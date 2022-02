Verkehrte Welt an der Fasnacht in Appenzell

Verkehrte Welt in Appenzell: Für einmal spielen die Guggen auf Bühnen und die Fasnächtler ziehen umher

Am Fasnachtssamstag ist in Appenzell in pandemiefreien Jahren jeweils der grosse Umzug. Dieses Jahr fällt er erneut aus, die Fasnächtler kommen dank dem Motto «Vecheti Wölt» aber doch auf ihre Kosten. Guggenklänge und viele Masken sind im Dorf unterwegs.