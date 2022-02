Ausserrhoder enttäuscht über Autobahnzubringer-Pläne des Bundes

Verkehrspolitik «Mal für Mal müssen wir hintenanstehen»: Die Enttäuschung über die Autobahnzubringer-Pläne des Bundesrats ist in Ausserrhoden gross Das Appenzellerland soll vorerst keinen Autobahnzubringer mit Umfahrung Herisau erhalten. Die Ankündigung des Bundesrats sorgt in der Ausserrhoder Politlandschaft für Enttäuschung. Nur der VCS ist erfreut. Yann Lengacher Jetzt kommentieren 01.02.2022, 05.00 Uhr

Die Verkehrsbelastung auf der Herisauer Alpsteinstrasse ist gross. Mit dem Autobahnzubringer und der Umfahrung hätten die Anwohner entlastet werden sollen.

Fünf Strassenbauprojekte will der Bundesrat bis 2030 realisieren. Der Autobahnzubringer Appenzellerland ist keines davon. Das ist seit vergangener Woche klar. Neben einem direkten Anschluss an die Autobahn A1 zwischen Gossau und St.Gallen skizziert das Vorhaben auch die Umfahrung Herisau. Diese Baupläne stellt der Bundesrat jetzt aber grundsätzlich in Frage.

Er möchte andere Lösungen für das Verkehrsproblem in Herisau und Gossau prüfen. Das vom Bundesrat vorgelegte Strategische Entwicklungsprogramm Nationalstrassen (Step) geht jetzt in die Vernehmlassung. Wenn keine Änderungen an der Vorlage erfolgen, ist keine rasche Umsetzung des Autobahnzubringers Appenzellerland absehbar.

Herisau will sich mit klaren Worten einbringen

Max Eugster, Gemeindepräsident von Herisau. Bild: PD

In Herisau hofften Politiker von links bis rechts aber genau darauf. So auch Gemeindepräsident Max Eugster. Er sagt nun:

«Ich bin sehr enttäuscht. Diese Vernehmlassungsvorlage bedeutet, dass die Lösung von bestehenden Verkehrsproblemen weiterhin auf die lange Bank geschoben wird.»

In naher Zukunft brauche es andere Massnahmen zur Verbesserung der Verkehrssituation. Eugster erwartet eine weitere Zunahme der Verkehrsbelastung in den kommenden Jahren. Besonders darum stört es ihn, dass der Bau der Umfahrung und des Autobahnanschlusses nicht bereits im nächsten Ausbauschritt des Nationalstrassenprogramms erfolgen soll. In Hinsicht auf die Vernehmlassung suche er nun das Gespräch mit der Stadt Gossau und dem Kanton Ausserrhoden. Die Hinterländer Gemeinde wolle sich mit klaren Worten einbringen.

Einwohnerräte zweifeln an Umsetzung des Projekts

Anita Hug, Herisauer Einwohnerrätin (SVP). Bild: PD

SVP-Einwohnerrätin Anita Hug kennt das Herisauer Verkehrsproblem aus ihrem Alltag. Sie wohnt am Sonnenbergweg unweit der Alpsteinstrasse, die oft verstopft ist. «Ich fahre nach der Arbeit übers Dorf statt über die Alpsteinstrasse heim. Das ist zwar weiter, aber meistens schneller», sagt Hug. Sie wünschte sich eine baldige Umsetzung des Strassenbauprojekts, insbesondere wegen der Umfahrung Herisau. Sie sagt:

«Die Anwohnerinnen und Anwohner der Alpsteinstrasse sind seit Jahren mit Stau und Lärm geplagt. Sie warten dringend auf eine Verbesserung der Situation.»

Darum sei der Bundesratsentscheid umso enttäuschender. Jetzt bezweifle sie, dass je eine Umfahrung Herisau gebaut wird.

Marc Wäspi, Herisauer Einwohner- und Kantonsrat (PU).

Das tut Marc Wäspi ebenfalls. Der parteiunabhängige Politiker ist wie Anita Hug im Herisauer Einwohnerrat tätig, zudem im Ausserrhoder Kantonsrat. Aus seiner Sicht wäre es längst überfällig, dass der Bund ein Appenzeller Strassenbauprojekt berücksichtigt. Wäspi sagt:

«Mal für Mal müssen wir Appenzeller hintenanstehen. Die Schweiz als föderalistischer Staat bindet die beiden Appenzeller Halbkantone als einzige nicht angemessen an das nationale Verkehrsnetz an.»

