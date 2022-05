Herisauerin wurde in Vevey Opfer einer versuchten Vergewaltigung

Verbrechen Von der Weinreise zum Horrortrip in nur einer Nacht: Nach ihrer Beinahe-Vergewaltigung erzählt eine Herisauerin ihre Geschichte In einer Bahnhofunterführung in Vevey wurde Giulia* aus Herisau vergangenen Herbst beinahe vergewaltigt. Als genauso schlimm wie das Delikt beschreibt sie den Umgang der örtlichen Behörden mit ihr als Opfer. Heute, mehr als ein halbes Jahr später, ist der Fall noch nicht geklärt. Ramona Koller 1 Kommentar 25.05.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Für die Herisauerin Giulia* endete eine Weinreise nach Vevey mit einem Trauma. Bild: Getty

Giulia ist eine aufgestellte Mutter von zwei Kindern, Ernährungscoach und Fitnesstrainerin. Die Ausserrhoderin lacht viel und ist offen. Sie ist eine starke Frau. Wenn sie aber von der Fast-Vergewaltigung und den schlimmen Vorfällen im Welschland erzählt, merkt man, wie gross das seelische Leid ist. Das Gespräch findet im Garten von Giulias Haus in Herisau statt. Der Redaktion liegt das Gesprächsprotokoll der Polizei mit ihren Aussagen vor.

Der Horrortrip ereignete sich im vergangenen Jahr. Gemeinsam mit ihrem Mann und Freunden ist sie im Herbst mit dem Car nach Vevey gereist. «Es war ein wunderschöner Ausflug. Wir haben viel Tolles erlebt», schwärmt Giulia. Vier Tage hätten sie im Welschland verbracht. «Wir haben viele neue Leute kennen gelernt. Die Einheimischen waren wahnsinnig nett und hilfsbereit», erinnert sie sich.

Gegen Ende des letzten Abends sei Giulia mit einem Freund in eine Bar gegangen, die ihnen zuvor empfohlen worden war. «Die Bar war der Wahnsinn. Trotzdem war ich irgendwann sehr müde und wollte zurück ins Hotel. Und wenn ich mich entschieden habe, zu gehen, dann tue ich das meistens auch sehr schnell», erinnert sich Giulia. Sie habe ihren Gin Tonic halb voll stehen gelassen und sei gegangen.

Situation falsch eingeschätzt

Die Bar sei ungefähr 15 Minuten vom Hotel entfernt gewesen. Zwischen 1 und 2 Uhr habe sie sich auf den Weg gemacht. «Bald, nachdem ich losgelaufen war, bemerkte ich, dass ich mich verlaufen hatte», erzählt Giulia. Als sie drei dunkelhäutige Männer mittleren Alters auf Französisch gefragt hätten, ob sie ihr helfen könnten, habe sie sich aufgrund der vielen positiven Erfahrungen der vergangenen Tage nichts dabei gedacht. Auf das Gesicht der sonst so aufgestellten Frau legt sich ein Schatten.

«Wenn ich daran zurückdenke, bemerke ich, dass die drei es unheimlich pressant hatten. Ich habe die Situation damals völlig falsch eingeschätzt.»

Als sie den Eingang in eine Unterführung passieren wollte, geschah es. Während zwei der Männer die Ein- und Ausgänge bewachten, streifte sich der Dritte ein Kondom über und versuchte, Giulias Kopf in Richtung seiner Genitalien zu drücken. «Ich war völlig perplex», erinnert sie sich. Das Bild des Glieds mit dem roten Kondom habe sich auf Lebzeiten in ihr Hirn eingebrannt. Giulia erzählt:

«Ich habe wie wild um mich geschlagen und auf schweizerdeutsch geschrien, sie sollen verschwinden. Gehört hat mich ausser den Dreien niemand.»

