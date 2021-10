Stau in Herisau - Pförtneranlage kommt im Frühling

Verkehr Stau vor Herisau statt auf der Autobahn: Pförtneranlage in Winkeln ab Frühling in Betrieb Wegen einer Spurreduktion im Rahmen der Bauarbeiten auf der Autobahn A1 wird eine Verkehrsreduktion auf derselben nötig. Helfen soll eine Pförtneranlage in Winkeln. Ein Kantonsrat sorgt sich um die Attraktivität des Kantons und befürchtet Stau bis in die Siedlungsgebiete. Ramona Koller Jetzt kommentieren 29.10.2021, 05.00 Uhr

Wegen der Sanierung der Stadtautobahn ist mit Stau in der Agglomeration zu rechnen. Bild: SGT

In Folge der Sanierung der Stadtautobahn A1 sind Verkehrsbeeinträchtigungen auch in der Agglomeration zu erwarten. Konkret für Herisau bedeutet dies Stau auf der Appenzellerstrasse im Winklerstich. In den Jahren 2022 und 2023 erfordern die Arbeiten vom Sitterviadukt bis Kreuzbleiche auf der Autobahn in Richtung St.Margrethen einen Spurabbau von drei auf zwei Fahrstreifen.

Da die Stadtautobahn schon heute stark ausgelastet ist, sei zu Stosszeiten eine Verkehrsreduktion von rund zehn Prozent erforderlich, um die Leistungsfähigkeit der A1 zu erhalten, wie das Bundesamt für Strassen (ASTRA) erklärt. Eine der Massnahmen, um diese Reduktion zu erreichen, ist eine Dosieranlage vor der Autobahneinfahrt in Winkeln.

Einfahrtstrecke wird verlängert

Zu den Stosszeiten reguliert die Anlage bei der Einfahrtspur auf die A1 den Verkehr und lässt Fahrzeuge nur einzeln auf die Autobahn. Um den Verkehrsteilnehmenden das Einfädeln auf die Autobahn zu erleichtern, wird die Einfahrtsstrecke verlängert und die Geschwindigkeit im Bereich der Einfahrt herabgesetzt, erklärt das ASTRA weiter. Zu Stosszeiten sei künftig mit einer Wartezeit von mehreren Minuten zu rechnen.

Roman Wäspi, Kantonsrat Appenzell Ausserrhoden, Herisauer Einwohnerrat (Gewerbe/PU) und Gewerbler ist unglücklich mit der Informationspolitik des ASTRA, der betroffenen Gemeinden und des Kantons. «Viele haben von dem, was auf Herisau, Heiden und Teufen zukommt, noch nicht wirklich viel gehört», erklärt Wäspi. Damit spricht er die geplanten Dosierungsstellen und Stauräume vor den Gemeinden an. Wäspi selbst hat von den konkreten Plänen erst erfahren, als er an einer Informationsveranstaltung der Kantone St.Gallen und Appenzell Ausserrhoden zum Staumanagement der Stadt St.Gallen teilgenommen hat.

«Der Bus wird mit den anderen Autos im Stau stehen»

Dass für die Ausserrhoder, konkret die Herisauerinnen und Herisauer, oder jene, die ausserhalb des Kantons arbeiten oder Aufträge ausführen, die Zufahrt auf die Autobahn dosiert wird, sei suboptimal. «Wir brauchen einen uneingeschränkten Zugang zum nationalen Strassen- und Schienennetz!», betont der Kantonsrat. Er befürchtet zudem, dass sich der Verkehr bis in die Siedlungsgebiete zurückstauen wird. Dies ist teilweise heute schon der Fall, wenn die Autobahn wegen eines Unfalls gesperrt werden muss.

An der speziellen Situation vor Herisau stört ihn, dass, anders als bei anderen Agglomerationen, keine zusätzliche Spur für das Postauto und den Regiobus eingerichtet werden kann. Die Busse sollen künftig über den Kalkofenweg geleitet werden. «Bis zum Abzweiger Kalkofenweg, mitten im Winklerstich, werden sie jedoch wie alle anderen Autos auch, im Stau stehen bleiben und allfällige Anschlüsse verpassen», sagt Wäspi. Wenn man schon den Individualverkehr reduzieren wolle, wäre aus seiner Sicht ein Ausbau des öffentlichen Verkehrs sinnvoll.

