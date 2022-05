30-Jähriger wegen sexuellen Handlungen mit Kindern vor Gericht

Verhandlung in Trogen Zwölfjährige zum Sex im Hotel überredet: 30-jähriger Herisauer wegen sexueller Handlungen mit Kindern vor Gericht Ein 30-jähriger Herisauer steht vor dem Ausserrhoder Kantonsgericht. Ihm werden sexuelle Handlungen mit Kindern vorgeworfen. Vor Schranken gibt er an, dass er sich bewusst junge Mädchen gesucht habe. Die hatten noch keine sexuellen Kontakte. So hätten sie auch keine Vergleichsmöglichkeiten gehabt. Astrid Zysset Jetzt kommentieren 12.05.2022, 17.27 Uhr

Der 30-Jährige hatte sich ein Hotel ohne Rezeption gesucht. Dort checkte er mit der Zwölfjährigen ein. Bild: Boy_anupong / Moment RF

Die Tränen flossen unentwegt. Schluchzend führte der heute 30-jährige Angeschuldigte am Donnerstagmorgen vor dem Ausserrhoder Kantonsgericht aus, dass es ihm leid tue. «Dennoch ist mein Verhalten unentschuldbar und ich werde dafür geradestehen.» Der Herisauer ist unter anderem wegen sexueller Handlungen mit Kindern, Pornografie und Anstiftung zu Pornografie angeklagt. Die Staatsanwaltschaft fordert eine unbedingte Freiheitsstrafe von vier Jahren und einem Monat zuzüglich einer ambulanten Massnahme. Die Verteidigung sprach sich für zwei Jahren auf Bewährung aus, die aktuelle Therapie würde fortgesetzt. Der Opfervertreter forderte eine finanzielle Genugtuung für die Mädchen.

Dem Beschuldigten wird vorgeworfen, zwischen 2015 und 2019 sexuelle Handlungen mit Mädchen im Alter zwischen 12 und 15 Jahren vollzogen zu haben. Der Herisauer selbst war damals 22- bis 27-jährig. Über die sozialen Medien habe er seine späteren Opfer kontaktiert. Mit einem Mädchen kam es zum Geschlechtsverkehr im Auto. Es selbst sprach von einem einmaligen Akt, der Beschuldigte selbst räumte vor Schranken drei Übergriffe ein. Sein Verteidiger führte denn auch aus, dass sein Mandant mehr zugebe, als tatsächlich vorgefallen war. Ob das Mädchen zum Zeitpunkt der sexuellen Handlungen bereits 16 Jahre alt war, blieb offen. Im Januar 2015 fand das erste Treffen statt, das Opfer wurde Mitte Januar jenen Jahres 16-jährig.

Mit einer Zwölfjährigen ins Hotel

Besonders schwer wiegt der Geschlechtsverkehr, den der Angeschuldigte im Sommer 2019 mit einer Zwölfjährigen in einem Hotel in St.Gallen gehabt hatte. Zweimal traf er sich dort mit ihr, im Wissen um ihr Alter. Vorgängig hatte sie mehrere Treffen verstreichen lassen. Der Herisauer hat ihr gemäss Anklageschrift daraufhin ein schlechtes Gewissen gemacht, sodass sie schliesslich auftauchte. Mit einer 14-Jährigen kam es einige Monate zuvor bei ihm Zuhause zum Oralverkehr. Die freizügigen Bilder, die er von ihr vorgängig bekommen hatte, habe er als Druckmittel eingesetzt, so der Vorwurf. Diesen bestritt der Angeschuldigte jedoch. Er habe ihr erst gedroht, die Fotos ihren Eltern zu zeigen, als sie eine Anzeige bei der Polizei erwägte. Auch mit der Zwölfjährigen wurden freizügige Fotos ausgetauscht. Er habe zwar mal nachgefragt, aber grundsätzlich habe sie ihm diese Bilder und Videos aus freien Stücken zugestellt, so der Beschuldigte.

Grossmehrheitlich ist der heute 30-Jährige geständig. Er wusste, dass die sexuellen Handlungen falsch waren und habe sie hinterher bereut. Doch seine Erfahrungen mit gleichaltrigen Frauen seien schlecht gewesen. Die hätten bereits Sex mit anderen Männern gehabt und darum Vergleiche anstellen können. Körperlich habe er sich unzulänglich gefühlt, räumte er vor Schranken ein. Auch sei er schüchtern gewesen. Darum sei ihm der Kontakt zu jüngeren Mädchen leichter gefallen.

Urteil wird am Freitag erwartet

Die Therapie, die er gegenwärtig absolviere, habe geholfen, seine Komplexe sukzessive abzubauen, so der Beschuldigte weiter. Heute führt er eine Beziehung mit einer 27-Jährigen. Er habe auch eine Ausbildung absolviert und «im Leben Fuss gefasst», ergänzte sein Anwalt. Er sei heute ein anderer Mensch. Die Staatsanwaltschaft sprach vor Schranken davon, dass er während der besagten fünf Jahre «manipulativ und nötigend» vorging, um seine Triebe zu befriedigen. Er sehe sich als Opfer und habe darum kein echtes Schuldbewusstsein.

Gemäss einem forensisch-psychiatrischen Gutachten wird dem Beschuldigten ein kombinierte Persönlichkeitsstörung mit unreifen, vermeidenden, narzisstischen und dissozialen Anteilen attestiert. Zudem könne eine gewisse sexuelle Präferenz für pen- oder postpubertäre Sexpartnerinnen (sogenannte Hebephilie) nicht ausgeschlossen werden. Das Urteil wird am Freitag erwartet. Es gilt die Unschuldsvermutung.