Giulia war früher in einer Kampfsportschule aktiv und übte Krav Maga aus. «Ich habe aus dem Affekt reagiert und konnte einem einen schmerzhaften Schlag verpassen. Er stiess mich darauf hin von sich weg. Dank einer Handykette konnte ich mein iPhone aus meiner Jackentasche fischen und via Spracherkennung die Polizei rufen», erzählt Giulia. In diesem Moment seien die Täter geflohen.

Mit blauen Flecken übersät, die meisten ihrer Nägel abgebrochen, und völlig verwirrt sei sie darauf hin in die andere Richtung aus der Unterführung getreten, wo sie auf eine Frau und einen Mann traf, welche die Polizei und die Ambulanz alarmierten. Giulia sagt:

«Was danach kam, war mindestens genauso schlimm, wenn nicht sogar schlimmer, als das, was ich zuvor erlebt hatte.»

Über Stunden ohne Kontakt zu Familie und Freunden

Die Polizei habe sie mehrfach direkt vor Ort befragt. «Ich musste immer und immer wieder erzählen, was ich gerade erlebt hatte», erinnert sie sich. Als sie die Beamten darauf hinwies, dass ihre Nägel und die Kondompackung noch in der Unterführung sein müssten, habe man ihr nicht zugehört. «Sie haben keine Spuren gesichert. Unter meinen verbliebenen Fingernägeln musste ich ja noch Haut von den Typen haben. Es wurden aber keine Proben genommen», erklärt Giulia. Mit der Ambulanz wurde sie in ein Spital ausserhalb von Vevey gebracht.

«Ich steige in meinem Leben nicht mehr in einen Krankenwagen, ausser wenn ich nicht mehr laufen kann», sagt Giulia. Im Spital habe sie ihre Kleidung ablegen und einen Krankenhaus-Pyjama anziehen müssen. Sie erinnert sich:

«Danach haben sie mich über Stunden hinweg alleine in einem Zimmer gelassen. Die Tür wurde von zwei Polizisten bewacht, die mich nicht vorbei liessen.»

Ihr Handy habe sie behalten dürfen. Der Akku sei fast leer gewesen, weswegen sie nur eine SMS mit den wichtigsten Infos an ihren Mann im Hotel habe schicken können. «Telefonieren konnte ich nicht. Erst am nächsten Morgen hat man mir ein Ladekabel gebracht, damit ich meinen Mann und meine Freunde im Hotel erreichen konnte», erzählt Giulia.

Als Opfer nicht ernstgenommen gefühlt

Man habe sie gegen ihren Willen im Spital festgehalten. Den Fahrer der Reisegruppe, der sie habe abholen wollen, hätten die Beamten weggeschickt. Er habe nicht zu ihr gedurft, da er kein Verwandter sei. «Das gab mir den Rest. Ich wollte nur zurück ins Hotel, zu meinem Mann, und mir den Schmutz von diesen Typen abwaschen. Ich wollte in den Arm genommen werden und über das Erlebte mit einem Vertrauten reden können», erzählt Giulia und beginnt zu weinen.

Die einzigen, die ihr am frühen Morgen geholfen hätten, seien Mitarbeiterinnen der Opferhilfe in Vevey gewesen:

«Sie haben mir gesagt, ich müsse mich beruhigen und aufhören zu versuchen, davonzulaufen. Sonst würde man mich in die Psychiatrie bringen.»

Das sei der nächste Schock gewesen. «Ich fühlte mich als Opfer einfach nicht ernst genommen und komplett im Stich gelassen», sagt sie. Erst am nächsten Morgen, nachdem sie ärztlich untersucht und von der Kriminalpolizei verhört worden war, habe man sie alleine, immer noch im Spital-Pyjama, in ein Taxi gesetzt und zurück ins Hotel geschickt.

