Verkehr 2021 waren mehr Fahrzeuge unterwegs –Ausflüge von Touristen liessen Verkehrszahlen in Innerrhoden in die Höhe schiessen Das Landesbauamt in Appenzell hat die Verkehrszahlen von 2021 gemessen und ausgewertet. Der Verkehr hat im Kanton zugenommen. Ralf Bürki, Leiter des Landesbauamts, gibt Auskunft. Felicitas Markoff 18.01.2022, 17.06 Uhr

Für Ausflüge ist Appenzell Innerrhoden ein beliebtes Ausflugsziel. Bild: Sandra Ardizzone

Das Innerrhoder Landesbauamt in Appenzell hat eine Verkehrszunahme auf dem Innerrhoder Strassennetz gegenüber dem Vorjahr von rund 2,5 Prozent feststellen können. «Die Verkehrszunahme ist nicht nur im Kanton Appenzell Innerrhoden festgestellt worden, sondern auch in anderen Kantonen hat der Verkehr gegenüber dem Vorjahr zugenommen», sagt Ralf Bürki, Leiter Landesbauamt. Weil die Bevölkerung insbesondere in Appenzell Innerrhoden nach Tourismus Destinationen gesucht habe, hat der Tourismusverkehr gar nicht abgenommen. Bürki sagt: «Darum glaube ich, dass die Verkehrszunahme einerseits mit dem zeitweise aufgehobenen Homeoffice und dem Tourismus zu tun hat.»

Wegen Bauarbeiten hat Verkehr an Weiher Messstelle abgenommen

Der pandemiebedingte Rückgang der Verkehrsmengen im Jahr 2020 von rund 1,9 Prozent konnte aufgeholt werden. Davon ausgenommen ist die Messstelle «Weiher» im Rinkenbach. Die Bauarbeiten an der Hauptgasse im Dorfzentrum haben dazu geführt, dass der Verkehr an dieser Messstelle um rund ein Prozent zurückgegangen ist. Von insgesamt 11 Messstellen im Kanton, war die Weiher-Messstelle die Einzige, die einen Rückgang der Verkehrsmengen zu verzeichnen hatte, schreibt das Landesbauamt in einer Mitteilung. Ralf Bürki sagt: «Insgesamt gab es an dieser Messstelle während dreier Monate aber eine Verkehrszunahme gegenüber dem Vorjahr.»

Ralf Bürki, Leiter Landesbauamt. Bild: PD

Alle anderen automatischen Messstellen weisen im Jahr 2021 eine Verkehrszunahme auf. Mit der Inbetriebnahme der Messstelle an der Eggerstandenstrasse im August 2020 ist das kantonale Verkehrszählnetz vollständig ausgebaut. Wie zufrieden ist das Landesbauamt mit den Verkehrszahlen von 2021? Bürki sagt:

«Ich bin glücklich, dass der Verkehr pro Jahr nur 0,3 Prozent zugenommen hat. Da die Messstationen aus dem Jahr 2018, 2019, 2020 und 2021 sind, ist ein direkter Vergleich gegenüber den Vorjahren aufgrund der kurzen Beobachtungsdauer aber schwierig.»

Freizeitverkehr lässt Messzahlen in die Höhe schiessen

Die am stärksten befahrene Messstelle mit einem durchschnittlichen täglichen Verkehr ist «Appenzell, Ziel», zwischen dem Mettlenkreisel und dem Spitalkreisel. In diesem Abschnitt sind täglich 12'232 Fahrzeuge unterwegs. An Spitzentagen werden an dieser Stelle sogar über 17'000 Fahrzeuge erfasst.

An jenen Messstellen, wo viel Freizeitverkehr stattfindet, kann an Spitzentagen sogar ein Wert von 200 Prozent eines durchschnittlichen Tages betragen. So zum Beispiel am 21. August 2021: In Steinegg fuhren knapp 11'000 Fahrzeuge an dieser Messstelle vorbei. Im Vergleich zu einem normalen Durchschnittstag sind es lediglich 5839 Fahrzeuge pro Tag. Am Sonntag den 5. September 2021 konnten fünf Messstellen den höchsten Verkehr messen. Welche Erwartungen hat das Landesbauamt für die Zukunft? Der Leiter sagt:

«Für die Zukunft erwarte ich eine Verkehrszunahme, die maximal dem Bevölkerungswachstum gemäss kantonalem Richtplan entspricht.»

Über das ganze Netz beträgt der Schwerverkehrsanteil rund 2,3 Prozent. Am höchsten sind die Schwerverkehrsanteile bei der Kreuzung Au/Enggenhüttenstrasse mit 3,2 Prozent und beim Mettlenkreisel mit 3,1 Prozent.

