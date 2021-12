Die Kosten der Ausserrhoder Verwaltungen im Überblick

Vergleich Nach der Kritik an den Verwaltungskosten in Grub: So teuer sind die Verwaltungen der einzelnen Ausserrhoder Gemeinden Grubs Voranschlag wurde vermeintlich wegen der hohen Verwaltungskosten abgelehnt. Ein Blick in die Statistik zeigt: Zahlreiche Gemeinden weisen höhere Verwaltungskosten auf. Spitzenreiter ist Hundwil, die tiefsten Kosten weist Heiden aus. Astrid Zysset Jetzt kommentieren 06.12.2021, 05.00 Uhr

Die Kosten der allgemeinen Verwaltungen in Appenzell Ausserrhoden variieren von Gemeinde zu Gemeinde sehr stark. Bild: Stefan Kaiser (neue Zz) / Neue Zuger Zeitung

Grubs Voranschlag wurde am vergangenen Abstimmungssonntag an der Urne abgelehnt. Die Begründung, die sich einem Flugblatt, das die Gegner in Umlauf brachten, entnehmen liess: Die Kosten auf der allgemeinen Verwaltung würden aus dem Ruder laufen. Weiter wurde kritisiert, dass Grub in den vergangenen Jahren schon immer eine der teuersten Verwaltungen gehabt hätte. Dem solle mit einem Nein Einhalt geboten werden.

Die Kosten der allgemeinen Verwaltungen sind in der Gemeindefinanzstatistik festgehalten, welche der Kanton jedes Jahr veröffentlicht. Die durchschnittlichen Verwaltungskosten je Einwohner sind dort 2020 mit 488 Franken angegeben. Was auffällt: Die Unterschiede zwischen den Gemeinden sind relativ gross. Im unteren Feld respektive günstige Verwaltungen weisen Speicher, Gais oder auch Stein auf. Im oberen Drittel befinden sich Teufen, Walzenhausen oder Rehetobel. Gemeinde mit der günstigsten Verwaltung ist gemäss Statistik Heiden. Die Vorderländer Gemeinde weist gerade mal einen Drittel der Kosten von Hundwil aus. Die Hinterländer Gemeinde hat aktuell mit 902 Franken mit Abstand die höchsten Verwaltungskosten.

Einmalige Ausgaben für die Grundbuchbereinigung

Margrit Müller ist Gemeindepräsidentin von Hundwil. Bild: Archiv

Doch warum ist das so? Gemeindepräsidentin Margrit Müller ist froh, dass sie den hohen Betrag erklären kann. «Manchmal wäre eine Fussnote in der Statistik hilfreich, um aufzeigen zu können, warum unsere Verwaltung dermassen teuer erscheint.» Grund für die erhöhten Kosten ist in erster Linie die Grundbuchbereinigung, welche in den vergangenen Jahren vorgenommen wurde. Dazu war ausgebildetes Fachpersonal vonnöten, welches wiederum die Lohnkosten in die Höhe trieb. Die Arbeiten seien nun aber abgeschlossen. «Im aktuellen Voranschlag sind die Verwaltungskosten wieder deutlich tiefer», so Müller.

Hinzu kommt, dass im vergangenen Jahr der langjährige Gemeindeschreiber pensioniert wurde. Seine Nachfolgerin stieg in einem anderen Lohnsegment ein, was wiederum die Verwaltungskosten senkte. Bei einer Gemeindeverwaltung wie Hundwil, in welcher drei Personen angestellt sind, mache eine einzige Lohnanpassung viel aus, so Müller.

In Schönengrund schlagen die Verwaltungsliegenschaften zu Buche

Thorsten Friedel ist Gemeindepräsident von Schönengrund. Bild: Archiv

Knapp hinter Hundwil befindet sich Schönengrund. In der Hinterländer Gemeinde werden in der Statistik die Kosten der allgemeinen Verwaltung je Einwohner mit 821 Franken angegeben. Auch das liegt wiederum deutlich über dem kantonalen Durchschnitt von 488. Gemeindepräsident Thorsten Friedel hat eine einfache Erklärung für den relativ hohen Betrag: Anschaffungen und werterhaltende Sanierungen der Verwaltungsliegenschaften seien dafür verantwortlich. Heisst im Klartext: Der Ersatz von Tisch und Stühle für den Theoriesaal, der Kauf einer Schneefräse sowie die Dach- und Storenreparaturen und die Sanierung der Innen- und Aussenbeleuchtung der Mehrzweckanlage werden im Verwaltungskonto verbucht. «Darum sind wir in den Verwaltungskosten relativ hoch drin», so Friedel. Die Lohnsumme der Angestellten habe sich in jüngster Vergangenheit nicht verändert.

Heiden auf vermeintlicher Spitzenposition

Am anderen Ende der Statistik befindet sich Heiden. Hier werden die Verwaltungskosten je Einwohner mit 269 Franken angegeben. Ist das denn diejenige Gemeinde mit den tiefsten Verwaltungskosten? «Eher nein», antwortet überraschenderweise Suzan Yavuz, Leiterin der Finanzabteilung in Heiden. Weil die Statistik falsche Rückschlüsse zulässt, misst sie den Verwaltungskosten in der Gemeindefinanzstatistik keinen grossen Wert bei. «Ein 1:1-Vergleich ist aufgrund unterschiedlicher Buchungspraxen nicht möglich.» Und weiter:

«Diese statistische Zahl gibt ein ungenaues Bild wieder.»

Als Begründung führt sie aus, dass für die Gemeindefinanzstatistik die Summen aus den Kontogruppen 0 Allgemeine Verwaltung der jeweiligen Gemeinden entnommen und durch die Anzahl Einwohner geteilt werden. Problematisch ist jedoch, dass der Inhalt der Kontogruppe nicht bei allen Gemeinden das Gleiche beinhaltet. So ist beispielsweise in Herisau der Tiefbau und das Gartenbauamt in dieser Kontogruppe verbucht. Somit werden dort höhere Kosten ausgewiesen als in Heiden, welches kein Gartenbauamt hat und den Tiefbau in der Kontogruppe 6 ausweist. «Die unterschiedlichen Verwaltungsdefinitionen und die zentralen beziehungsweise dezentralen Ausgabenverbuchungen führen so zu einem nicht aussagekräftigen Resultat», so die Finanzverwalterin weiter. Für sie sind daher die Höhen der Verwaltungskosten «mit Vorsicht zu geniessen». Und darum sei auch die Platzierung, die Heiden in der Statistik aufweist, nur ein vermeintlicher Spitzenwert.