Verkehrsfluss möglichst aufrechterhalten

Für das ASTRA sei das oberste Ziel der Zufahrtsdosierung, den Verkehrsfluss auf der Autobahn möglichst aufrechtzuerhalten. Dies sei auch für die Leistungsfähigkeit des umliegenden Strassennetzes entscheidend. Ohne die Zufahrtsdosierung wäre laut ASTRA von noch längeren Wartezeiten für den Verkehr von Herisau in Richtung Stadtautobahn auszugehen. Genaue Zahlen zum Verhältnis mit und ohne Zufahrtsdosierung könne man aufgrund fehlender Erfahrungswerte nicht nennen. Das ASTRA erklärt:

«Generell werden die Wartezeiten insbesondere davon abhängen, ob das Ziel einer Verkehrsreduktion von zehn Prozent zu Stosszeiten erreicht werden kann.»

Wenn zu Spitzenzeiten weniger Verkehrsteilnehmende unterwegs sind, sei auch von weniger Beeinträchtigungen im Raum Winkeln auszugehen. Die Zufahrtsdosierung wird mit Beginn der Bauarbeiten voraussichtlich im Februar 2022 in Betrieb genommen und ist während der gesamten Bauphase mit Spurabbau in Richtung St.Margrethen vorgesehen. Diese wird – mit Winterunterbruch 2022/2023 – voraussichtlich bis Ende 2023 andauern, erklärt das ASTRA weiter.

Fixe Installation befürchtet

Wäspi könne sich durchaus vorstellen, dass die Dosieranlage auch danach in Betrieb bleiben könnte. «An verschiedenen Orten in der Schweiz ist eine solche Anlage fix installiert. Wenn sich die Anlage bei uns für die Minimierung des Staus im Stadtgebiet St.Gallen bewährt, wieso sollte man sie dann aufheben wollen, vor allem auch im Wissen um die zukünftige Grossbaustelle der dritten Röhre auf der Stadtautobahn bis 2035?», fragt Wäspi.

Mit seinen Fragen ist der Kantons- und Einwohnerrat bereits an den Gemeinderat Herisau und den Regierungsrat getreten, wo er Antworten vor allem zum Mitwirkungsprozess erhalten hatte. «Ich bin nicht per se unzufrieden mit den Antworten. Es scheint aber, als würden wir die kommenden Einschränkungen einfach hinnehmen, ohne genau zu wissen, was das für uns konkret bedeutet», sagt Wäspi. Der Kanton büsse als Wohn- und Arbeitsort an Attraktivität ein. Als Kantonsrat werde er ein Auge auf die Situation vor den Toren Herisaus haben. Er sieht die Verantwortung jedoch in erster Linie beim Regierungsrat, sich zu wehren, wenn die Situation für den Kanton untragbar wird.

Reaktion der Ausserrhoder Regierung

Die Ausserrhoder Regierung teilt die Befürchtungen von Marc Wäspi nicht ganz. Auf Anfrage erklärt Landammann und Baudirektor Dölf Biasotto (FDP):

«Gemäss Antwort auf die schriftliche Anfrage von Kantonsrat Wäspi sieht der Regierungsrat in einem funktionierenden Verkehrsraum St.Gallen einen Attraktivitätsgewinn und nicht einen Attraktivitätsverlust für die Ausserrhoder Gemeinden.»

In der Antwort auf den parlamentarischen Vorstoss schreibt der Regierungsrat, dass als Stauraum die Appenzellerstrasse hinauf nach Herisau diene. Die Steuerung dieser Anlage und die Kommunikation obliegen dem ASTRA. Die Sanierung der A1 sei wichtig für die Region. «Der Kanton Appenzell Ausserrhoden wird jedoch intervenieren, wenn die baubedingte Situation unzumutbar wird.»

Die Regierung hält im Weiteren fest, ihr sei es ein grosses Anliegen, dass auch in Zukunft im Verkehrsraum St.Gallen geordnete und sichere Verhältnisse herrschen. Es sei in jedem Fall zu vermeiden, dass in der Stadt St.Gallen in wenigen Jahren Dauerstau auf dem Strassennetz herrscht. «Das wäre auch für den Kanton Appenzell Ausserrhoden sehr nachteilig.»