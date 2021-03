Verfassungsreform «Durch den gewählten Prozess können die heiklen Punkte ausdiskutiert werden»: Diese Änderungen bringt die neue Ausserrhoder Kantonsverfassung Der Regierungsrat schickt den Verfassungsentwurf in die Vernehmlassung. Voraussichtlich 2023 sollen die Stimmberechtigten darüber abstimmen. Zuvor soll es eine breite Diskussion über die umstrittenen Themen geben. Jesko Calderara Aktualisiert 05.03.2021, 16.10 Uhr

Ausländerstimmrecht auf Kantonsebene, Einführung des Proporzwahlrechts oder die Abschaffung der Bezeichnung Landammann: Die totalrevidierte Kantonsverfassung enthält einige heisse Eisen, die noch zu reden geben könnten. Dies soll nun in den nächsten Wochen und Monaten geschehen. Gestern hat der Regierungsrat den Entwurf in die Vernehmlassung geschickt. «Staatspolitisch ist es ein spezieller Moment», sagte Landammann Alfred Stricker an einer Youtube-Medienkonferenz. Das Grundgesetz habe noch immer eine starke Identitäts- und Integrationsfunktion.