«Zu teuer», «Verkehrschaos droht»:

Facebook-IG und die SVP lehnen den geplanten Bushof in Heiden ab Vor der Abstimmung über den neuen Bahn- und Bushof in Heiden melden sich die Gegner zu Wort. Die SVP sowie die «IG gegen den Busbahnhof und für ein lebendiges Zentrum» sprechen sich aus unterschiedlichen Gründen gegen die Vorlage aus. Jesko Calderara 14.09.2020, 15.54 Uhr

Am 27. September entscheidet sich, ob der Kirchplatz in Heiden weiterhin als Postautoparkplatz dienen soll. Bild: APZ

In Heiden wächst der Widerstand gegen die geplante Verlegung der Postautos an den Bahnhof. Nebst der SVP (siehe Kasten) melden sich nun weitere Gegner des Projekts zu Wort. Sie haben sich in der «IG gegen den Busbahnhof und für ein lebendiges Zentrum» formiert. Die Gruppe zählt rund 25 Mitglieder und ist vor allem auf einer Facebook-Seite aktiv. Initiant der IG ist Alfred Widmer. Er sagt: «Das Projekt Busbahnhof hat erstaunlich viele negative Aspekte.» Als Beispiel erwähnt Widmer die Verkehrssituation und die Sicherheit. Die Kreuzung Bahnhofstrasse /Brunnhaldestrasse ist seiner Einschätzung nach eine der gefährlichsten in Heiden. Zwischen dem Bahnübergang und dem Schlachthaus, aber auch bis ins Zentrum würden im Minutentakt Lastwagen, Anhängerzüge, Auflieger, Lieferwagen, PKW und Traktoren verkehren.