96. Delegiertenversammlung Appenzeller Blasmusikverband

Versammlung Appenzeller Blasmusikvereine schauen vorwärts Die Delegierten des Appenzeller Blasmusikverbandes tagten in Rehetobel. Die Vereine erwarten am kantonalen Musikfest ein Feuerwerk der Emotionen. Die Rechnung schloss mit einem unerwarteten Gewinn. Karin Steffen 20.03.2022, 13.30 Uhr

Die Musikantinnen und Musikanten freuen sich über die Ehrung für ihre 35-jährige aktive Mitgliedschaft. Peter Fontana (mit Blumen) wurde gar für 50 Jahre aktives Musizieren geehrt. Bild: Karin Steffen

Ein fast vergessenes Gefühl stellte sich am vergangenen Samstagmorgen in der Mehrzweckhalle in Rehetobel ein, als die Musikgesellschaft Brass Band Rehetobel mit schmissigen, traditionellen und besinnlichen Melodien die 96. Delegiertenversammlung des Appenzeller Blasmusikverbandes (ABV) eröffnete. Die Präsidentin Claudia Frischknecht freute sich dann auch ausserordentlich, die Vereinssektionen und zahlreichen Gäste wieder physisch zur alljährlichen Versammlung begrüssen zu dürfen. Sie wies darauf hin, dass es in Anbetracht des Krieges in der Ukraine auf keinen Fall selbstverständlich sei, hier in ungezwungener Atmosphäre beisammen zu sein. Und doch könne man mit der Musik für einen Moment die unschönen Ereignisse etwas zur Seite schieben, denn: «Musik ist Balsam für die Seele und Erholung für den Geist.»

Talentierte Persönlichkeiten gesucht

Die Verbandsrechnung schloss mit einem Gewinn von knapp 3300 Franken gegenüber dem budgetierten Verlust von 900 Franken. Wie aus den Erläuterungen entnommen werden konnte, reduzierte die SUISA pandemiebedingt einmalig ihre Beiträge. Eine weitere, eher unerfreuliche Rolle zum positiven Ergebnis spielte, dass im vergangenen Jahr kein ABV-Preis vergeben werden konnte. Es wurde da niemand nominiert. Die Präsidentin ermunterte die Delegierten, talentierte Persönlichkeiten aus den Vereinen dem ABV zu melden. Das Preisgeld betrage immerhin 1500 Franken.

ABV-Präsidentin Claudia Frischknecht (Mitte) freut sich nach der Verabschiedung der Geschäftsstellenleiterin Severine Peng auf eine neue Zusammenarbeit mit dem St.Galler Blasmusikverband. Bild: Karin Steffen

Geschäftsstelle mit St.Galler Blasmusikverband

Die Delegierten hatten aus dem Vorstand den Rücktritt von Stefan Herzog, Ressort Jugend, entgegennehmen müssen. Ebenso hat die Leiterin der Geschäftsstelle, Severine Peng, ihre Kündigung eingereicht. Die Vakanz im Vorstand konnte noch nicht besetzt werden. Für die Besetzung der Geschäftsstelle zeigt sich jedoch eine neue, innovative Lösung. Die Geschäftsstelle soll in Zukunft gemeinsam mit dem St.Galler Blasmusikverband geführt werden. Der Rekrutierungsprozess sei auf gutem Weg, freut sich die Präsidentin.

Harmonieorchester der höchsten Stärkeklasse am Kantonalmusikfest

Das Kantonale Musikfest, welches vom 24. bis 26. Juni in Heiden stattfindet, soll ein Feuerwerk der Emotionen werden. «Und das nicht mit zwei Jahren Verspätung, sondern mit zwei Jahren mehr Power», wie OK-Präsident Norbert Nef betonte. 47 Vereine haben sich für die Wettspiele in allen Kategorien angemeldet. Mit grosser Freude erwarten die Organisatoren mit La Landwehr de Fribourg sogar ein Harmonieorchester der höchsten Stärkeklasse.

Gegenseitige Inspiration

Unter den Gästen aus Politik und den Verbandssektionen aus dem nahen In- und Ausland befanden sich Ständerat Andrea Caroni wie auch Regierungsrat Alfred Stricker. Letzterer sah in seinen Grussworten viele Parallelen zwischen der Politik und dem Vereinsleben. Beides brauche viel Kraft und Energie vor allem für die Nachwuchs- beziehungsweise Jugendförderung. Aber wenn es gelinge, sei es sehr gewinnbringend. Er lobte dann auch die Vereine, welche vorwärtsschauen und sich mit ihrer Leidenschaft für die Musik gegenseitig inspirieren. Gemeinsam mit den Appenzeller Blasmusikvereinen freut sich der Kulturminister auf das kommende Kantonalmusikfest in Heiden.

Zahlreiche Musikantinnen und Musikanten wurden für ihr langjähriges aktives Musizieren geehrt. Etliche liessen sich aus verschiedenen Gründen entschuldigen.

Ehrung für 50 Jahre

Peter Fontana, Herisau

Ehrung für 35 Jahre

Andreas Koller, Herisau; Peter Heierli, Gais; Toni Büchler, Schwellbrunn; Thomas Frei, Rehetobel; Peter Oberstrass, Waldstatt; Sepp Rusch, Gonten; Patrik Rusch, Gonten; Monika Knechtle, Herisau; Daniel Egger, Teufen; Monika Giger-Frehner, Urnäsch; Tonina Monaco, Urnäsch; Peter Geng, Oberegg

Ehrung für 25 Jahre

Nadja Preisig, Gais; Reto Streuli, Gais; Sabina Streuli, Gais; Heidi Gamper, Herisau; Roman Signer, Brülisau; Richard Sonderegger, Lutzenberg; Nicole Plüss, Trogen; Markus Rusch, Gonten; Roland Rusch, Gonten; Marcel Sutter, Gonten; Timo Ackermann, Oberegg; Markus Breu, Oberegg; Esther Preisig, Oberegg; Emanuel Signer, Waldstatt; Erich Grütter, Schwellbrunn; Marlies Keller, Schönengrund-Wald; Matthias Mock, Brülisau; Sibylle Bollinger, Teufen; Hansruedi Züst, Rehetobel; Ruth Bruhin, Appenzell