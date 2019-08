Die Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden hat in Appenzell zwei Fälle mit Verdacht auf verbotenes Glücksspiel und illegale Sportwetten in Gastrobetrieben aufgedeckt. Im Verlauf der Kontrolle beschlagnahmte die Staatsanwaltschaft Glücksspielautomaten und Wett-Computer.

Verdacht auf illegale Glücksspiele nach Kontrollen in Appenzeller Gastrobetrieben Die Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden hat in Appenzell zwei Fälle mit Verdacht auf verbotenes Glücksspiel und illegale Sportwetten in Gastrobetrieben aufgedeckt. Im Verlauf der Kontrolle beschlagnahmte die Staatsanwaltschaft Glücksspielautomaten und Wett-Computer.

Bei der Kontrolle wurden drei Glücksspielautomaten beschlagnahmt. (Symbolbild: Urs Jaudas)

(kapo/vat) Die Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden, Mitarbeitende des Zolls und des Arbeitsinspektorats führten am vergangenen Freitag in Appenzell eine Kontrolle von Gastgewerbebetrieben durch. «Dabei wurden zwei Verdachtsfälle auf verbotenes Glücksspiel und illegale Sportwetten entdeckt», heisst es in einer Mitteilung der Kantonspolizei. In diesem Zusammenhang habe die Staatsanwaltschaft Appenzell Innerrhoden drei Glücksspielautomaten, vier Computer für Sportwetten sowie schriftliche Unterlagen und Datenträger beschlagnahmt. «Im Weiteren wurden diverse unversteuerte Alkoholika und Tabakwaren festgestellt.»

«In zwei Betrieben drängen sich zusätzliche Kontrollen durch das Lebensmittelinspektorat auf», heisst es weiter im Communiqué. In einem Fall sei ein mutmasslicher Verstoss gegen das Bundesgesetz zum Schutz vor Passivrauchen festgestellt worden. In einem weiteren Betrieb sei ein Jugendlicher vom Patentinhaber vorübergehend mit der Lokalaufsicht und dem Alkoholausschank betraut worden. Alle fehlbaren Personen werden angezeigt.