geschlossene Räume gelten. Somit beschränke sich die Besucheranzahl nicht auf 30, sondern auf 1000.

Laut Schmid sei die Stimmung gedrückt. Viele seien unsicher, weil sie nicht wüssten, was sie dürfen und was nicht. Man habe Angst vor Strafen. Doch eines ist sicher: «Die Schauabende werden nicht öffentlich sein.» Es werde alles eher klein gehalten.

Schmid kann das nicht sagen, aber viele würden sich auf die Viehschauen freuen. Es gebe einige, die nicht mitmachten, doch diese seien in der Minderheit. Rahel Mettler, Leiterin des Innerrhodischen Landwirtschaftsamtes, sagt, dass die genaue Zahl der Bauern noch nicht bekannt sei. Dies, weil die Anmeldefrist noch nicht abgelaufen ist. Die Leiterin rechnet in Appenzell mit rund 30 bis 35 Bauern. In Oberegg rechnet sie mit circa 15 Bauern.

Das sei sicher so, bestätigt Schmid. Es sei wichtig für die Bauern, ihre Traditionen und das Brauchtum zu feiern. Schmid spüre den Unmut der Bevölkerung. Seiner Einschätzung nach möchte die Bevölkerung ein Stück Normalität zurück.

Neu sei laut Schmid nur, dass die Saison unter Coronabedingungen stattfindet und dass dieses Jahr Jubiläen in Teufen und Hundwil gefeiert werden. Zuerst findet die Jubiläumsschau in Teufen am 23. September statt. Zwei Wochen später, dann am 9. Oktober die Jubiläum-Viehschau in Hundwil.

Sie unterscheiden sich nach Region. Das Hinterland mag die Schauen traditioneller als ihre Vorderländer Nachbarn. Bei den Vorderländern geht es mehr wie an einem Jahrmarkt zu und her.

Für Schmid sind zwei Faktoren wichtig. Zum einen gehe es darum, Tradition und Brauchtum zu feiern. So begleiten viele Bauern ihre Tiere in der traditionellen Appenzeller Tracht zur Viehschau. Zum anderen gehe es darum, die Zuchterfolge zu vergleichen. Es sei für die Bauern mit ihren Produkten wie die Milch und Butter wichtig, sich mit der Konkurrenz zu vergleichen, erklärt der Präsident der Ausserrhoder Fachkommission für Tierzucht Schmid. Ebenfalls wichtig sei es zu sehen, wo man als Bauer stehe in der Züchtung. Die Schauen sind also nicht nur für Brauchtum und Tradition wichtig. Durch die Möglichkeit, sich zu verbessern und so bessere Produkte herzustellen, sind die Schauen auch als wirtschaftlicher Motor zu verstehen.

Erfahrene Landwirte bewerten die Tiere. Dabei achten sie auf verschiedene Merkmale. Der Körper der Kuh (Rahmen), die Beine (Fundament), die obere Linie, die Breite der Brust und des Beckens werden bewertet. Auch das Euter wird nicht aussen vor gelassen. Beim Milchorgan achten die Experten darauf, dass das Euter gut aufgehängt ist, möglichst weit hinaufreicht und dass die Zitzen fein und gerade sind. Nach der Bewertung werden die besten Kühe ausgezeichnet. Preise gibt es unter anderem für die beste Milchleistung, das schönste Euter oder die höchste Lebensleistung. Die Rangliste findet man auf der Website der Kantone.

Die Daten der Viehschausaison 2021 Beginn der Gemeindeviehschauen jeweils um 9.30 Uhr Dienstag, 21.09.2021 Herisau Mittwoch, 22.09.2021 Trogen Donnerstag, 23.09.2021 Teufen Jubiläumsschau Freitag, 24.09.2021 Rehetobel Samstag, 25.09.2021 Speicher Samstag, 25.09.2021 Gais Samstag ,25.09.2021 Oberegg (Beginn 10 Uhr) Montag 27.09.2021 Schwellbrunn (Beginn 9.15 Uhr) Dienstag, 28.09.2021 Stein (Dorfwiese) Dienstag, 28.09.2021 Schönengrund (Bleicheareal) Donnerstag, 30.09.2021 Urnäsch (Beginn 9.15 Uhr) Freitag, 01.10.2021 Wolfhalden (Wolfhalden und Lutzenberg) Samstag, 02.10.2021 Bühler Samstag, 02.10.2021 Heiden-Grub Dienstag, 05.10.2021 Appenzell (Beginn 10 Uhr) Mittwoch, 06.10.2021 Waldstatt Mittwoch, 06.10.2021 Walzenhausen, Schauplatz Wilen Samstag, 09.10.2021 Hundwil Jubiläumsschau Kantonale Stierschau, Herbstcup

Samstag 16.10.2021 Teufen, Beginn um 9.00 Uhr