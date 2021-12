Ausserrhoden soll Ombudsstelle schaffen

Verfassungsrevision Parteiunabhängige wollen kantonale Ombudsstelle – sofort Der Entwurf der neuen Ausserrhoder Kantonsverfassung enthält die Grundlage für eine kantonale Schlichtungsstelle. Bis sie aber ihre Arbeit aufnimmt, würden circa fünf Jahre vergehen. Für die PU dauert das zu lange, weshalb sie eine Initiative gestartet haben. Selina Schmid 27.12.2021, 12.00 Uhr

Eine Ombudsfrau oder ein Ombudsmann kann bei Konflikten zwischen Bürgerinnen und Bürgern und der Verwaltung vermitteln. Bild: Pius Amrein

Wenn zwischen Bürgerinnen und Bürgern und der kantonalen Verwaltung Klärungsbedarf besteht, dann können sie sich vielerorts an die Ombudsstelle wenden. Sie soll zuhören, vermitteln und schlichten. Mehrere Kantone und einige grössere Städte wie St.Gallen, Zürich oder Winterthur bieten diese Möglichkeit bereits an. Auch der Kanton Appenzell Ausserrhoden will eine Ombudsstelle schaffen. Nur über den Zeithorizont herrscht Uneinigkeit.

Den Parteiunabhängigen (PU) kann es nicht schnell genug gehen. Sie haben eine parlamentarische Initiative eingereicht, um möglichst rasch eine gesetzliche Grundlage zu erarbeiten. Eine Ombudsstelle würde Vertrauen schaffen, schreibt die PU in der Medienmitteilung. «Sie soll die Ratsuchenden in Konfliktsituationen beraten und Auskunft erteilen, Beanstandungen prüfen und Empfehlungen unterbreiten.»

Ausserrhoder Verfassungskommission beendet Arbeit Mit der Sitzung vom vergangenen Donnerstag beendete die 30-köpfige Verfassungskommission unter Vorsitz von Regierungsrat Paul Signer ihre Arbeit. Über drei Jahre trafen sich die Mitglieder zu 30 Sitzungen in Arbeitsgruppen sowie 19 Plenarsitzungen mit insgesamt über 50 Sitzungsstunden. Der Prozess wurde durch die Pandemie verzögert. Die Kommission bearbeitete unter anderem 123 Eingaben aus der Vernehmlassung. Mit der Übergabe des Verfassungsentwurfs sei es jetzt Aufgabe der Politik, entsprechende möglichst mehrheitstaugliche Rücksichten zu nehmen, schreibt die Kommission in einer Medienmitteilung. Dazu gehört auch der Wortlaut der Präambel. Das Anliegen der Verfassungskommission war es, mit ihrem Vorschlag einen Text zu verabschieden, in der alle das finden können, was ihnen wichtig ist. Besonderen Dank gelte Verfassungssekretariat Lloyd Seaders und Ratsschreiber Roger Nobs.

Der Regierungsrat will zuerst eine Verfassungsgrundlage schaffen. Das ist laut Ratschreiber Roger Nobs für jede verwaltungsunabhängige, kantonale Behörde ein Muss. «Würde man erst ein Gesetz schaffen und die Verfassungsänderung nachziehen, so überginge man das Volk als Verfassungsgeber. Das entspricht nicht dem Ausserrhoder Verfassungsverständnis.» So können erst danach in einem Gesetz die konkreten Aufgaben der Ombudsstelle definiert werden. Roger Nobs schätzt, dass dies noch bis 2026 dauern könnte.

Nur über den Aufgabenbereich einer Ombudsstelle scheinen sich Regierungsrat und PU weitgehend einig. Die Ombudsstelle sollte zwischen Privaten und kantonalen oder kommunalen Aufgabenträgern vermitteln. Roger Nobs sagt: «Gerade eine Stelle, die sich um Kommunales und Kantonales kümmert, braucht die Legitimation durch die Verfassung.»

Banale bis gravierende Anliegen

Als Kantonsrat werde Peter Gut zuweilen von Bürgerinnen und Bürgern angesprochen, welche Ärger mit einer Behörde hätten. Gut sagt: «Die Anliegen reichen von banal bis gravierend.» Es ginge um Streitereien in der Nachbarschaft, Gebühren, die man nicht bezahlen wolle, oder um Bauprojekte.

In den meisten Fällen reiche es, wenn jemand zuhört, so Peter Gut. Selten brauche es mehr, wie etwa bei einem Einwohner von Walzenhausen, der sich von der Verwaltung unfair behandelt fühlte. Als Kantonsrat konnte Gut organisieren, dass sich der zuständige Regierungsrat darum kümmert. Darauf kehrte Ruhe ein.

Schon 2018 reichte Gut im Kantonsrat eine Motion ein, welche fast 40 weitere Mitglieder unterzeichneten. Der Kantonsrat beauftragte darauf den Regierungsrat damit, einen Entwurf zur Schaffung einer Ombudsstelle auszuarbeiten. Seit drei Jahren sei nichts geschehen, bemängeln Peter Gut und die PU.

Regierungsrat verweist auf Verfassungsrevision

Ratschreiber Roger Nobs widerspricht: «Wenn Peter Gut sagt, da lief nichts, ist das schlicht und einfach falsch.» Noch 2018 habe der Regierungsrat das Thema aufgenommen. Seit 2020 sei das Projekt in der regierungsrätlichen Sach- und Terminplanung enthalten, so Nobs. Der Regierungsrat habe den parallel laufenden Prozess der Verfassungsrevision genutzt und die zuständige Kommission beauftragt, den Nutzen und den Aufgabenbereich einer Ombudsstelle zu prüfen. Die Kommission hatte einen Verfassungsartikel über die Ombudsstelle vorgelegt, der in der Vernehmlassung auf Zustimmung stiess.

Vor kurzem schloss die Kommission ihre Arbeit ab und übergab der Regierung ihren Verfassungsentwurf. Der Verfassungsentwurf enthält 144 Artikel, darunter die Grundlage für eine Ombudsstelle. Nun beginnt der politische Prozess mit der Beratung in Regierungsrat und Parlament. Im Frühling wird der Entwurf im Parlament beraten. Bis die neue Verfassung in Kraft tritt, dürfte es nach aktuellem Zeitplan zwei bis drei Jahre dauern.

Für die PU zeugt dies von wenig Respekt seitens der Regierung gegenüber dem Willen des Kantonsrates in dieser Angelegenheit. Auch Peter Gut bedauert das Handeln der Regierung: «Die Stimmung ist ganz allgemein angespannt und die Skepsis gegenüber dem Staat ist in den vergangenen zwei Jahren auch pandemiebedingt gewachsen. Darum wäre gerade jetzt eine unabhängige Anlaufstelle für die Bevölkerung von zentraler Bedeutung.»

Auch mit der Initiative müsste erst ein Gesetz ausgearbeitet werden, was dauert. Das weiss auch Peter Gut. «Und natürlich darf man auch nicht zu viel von einer Ombudsstelle erwarten. Die Erfahrungen des Vereins der parlamentarischen Ombudspersonen in der Schweiz sind aber durchwegs positiv.» Roger Nobs sagt: «Der Regierungsrat steht positiv zu einer Ombudsstelle. Er ist aber der Ansicht, dass sie eine Verfassungsgrundlage braucht.»