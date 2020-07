Wegen der Coronakrise: Die Verfassungsrevision in Ausserrhoden verzögert sich ++ So sieht der weitere Fahrplan aus Die Verfassungskommission soll sich im August wieder treffen. Der ursprüngliche Fahrplan lässt sich nicht mehr einhalten. 2023 könnten die Stimmberechtigten über die neue Verfassung abstimmen. Jesko Calderara 22.07.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Verfassungskommission wird als nächstes einen ersten Entwurf beraten. Bild: APZ

Totalrevision Die Coronakrise hat den Fahrplan der Ausserrhoder Verfassungskommission durcheinandergebracht. Ursprünglich war vorgesehen, dass ein erster Verfassungsentwurf bis August vorliegen soll. Dieses Ziel ist nicht mehr realistisch, nachdem aufgrund der Pandemie vier Sitzungen der Kommission ausgefallen sind.

Die vorerst letzte Plenumssitzung fand im November 2019 statt, inzwischen wurden die vorbereitenden Arbeitsgruppen aufgelöst. Zurzeit sind die Juristen des Kantons dabei, die Vorschläge in rechtlich wasserdichte Artikel zu formulieren und einen Entwurf auszuarbeiten.

Nach den Sommerferien soll es am 27. August in Teufen weitergehen. Die Verfassungskommission wird die totalrevidierte Verfassung diskutieren. Das Gremium muss beurteilen, ob ihre Absichten umgesetzt wurden. Das Gremium kann auf vergangene Beschlüsse zurückkommen und inhaltliche Änderungen beschliessen. Bis Ende Jahr sind dazu drei Plenumssitzungen terminiert, vier weitere könnten folgen.

Danach ist der Regierungsrat am Zug. Er kann den Entwurf ohne Änderungen in die Vernehmlassung schicken, Anpassungen vornehmen oder die Vorlage zur Überarbeitung an die Kommission zurückgeben. Während der folgenden Vernehmlassung können sich die eingeladenen Parteien, Verbände und sonstige Kreise zur Vorlage äussern, bevor die erste Lesung im Kantonsrat folgt.

Abstimmung könnte 2023 folgen

Anschliessend ist eine Volksdiskussion geplant. Nach deren Ende wird sich die Regierung und das Kantonsparlament ein zweites Mal mit der überarbeiteten Kantonsverfassung beschäftigen. Das letzte Wort werden die Stimmberechtigten haben. Wann dies der Fall ist, lässt sich nur schwer abschätzen. Die Abstimmung war für den Sommer 2022 vorgesehen. Dieser Zeitplan lässt sich kaum mehr einhalten. Der Sekretär der Verfassungskommission, Lloyd Seaders, erwartet, dass die Vorlage 2023 für die Volksabstimmung bereit ist.