Die Police cantonale vaudoise weist die Vorwürfe zurück. Die Beamten seien in die Unterführung zurückgekehrt und hätten für die Untersuchung nützlichen Gegenstände, einschliesslich der Kondomverpackung, mitgenommen. Die Kleidung von Giulia gehöre nach wie vor zu den Beweismitteln und müsse deshalb den Ermittelnden zur Verfügung stehen. Bezüglich der fehlenden Informationen müsse sie sich an die für die Ermittlungen zuständige Staatsanwaltschaft wenden.

Appell an Frauen: «Wehrt euch!»

Das Delikt wurde gemäss Giulia von der Kriminalpolizei in Vevey zur Anzeige gebracht. Die Ausserrhoderin wurde gebeten, in Herisau eine Aussage dazu zu tätigen. Auch hier soll es nicht rund gelaufen sein. Als sie dies tun wollte, hätten die Beamten in Herisau aber von nichts gewusst und sie wieder nach Hause geschickt. «Das hätten sie nicht tun dürfen, wie mir später eine Beamtin erklärte. Ein Opfer darf man niemals wegschicken», sagt Giulia. Schliesslich habe sie ihre Aussage machen dürfen. Auch einen DNA-Test habe sie abgegeben. «Man sagte mir damals, es gäbe eine heisse Spur», erinnert sich Giulia. Das war gegen Ende Herbst vergangenen Jahres.

Die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden sei lediglich im Rahmen der Rechtshilfe am Fall beteiligt, wie Mediensprecher Marcel Wehrlin auf Nachfrage erklärt. Als sich Giulia zum ersten Mal beim Polizeiposten der Kantonspolizei AR meldete, war das Rechtshilfeersuchen seitens der Waadtländer Polizei noch nicht eingetroffen. Die Kantonspolizei AR habe zu diesem Zeitpunkt keine Kenntnis vom Fall gehabt und die Übermittlung der entsprechenden Dokumente abwarten müssen. «Wir wollen das Opfer möglichst schonend behandeln und nicht Dinge, die bereits bekannt sind, noch einmal erfragen müssen. Vor allem, da es sich im vorliegenden Fall um ein sehr sensibles Thema handelt», so Wehrlin. Ganz allgemein gilt, dass die Ermittlungen dort geführt werden, wo sich die Tat ereignet hat, konkret hier im Kanton Waadt.

Opferhilfe bietet Unterstützung

Heute, acht Monate später, weiss Giulia immer noch nichts Neues über ihren Fall. Sie habe weder etwas von der Polizei gehört, noch ihre Kleider, die sie in Vevey abgeben musste, zurückerhalten. In der Zwischenzeit hat sie Kontakt mit der Opferhilfe in St.Gallen aufgenommen. Auch in psychiatrischer Behandlung sei sie gewesen, habe diese aber abgebrochen, da sie nichts gebracht habe. Bei der Opferhilfe habe sie einen Antrag auf Genugtuung gestellt. «Das Geld werde ich Frauen spenden, die in einer ähnlichen Situation wie ich sind», sagt Giulia. Sie appelliere an jede Frau, sich in einer solchen Situation zu wehren. Sie sagt:

«Ich will mir gar nicht ausmalen, was passiert wäre, wenn ich nur still dagestanden hätte.»

Ihr Trauma habe sie durch Gespräche mit ihrem Mann und Freunden einigermassen verarbeiten können. Das Haus verlässt sie nach wie vor auch alleine – allerdings nur noch mit einem Pfefferspray in der Tasche.

Brauchen Sie oder jemand in Ihrem Umfeld Hilfe? Die Opferhilfe unterstützt und berät gewaltbetroffene Frauen und Männer sowie Angehörige und Bezugspersonen: www.ohsg.ch. Bei unmittelbar erlebter sexueller Gewalt steht das medizinisch ausgerichtete Angebot der Soforthilfe des Kantonsspitals St. Gallen zur Verfügung: www.soforthilfesg.ch.

*Name der Redaktion bekannt

1 Kommentar Alle Kommentare anzeigen