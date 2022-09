Viehschausaison im Appenzellerland: Alle Termine in der Übersicht

Viehschau «Stolz zeigen und Tradition leben»: Im Appenzellerland beginnt bald die Viehschau-Saison Der Sommer neigt sich dem Ende zu. Doch bevor das Appenzellerland im Herbstnebel versinkt, wird mit den zahlreichen Viehschauen nochmals Farbe in die Region gebracht. Die wichtigsten Fragen und Antworten zu dem Traditionsanlass. Malena Widmer Jetzt kommentieren 15.09.2022, 05.00 Uhr

Auf dem Schauplatz werden die herausgeputzten Kühe bewundert, so wie hier im letzten Jahr in Herisau. Bild: Karin Erni

Die Saison dauert von Mitte September bis Oktober. Den Auftakt in die diesjährige Viehschausaison macht Herisau am 20. September. Daraufhin folgen in 17 weiteren Appenzeller Gemeinden Anlässe. Die Saison wird am 15. Oktober mit der kantonalen Stierschau in Teufen abgeschlossen. Die Daten, wann in welchen Gemeinden Viehschauen stattfinden, sind der Grafik zu entnehmen.

Sie unterscheiden sich zum einen in ihrer Grösse. Die grösste Viehschau im Appenzellerland ist diejenige in Schwellbrunn, die am 26. September stattfindet. Zum anderen sind auch in der Art der Viehschauen Unterschiede bemerkbar. Die Viehschauen im Hinterland werden als traditioneller bezeichnet. Im Vorderland hingegen sind die Viehschauen moderner ausgelegt und haben Jahrmarktcharakter mit vielseitigerem Vergnügungsangebot.

Dieses Jahr finden keine Jubiläumsschauen statt und Neuerungen sind auch nicht geplant, so Hansueli Buff, Präsident der Ausserrhodischen Kommission für Tierzucht: «Es ist wieder ein normales Jahr.» Dies, nachdem in den letzten zwei Jahren Durchführungen nur in kleinerem Rahmen oder gar nicht möglich waren.

Wenn die Bauern mit ihren Kühen von der Alp zurückkehren, werden im Appenzellerland die schönsten und leistungsstärksten Kühe ausgezeichnet. Dafür kommen die Bauern mit ihren Tieren am Tag der Viehschau auf dem Schauplatz zusammen. Viele Bauern ziehen «sennisch» zur Schau, in der Appenzeller Tracht. «Es geht auch darum, dass man den Stolz zeigen und Tradition leben kann an diesem Tag», findet die Familie Zellweger, die in Speicher mit ihren Tieren an der Viehschau teilnimmt. Sie sieht die Viehschau auch als Dorfanlass, bei dem der Zusammenhalt gestärkt wird. Auch die Jüngsten werden miteingebunden: Sie können als Jungzüchter mit Kälbern teilnehmen und diese zur Schau stellen.

Sie werden von eigens dafür ausgebildeten Experten bewertet. Beurteilt werden dabei mehrere Merkmale: Das Fundament (die Beine), der Rahmen (der Körper der Kuh), die obere Linie sowie Breite von Becken und Brust werden begutachtet. Auch das Euter wird bewertet. Es soll weit hinaufreichen und gerade, feine Zitzen aufweisen.

Neben den Anlässen, an denen die Kühe der Appenzeller Bauern präsentiert werden, gibt es auch Schaf- und Ziegenschauen. In Teufen, Wolfhalden, Schwellbrunn und Wald finden dieses Jahr Schafschauen statt, während in Urnäsch und Appenzell Ziegen und Ziegenböcke prämiert werden. In Teufen wird zudem am 15. Oktober die beliebte kantonale Stierschau veranstaltet.

Die Vorbereitung für die Viehschau beginnt schon lange Zeit vor Beginn der Saison. In der Viehschau-Kommission Speicher etwa werden schon seit einem halben Jahr Ablauf, Helfereinsätze und Aufbau geplant. Vor der Schau waschen und striegeln die Bauern ihre Kühe und schreiben sie mit Namen und den wichtigsten Informationen an. Die Schellen, die die Kühe an der Viehschau tragen, werden geputzt und poliert. Die Bäuerinnen fertigen den Blumenschmuck für die Kränze und den Schaubogen an und schliesslich gilt es, den Weg zum Schauplatz vorzubereiten und zu sichern, damit die Tiere unversehrt dorthin gelangen. Hansueli Buff hofft, dass die Autofahrerinnen und -fahrer in diesen Tagen Nachsicht und Geduld haben werden, wenn die Durchfahrt von Kühen blockiert werden sollte. Schliesslich sei es ein Traditionsfest der Region, das allen eine Freude bereiten sollte.

