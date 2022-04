Kantone fordern Autobahnzubringer Appenzellerland

Verkehr «Appenzeller Autobahnanschluss ist dringend nötig»: Kantone kritisieren die Pläne des Bundesrates Die Regierungen von Appenzell Innerrhoden und Ausserrhoden verlangen, dass das Appenzellerland strassenseitig besser ans Autobahnnetz angebunden wird. Sie lehnen das Strategische Entwicklungsprogramm Nationalstrassen des Bundes entschieden ab. 29.04.2022, 11.00 Uhr

Die Alpsteinstrasse in Herisau ist stark befahren. Eine Lösung des Verkehrsproblems ist nicht in Sicht. Bild: APZ

Die Kantone Appenzell Ausserrhoden und Innerrhoder fordern seit vielen Jahren, dass sie ans Nationalstrassennetz angeschlossen werden. Mit einer Umfahrung von Herisau soll dem hohen Verkehrsaufkommen begegnet werden, so der Wunsch. Kürzlich hat der Bundesrat mit der Vorlage zum Zahlungsrahmen Nationalstrassen 2024–2027, zum Ausbauschritt 2023, zum Verpflichtungskredit und zur Anpassung des Bundesbeschlusses über das Nationalstrassennetz den Kantonen das aktualisierte Strategische Entwicklungsprogramm (Step) Nationalstrassen unterbreitet.

Weiterhin kein direkter Anschluss für das Appenzellerland vorgesehen

In der Vorlage heisst es, Nationalstrassen sollen gewährleisten, dass alle Landesteile und Kantone als Wohn- und Wirtschaftsstandorte attraktiv bleiben und an der wirtschaftlichen Entwicklung des Landes teilhaben können. In einer gemeinsamen Medienmitteilung schreiben die Kantone Appenzell Ausserrhoden und Appenzell Innerrhoden:

«Dieses Ziel, auf dessen Erreichung die beiden Kantone seit Jahrzehnten hinwirken, wird mit der Vorlage erneut deutlich verfehlt, weil ein sicherer und direkter Anschluss des Appenzellerlandes an die Nationalstrasse A1 im Raum Winkeln–Gossau Ost nicht Aufnahme in das Step gefunden hat.»

Der Ausserrhoder Regierungsrat und die Standeskommission kritisieren den Bundesrat scharf und fordern ihn auf, die Randregionen zu stärken, statt zu schwächen. Die bessere strassenseitige Anbindung der beiden Appenzeller Kantone dürfe nicht weiter auf die lange Bank geschoben werden.

Gesamtlösung mehrerer Kantone

Das Projekt «Zubringer Appenzellerland» mit der Umfahrung Herisau und der Entlastung von Gossau sei eine gemeinsam mit dem Kanton St.Gallen erarbeitete regionale Gesamtlösung, die alle verkehrlichen, umweltrechtlichen und gesellschaftlichen Anforderungen erfülle. Es sei daher unverständlich, dass der Bundesrat seinerseits Alternativen prüfen will und darum das Projekt mit einem Grossprojekt im Kanton Thurgau nicht in die schweizweite Liste der Engpassbeseitigungen mit einem definierten Realisierungshorizont aufgenommen hat.

Der Innerrhoder Hauptort sei nach wie vor ungenügend an das Nationalstrassennetz angeschlossen. Die Lösung der vorhandenen Verkehrs- und Sicherheitsprobleme entlang der Hauptverkehrsachse zwischen St.Gallen-Winkeln und Appenzell wird auf unbestimmte Zeit verschoben, und die gravierenden verkehrstechnischen Engpässe in den beiden Appenzeller Kantonen bleiben bestehen. In der Medienmitteilung heisst es:

«Die nicht mehr tragbare Verkehrsbelastung in Herisau verlangt zwingend eine rasche Umsetzung des Autobahnzubringers Appenzellerland.»

Keine Entlastung vom Zentrumsverkehr Gossau möglich

Ohne den Zubringer Appenzellerland entstünden auch für den Kanton St.Gallen, insbesondere im Raum der Industrie Gossau, grosse Herausforderungen. Ohne den zusätzlichen Anschluss könne in Gossau keine Entlastung vom Zentrumsverkehr erreicht werden. Zudem verbleibe der bestehende Anschluss Winkeln an der Kapazitätsgrenze, was dazu führt, dass eine weitere Entwicklung im Industriegebiet St.Gallen-West/Gossau-Ost verhindert werde. Ohne einen zusätzlichen Zubringer von der A1 in das Industriegebiet Gossau wird auch ein Güterverkehrsterminal in diesem Raum nicht erstellt werden können, heisst es im Communiqué.

Vorlage soll überarbeitet werden

Die direkte Anbindung an die A1 sei insbesondere für die wirtschaftliche Zukunft und Standortattraktivität beider Appenzeller Kantone von zentraler Bedeutung. Die verkehrstechnischen Probleme in der Region würden durch einen fehlenden Anschluss an das Güterverkehrsnetz ohnehin schon akzentuiert. Weder die Attraktivität als Wohnregion könne so erhalten noch eine adäquate Teilhabe an der wirtschaftlichen Entwicklung gewährleistet werden.

Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden und die Standeskommission erwarten, gleich wie die Ostschweizer Regierungskonferenz (ORK), dass die Vorlage vor der Überweisung an das Parlament gründlich überarbeitet wird. Die Ostschweizer Vorhaben und insbesondere der Zubringer Appenzellerland sind zwingend einem konkreten Realisierungshorizont zuzuteilen.

Dritte Röhre Rosenbergtunnel wird begrüsst

Erfreut zeigt sich der Ausserrhoder Regierungsrat, dass die dritte Röhre Rosenbergtunnel mit dem Zubringer Güterbahnhof in der Stadt St.Gallen und dem Liebeggtunnel in den Ausbauschritt 2023 aufgenommen wurde. Die Zuteilung würdige die grosse Arbeit der ganzen Region. Das Vorhaben entspreche gemäss der Einschätzung der gesamten Ostschweiz einem unbestrittenen Ausbaubedarf und werde dementsprechend von breiten Kreisen mitgetragen. (kk/red.)