Breites Büdnis fordert Zubringer Appenzellerland

Verkehrsprojekt «Die Umstände sind nicht mehr länger tragbar»: Der Herisauer Quartierverein Säge kämpft mit einem Bündnis aus Wirtschaft und Politik für den Zubringer Appenzellerland Eine breite Allianz fordert die umgehende Realisierung des Projekts «Zubringer Appenzellerland». Dadurch könnte die Bevölkerung an der Alpsteinstrasse entlastet werden. Auch die Wirtschaft und der öffentlicher Verkehr würden von der Entflechtung der Verkehrsströme profitieren. Jesko Calderara 06.05.2022, 18.22 Uhr

Bis zu 20'000 und mehr Fahrzeuge werden heute an Spitzentagen Alpsteinstrasse in Herisau gezählt. Bild: Viviana Troccoli

Max Eugster ist Herisauer Gemeindepräsident. Bild: PD

Die Botschaft war unmissverständlich. «Wir wollen heute eine Lösung für den Zubringer Appenzellerland, nicht erst in 20 Jahren», sagte der Herisauer Gemeindepräsident Max Eugster am Freitag in der Turnhalle Wilen. Vertreterinnen und Vertreter aus Kommunal-, Kantonal- und Bundespolitik sowie aus Gewerbe, Industrie, Tourismus sowie von TCS und Quartierverein unterstützen an einer gemeinsamen Medienorientierung diese Forderung. Sie reagierten damit auf die Vorlage des Bundesrates für das Strategische Entwicklungsprogramm (Step) Nationalstrassen. Das Projekt «Zubringer Appenzellerland» mit der Umfahrung Herisau und der Entlastung von Gossau ist in der Liste der Vorhaben, die bis 2040 realisiert werden sollen, nicht enthalten.

Dieser Entscheid des Bundesrates stösst im Appenzellerland auf grosses Unverständnis, wie der geeinte Auftritt zeigte. Die oftmals regional und gar international tätigen Betriebe aus Herisau, dem Hinterland und Innerrhoden seien auf übergeordnete Verkehrsanschlüsse angewiesen, sagte Eugster. «In diesem Punkt wollen wir gleich lange Spiesse wie die Städte.» Die Nationalstrasse von Winkeln nach Appenzell erfülle diese Aufgabe nicht, betonte Eugster. Er erwähnte zudem die laufende Ortsplanungsrevision in Herisau. Diese hat zum Ziel, die Situation in den betroffenen Quartieren zu verbessern. Dort gebe es zudem Entwicklungspotenzial, das man im Sinne einer inneren Verdichtung nutzen müsse, sagte Eugster. Die Ortsplanung habe auf Jahrzehnte hinaus Auswirkungen. «Deshalb muss Herisau jetzt wissen, wie der Bund die Verkehrssituation verbessern will», so der Gemeindepräsident.

Entlastung nur mit Umfahrung möglich

Hanspeter Kessler ist Mitglied des Quartiervereins Säge. Bild: PD

Seit seiner Kindheit vertraut mit der vielbefahrenen Alpsteinstrasse ist Hanspeter Kessler. Er präsidierte jahrelang den Quartierverein Säge. In dieser Zeit war die Verkehrsbelastung immer wieder ein Thema. Der Quartierverein wurde 1980 gegründet. Bis heute hat sich das Verkehrsaufkommen an der Alpsteinstrasse gemäss Kessler verdoppelt. Heute sind es bis zu 20'000 Fahrzeuge pro Tag, welche diese Hauptverkehrsachse nutzen. Die Hälfte davon ist Durchgangsverkehr. Dieser sollte nach Ansicht von Kessler das Quartier Säge ohne Stau umfahren können, was die an der Alpsteinstrasse lebenden Menschen entlasten würde.

Diese Entflechtung des Verkehrs lasse sich nur mit der geplanten Umfahrung und dem Nieschbergtunnel erreichen. Die bereits realisierten verkehrsberuhigenden Verbesserungen hält Kessler dagegen für wirkungslos. Den Verkehr könne man nicht steuern, gab er zu bedenken.

Pendler stehen oft im Stau

Urs Alder ist Präsident der Industrie AR. Bild: PD

Ein grosses Interesse an der Realisierung des Autobahnzubringers haben auch die Wirtschaft und das Gewerbe im Appenzellerland, in Gossau und in St.Gallen-West, wie Urs Alder erklärte. Die heutigen Zustände seien untragbar, kritisierte der Präsident der Industrie AR. Es gebe in den Herisauer Industriefirmen Spezialisten, die aus Winterthur, dem Rheintal oder gar dem Vorarlberg zur Arbeit in die Hinterländer Gemeinde pendeln. Aufgrund der Verkehrsanschlüsse seien diese Mitarbeitenden auf das Auto angewiesen und würden heute oft im Stau stehen, sagte Alder.

Für die im Wettbewerb stehenden Unternehmen sei es von grosser Bedeutung, dass sie ihre Güter zu den Kunden bringen könnten. Dafür benötigt die Wirtschaft gemäss dem Präsidenten der Industrie AR eine Verbindung ans Autobahnnetz, zumal es im Appenzellerland keinen SBB-Güteranschluss gibt. «Diese Umstände sind nicht mehr länger haltbar», kritisierte Alder. Es müsse sofort gehandelt werden. Die Realisierung des Zubringers im Jahr 2040 oder gar darüber sei keine Perspektive.

Busbetrieb leidet unter Verspätungen

Bruno Huber ist Geschäftsführer der Regiobus AG. Bild: PD

Dies sah Bruno Huber gleich. Er ist Geschäftsführer der Regiobus AG. Seine Mitarbeitenden sind tagtäglich mit dem Stau an der Alpsteinsrasse konfrontiert. «Wir leiden sehr unter der Situation», sagte Huber. Der ÖV könne nur funktionieren, wenn er nicht im Stau der Individualverkehrs stecken bleibe. Dies sei aber vor allem an der Alpsteintrasse regelmässig der Fall, so Huber. Dadurch kommt es zu Verspätungen, wodurch die Anschlüsse an die SOB-Züge und an jene nach Gossau nicht mehr gewährleistet werden könnten.»

Ein weiteres Problem an der Alpsteinstrasse, an der es elf Einlenker und sieben Fussgängerstreifen gibt, sieht Huber in den engen Verhältnissen. Dazu kommt, dass ungefähr alle 50 Sekunden ein Lastwagen vorbeifährt. Für Huber ist es deshalb höchste Zeit, dass die beiden Appenzeller Kantone richtig ans das Nationalstrassennetz angebunden werden.

Zugang zum Alpstein sicherstellen

Pascale Sigg-Bischof ist Präsidentin von Appenzellerland Tourismus AR. Bild: PD

Ebenfalls hinter dieser Forderung stehen die Tourismusorganisationen. Für Pascale Sigg-Bischof, Präsidentin von Appenzellerland Tourismus AR, ist die Alpsteinstrasse das Nadelöhr für das Hinterland und Innerrhoden und somit der Zugang für viele touristische Attraktionen. Den geplanten Zubringer brauche es, um den Tourismus weiterzuentwickeln und um das Potenzial zu nutzen, sagte Sigg-Bischof.