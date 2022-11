69-jährige E-Bikerin verstirbt auf Unfallstelle

Verkehrsunfall Rennvelofahrer und E-Bikerin kollidieren in Gais: 69-Jährige verstirbt auf Unfallstelle Tragischer Unfall in Gais: Am Mittwochabend ist es zwischen einer E-Bikefahrerin und einem Fahrradfahrer zur Kollision gekommen. Für die E-Bikefahrerin kam jede Hilfe zu spät. Sie verstarb auf der Unfallstelle. Der Fahrradfahrer erlitt unbestimmte Verletzungen und wurde ins Spital eingeliefert. 17.11.2022, 08.55 Uhr

Die E-Bikerin verstarb auf der Unfallstelle. Bild: Kpar

Wie die Ausserrhoder Kantonspolizei mitteilt, fuhr die 69-jähre Frau am Mittwoch kurz nach 17 Uhr mit dem E-Bike auf der Appenzellerstrasse, auf dem Radweg der Gegenrichtung, welcher sich auf dem linken Trottoir befindet, von Meistersrüte in Richtung Gais. Zum selben Zeitpunkt befuhr ein 24-jähriger Rennradfahrer den Radweg von Gais her.