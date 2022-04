Verkehr Darum schliesst sich Walzenhausen dem Oberegger Mitfahrprojekt Ofami an Die Plattform «ofami.ch» vernetzt Personen, die auf der Suche nach einer Mitfahrangelegenheit sind oder die jemanden mitnehmen möchten. Ab 1. Mai 2022 schliesst sich die Gemeinde Walzenhausen diesem Projekt an. Felicitas Markoff 19.04.2022, 12.00 Uhr

Mit der Plattform ofami.ch ist es demnächst auch in Walzenhausen möglich, Mitfahrangelegenheiten zu organisieren. Bild: Miodrag Ignjatovic / E+

Seit 2018 wird in der Gemeinde Oberegg eine digitale Plattform angeboten, die «ofami.ch» heisst. Mit dieser Plattform können sich Personen vernetzten, die Auto fahren und Personen mitnehmen können. Aber auch umgekehrt funktioniert es: Wer auf der Suche nach einer Mitfahrangelegenheit ist, wird mit einer Fahrerin oder einem Fahrer vernetzt. Die Plattform wurde durch eine Interessensgemeinschaft aus Einwohnerinnen und Einwohnern aus Oberegg entwickelt und wird seither von ihnen betrieben. Die Gemeinde Walzenhausen wird sich diesem Angebot ab 1. Mai 2022 auch anschliessen.

Fortbewegungsangebot soll attraktiver gestaltet werden

Die Nutzenden können nach erfolgter Registrierung auswählen, ob sie an einen bestimmten Ort fahren oder von jemanden mitgenommen werden wollen. So könnten Ressourcen genutzt werden. Da Walzenhausen durch die Betreibenden mit geringem Aufwand in die bestehende Struktur aufgenommen werden kann, startet der Gemeinderat ein zweijähriges Pilotprojekt, wie die Gemeinde Walzenhausen schreibt.

In dieser Zeit soll gemäss einer Mitteilung der Gemeindekanzlei, das Bedürfnis abgeklärt und deren Nutzung, in der Bevölkerung getestet werden. Ziel sei es, das Fortbewegungsangebot attraktiver zu gestalten. Für unsere Umwelt ergebe sich durch die reduzierte Anzahl Personenwagen beziehungsweise Fahrten zudem ein positiver Nebeneffekt. Das Angebot ist eine preisgünstige und ressourcenschonende Möglichkeit, das ÖV-Angebot zu ergänzen. Dadurch kann es einzelnen Nutzenden sogar ermöglicht werden, auf ein Zweit-Auto zu verzichten. Als Koordinations- und Kontaktperson stellt sich Myriam Schmid aus der Arbeitsgruppe ÖV Walzenhausen zur Verfügung.

Gemeinde unterstützt Interessenten bei Fragen

Für die Möglichkeit, «ofami» in Kooperation auch für die Gemeinde Walzenhausen anbieten zu können, bedankt sich der Gemeinderat bei der Interessensgesellschaft. Nähere Informationen zu «ofami – Fahr mit», folgen im Treffpunkt im April. Die Gemeinde Walzenhausen hilft am Gemeindestand der Gewerbeausstellung bei der Registrierung und beantwortet Interessenten allfällige Fragen.