Ausserrhoder Regierungsrat genehmigt Pförtneranlage Liebegg

Verkehr Stadt St.Gallen entlasten: Ausserrhoder Regierungsrat gibt grünes Licht für Pförtneranlage Liebegg Das Strassenverkehrsnetz rund um die Stadt St.Gallen ist zu Spitzenstunden häufig überlastet. Der Verkehrsfluss soll daher besser gesteuert werden. Der Ausserrhoder Regierungsrat hat nun das Bauprojekt und den Kredit für die Dosieranlage vor der Liebegg genehmigt. Der Baustart erfolgt im Sommer. 24.02.2022, 16.20 Uhr

Geplanter Standort der Pförtneranlage mit Blickrichtung Liebegg Teufen und Stadt St.Gallen. Bild: PD

Die Einfallachse von Teufen her Richtung Stadt St.Gallen ist häufig überlastet: Die Verkehrsteilnehmer brauchen Geduld, Staus sind an der Tagesordnung. Im Gegensatz zu anderen Hauptverkehrsachsen weist sie keine intelligente Verkehrssteuerung auf. Das wird sich ändern. Vor der Örtlichkeit Liebegg ist eine Pförtneranlage geplant. Der Ausserrhoder Regierungsrat hat nun das Bauprojekt und den Kredit genehmigt. Das teilte die Kantonskanzlei am Donnerstag mit. Das Vorhaben resultiert gemäss Mitteilung aus einer mehrjährigen gemeinsamen Planung mit dem Kanton St.Gallen und der Stadt St.Gallen.

Die gesamten Anlagekosten betragen rund 2,39 Millionen Franken. Davon übernehmen Stadt und Kanton St.Gallen rund 0,5 Millionen Franken und die Gemeinde Teufen rund 0,29 Millionen Franken. Der Nettokredit des Kantons Appenzell Ausserrhoden beträgt 1,6 Millionen Franken. Die finanzielle Unterstützung durch den Bund im Rahmen des Agglomerationsprogramms könne erst nach der Planauflage und der Krediterteilung beantragt werden, heisst es in der Mitteilung. Der Kanton geht davon aus, dass sein Anteil wegen des erwarteten Bundesbeitrags auf rund 1,2 Millionen Franken sinken wird.

Bauarbeiten beginnen im Sommer

Die Bauarbeiten sind gemäss Communiqué ab dem kommenden Sommer geplant. Das Testen der Steuerung werde im Anschluss einige Zeit in Anspruch nehmen, sodass die Inbetriebnahme noch nicht genau terminiert werden kann.

«Der Regierungsrat ist überzeugt, dass zu einem attraktiven Wohnkanton ein funktionierender Verkehrsraum rund um das Agglomerationszentrum Stadt St.Gallen gehört», schreibt er in der Mitteilung. Die eigene Reisezeit auf den Zufahrtsachsen für die Arbeits-, Einkaufs- und Freizeitwege solle trotz hoher Verkehrsbelastung berechenbar bleiben.

«Das ist ein Mehrwert für die Bevölkerung, auch wenn die Wartezeit am Pförtner keine Freude bereitet.»

Wie die Kantonskanzlei schreibt, sollen mit einem intelligenten System zum Management des Verkehrs alle einfallenden Strassenachsen ins Zentrum der Stadt St.Gallen bewirtschaftet werden. Eine Überlastung könne zwar nicht beseitigt werden, der Verkehrsfluss werde jedoch so verbessert, dass möglichst viel Verkehr in möglichst kurzer Zeit bewältigt werden könne. «Mit einer klugen Steuerung von Lichtsignalanlagen und dem Einsatz von Dosieranlagen soll der Verkehr insbesondere während der Spitzenzeiten reguliert werden, um sicher und emissionsarm ins Zentrum zu fliessen.»

Ausserrhoder Gemeinden unterstützen Vorhaben

Die Pläne für eine Dosieranlage in der Liebegg sind seit längerem bekannt. Sie wurden in Ausserrhoden vereinzelt auch kritisiert. Nun schreibt die Ausserrhoder Regierung, dass auch die Gemeinden Teufen, Bühler und Gais den Handlungsbedarf sehen und das Vorhaben unterstützen würden.

Konzept der koordinierten Steuerung des Verkehrs auf der Teufenerstrasse zwischen der Oberstrasse und Lustmühle. Bild: PD

Die Anlage besteht aus einer Aufweitung der Strasse, aus einer grossen Mittelinsel für die Lichtsignalanlage und einer intelligenten Steuerung. Der unvermeidbare Stau werde so ausserhalb des Siedlungsgebiets gelegt, wodurch die direkt an der Strasse lebende Wohnbevölkerung der Stadt St.Gallen und des Teufner Weilers Liebegg von Immissionen und anderen Nachteilen entlastet werde. Die mögliche Rückstaulänge darf sich gemäss Medienmitteilung dabei nicht über den Knoten Lustmühle ausdehnen. Mittels Detektoren werde sowohl der Stau im Siedlungsraum der Stadt St.Gallen wie auch im Rückstauraum zwischen Pförtner und dem Abzweiger Lustmühle überwacht.

Velofahrerinnen und -fahrer werden in beide Fahrtrichtungen auf dem Rad- und Gehweg von der Lustmühle bis zum Pförtner an der Fahrzeugkolonne vorbeigeführt. Der Rad- und Gehweg soll dazu mittelfristig in einem separaten Projekt verbreitert werden, da er heute eher schmal sei. Beim Pförtner sollen die Velos wieder in den Verkehr integriert werden. Sie können sich dazu an der Anlage anmelden und erhalten ‹grün›. Gemäss der Ausserrhoder Regierung bringt die Pförtneranlage Vorteile für den Verkehrsfluss und für die Anwohnerinnen und Anwohner an der Teufenerstrasse.

Bus-Bevorzugung nicht möglich

Für die Postauto-Linie 180, die von Herisau über Hundwil und Stein zum Bahnhof St.Gallen führt, bleibt die Situation laut Mitteilung wie heute. Der Bus fahre mit dem Autoverkehr mit; eine Bus-Bevorzugung sei nicht möglich, da der Stauraum zu lang und zu wenig übersichtlich sei. Ein Verbesserungsansatz werde jedoch bald getestet.

«Der Kanton hat die Absicht, auf den nächsten Fahrplanwechsel im Dezember 2022 versuchsweise Zusatzkurse zu den Spitzenstunden zu bestellen», schreibt die Kantonskanzlei. Diese Kurse von Herisau oder Waldstatt kommend, würden in der Lustmühle wenden. Dazu wird ein neuer Wendeplatz erstellt. Die Fahrgäste steigen alle in der Lustmühle auf die Appenzeller Bahnen um und sollen so ohne weitere Verzögerung im Stadtzentrum ankommen.