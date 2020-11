Verschuldung steigt deutlich: Gemeinde Wald kommt nicht um Steuererhöhung herum

«Wir hängen ziemlich in der Luft», sagte Gemeinderat Christian Frehner an der Öffentlichen Versammlung vom Dienstag. Er nahm damit Bezug auf das Nein der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger Ende September zum revidierten Entschädigungsreglement. Es habe sich gezeigt, dass die Bevölkerung nicht grundsätzlich dagegen sei. «Nun suchen wir nach den Gründen für das Nein», so Frehner. In der kommenden Ausgabe des Gemeindemagazins «Wanze» liegt deshalb ein Fragebogen für die Bevölkerung bei.