Ohne guten Anschluss an die Autobahn werde die Region an Attraktivität verlieren. Er appelliere darum an die Ausserrhoder Bundespolitiker, den Vorschlag des Bundesrats in der Vernehmlassung nicht so hinzunehmen.

Diese sehen aber vor allem die Ostschweizer Regierungen in der Pflicht. Es sei nun an ihnen, sich in der Vernehmlassung zum Step zu äussern, hielten kürzlich FDP-Ständerat Andrea Caroni und SVP-Nationalrat David Zuberbühler in den Tagblatt-Medien fest. Caroni sagte zudem, die Regierungen müssten entscheiden, ob eine Intervention im Parlament angezeigt sei.

Ostschweizer Politiker sollen’s den Romands nachmachen

Markus Bänziger, Direktor der Industrie- und Handelskammer St.Gallen-Appenzell. Bild: PD

Den Autobahnzubringer Appenzellerland befürwortet haben auch die Ostschweizer Wirtschaftsverbände. Nach dem Entscheid des Bundes forderten sie in einer gemeinsamen Medienmitteilung einen «vereinten Auftritt» der Ostschweizer Politikerinnen und Politiker in der Vernehmlassung. Das sei mehr als eine Floskel, sagt Markus Bänziger, der Direktor der Industrie- und Handelskammer St.Gallen-Appenzell:

«Wenn sich nur die Appenzeller für den Autobahnzubringer starkmachen, wird es mit dem Bau in naher Zukunft nicht klappen. Es braucht einen gemeinsamen Auftritt der Ostschweizer Regierungen und Parlamentarier. Inner- und Ausserrhoder müssen sich auch für die Bodensee-Thurtalstrasse einsetzen.»

Auch das Projekt aus dem Thurgau nahm der Bundesrat nicht in den nächsten Schritt des Bundesprogramms auf. Nur zusammen werde man in Bern als wichtiger Wirtschaftsraum wahrgenommen, sagt Bänziger und bemerkt: «Die Romands treten bei nationalen Themen konsequent als Einheit auf und das erfolgreich. Davon können wir lernen.»

Der IHK-Präsident sieht den Bau des Autobahnzubringers mit Blick auf die Zukunft als dringlich an. Für ihn ist klar: Den Autobahnanschluss braucht es zur Sicherung von Arbeitsplätzen im Appenzeller Hinterland und in Innerrhoden.

Freude bei Umweltorganisation

Der Verkehrsclub St.Gallen-Appenzell (VCS) hat sich als bisher einzige politische Kraft im Appenzellerland gegen den neuen Autobahnzubringer ausgesprochen. Für VCS-Präsident Ruedi Blumer ist der Bau eines Autobahnzubringers angesichts des Klimawandels keine zeitgemässe Idee. Die kürzlich ausgebaute Appenzellerstrasse genügt aus Sicht des VCS. Dementsprechend zeigt er sich über das Vorhaben des Bundesrats erfreut: «Wir begrüssen, dass der Bundesrat jetzt andere Lösungen prüft und sehen unsere Position bestätigt.»

Ruedi Blumer, Präsident Verkehrsclub St.Gallen-Appenzell. Bild: PD

Der VCS setze sich für einen ökologischeren Verkehr ein. Blumer fordert eine Reduktion des Autoverkehrs. Unternehmen sollen Mobilitätskonzepte umsetzen, ökologische Transportmittel gefördert werden. Die Idee: Wer nicht unbedingt auf ein Auto angewiesen ist, soll mit dem ÖV oder Velo unterwegs sein. «Es muss jetzt ein Umdenken stattfinden. Wir müssen von der Gewohnheit loskommen, mit dem Auto ins Büro zu fahren», sagt der VCS-Präsident. Er ist überzeugt, dass der Autobahnzubringer Appenzellerland nie gebaut wird: «Der gesellschaftliche Fortschritt wird das veraltete Projekt überholen.»

Die Mängel des Autobahnzubringers Der Bundesrat begründet seinen Entscheid mit unterschiedlichen Vorbehalten gegenüber dem Autobahnzubringer Appenzellerland. Dies geht aus einem Bericht des Bundesamts für Strassen hervor. Darin heisst es, dass beim Bau des Zubringer Mehrkosten anfallen dürften. Zudem bestünden Zweifel an der Kompatibilität des Projekts mit den verkehrs- und umweltpolitischen Grundsätzen des Bundes. Weiter sei der Problemdruck im nationalen Vergleich klein und der Planungsstand des Vorhabens nicht in allen Punkten aktuell. Der Bundesrat anerkennt gemäss dem Bericht aber, dass in Herisau und Gossau Handlungsbedarf besteht. (yal)

