Verfassungstext für revidierte Kantonsverfassung in Ausserrhoden verabschiedet – Volksabstimmung voraussichtlich im 2023 Die Verfassungskommission hat den Text für die revidierte Kantonsverfassung des Kantons Appenzell Ausserrhoden ohne Gegenstimmen oder Enthaltungen verabschiedet. Voraussichtlich im Jahr 2023 sollen die Stimmberechtigten darüber befinden können. Die bestehende Verfassung aus dem Jahr 1996 wird dannzumal mit der neuen ersetzt. 26.10.2020, 14.33 Uhr

Zwei Jahre wurde am neuen Verfassungstext gefeilt. Bild: Ralph Ribi

(pd/red) Die Ausarbeitung des Verfassungstextes habe gut zwei Jahre gedauert, heisst es in einer Medienmitteilung des Regierungsrates. Zunächst seien in nach Sachgebieten gegliederten Untergruppen der knapp 30-köpfigen Kommission Thesen verabschiedet worden, die an Plenarsitzungen diskutiert und präzisiert worden seien. Das Verfassungssekretariat hatte die Ergebnisse dann in eine juristisch korrekte Form gegossen.