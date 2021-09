Heiden: Biasotto verteidigt seine Energiepolitik

Veranstaltungsreihe «Die Regierung hat in den letzten 100 Jahren in der Klimapolitik noch nie so viel gemacht wie wir», Dölf Biasotto verteidigt seine Energiepolitik Am Anlass «Roter Stuhl» der SP Vorderland erklärt der Ausserrhoder Landammann, wie kleine Gemeinden sich entwickeln können und was der Kanton unternimmt, um die Energieziele zu erreichen. Jesko Calderara 03.09.2021, 19.28 Uhr

Silvan Rüegg und Karin Steffen befragten an der SP-Veranstaltung «Roter Stuhl» Landammann Dölf Biasotto. Bild: CAL

Es sind ungewohnt deutliche Worte von Landammann Dölf Biasotto. «Der Ausserrhoder Regierungsrat hat in den letzten 100 Jahren in der Klimapolitik noch nie in so kurzer Zeit so viel gemacht wie wir», sagte der Vorsteher des Departements Bau und Volkswirtschaft am Donnerstag an der Veranstaltungsreihe «Roter Stuhl» der SP Vorderland im Hotel Linde in Heiden. Als Beispiele nannte er die Fotovoltaikanlagen, welche auf den Bauten des Kantons und bei der Umfahrungsstrasse in Teufen geplant sind, sowie das finanziell besser ausgestattete Gebäudeprogramm.

Im Gespräch mit Biasotto, das Andreas Ennulat (SP Vorderland), Silvan Rüegg (Kommission Umwelt Heiden und Klimajugend) und Karin Steffen (PU-Kantonsrätin und Gemeinderätin Reute) gemeinsam moderierten, ging es auch um die Frage, wie der Umbau auf ein erneuerbares Energiesystem und die 2000-Watt-Gesellschaft erreicht werden können. Der FDP-Regierungsrat verwies in diesem Zusammenhang auf die Teilrevision des kantonalen Energiegesetzes. Der Kantonsrat hatte den regierungsrätlichen Entwurf in der Lesung deutlich verschärft. Fast alle diese Vorschläge werde die Regierung auf die zweite Lesung hin übernehmen, sagte Biasotto. Er erwähnte zudem die für die nächsten Jahre im Aufgaben- und Finanzplan geplante Verdoppelung der Förderbeiträge für Gebäudesanierungen. Den Kauf von Elektroautos zu subventionieren, macht für ihn dagegen keinen Sinn. Dieser Zug rolle sowieso, gab Biasotto zu bedenken.

Neue Standorte für die Windenergie

Abgesehen davon darf der Umstieg von fossilen auf erneuerbare Energien seiner Ansicht nach nicht nur unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten betrachtet werden. Dies hätten frühere Generationen beim Wechsel von der Holzfeuerung zur automatisch betriebenen Ölheizung auch nicht getan. Heute dagegen würden alle vom Staat Geld fordern für die Energiewende, meinte Biasotto.

«Dabei müssen wir es ganz einfach für unsere Kinder und die Umwelt machen.»

Auch in Ausserrhoden ist in diesem Zusammenhang umstritten, welche Rolle die Windenergie spielen soll. Gemäss Biasotto wird die Regierung wahrscheinlich Ende Jahr ihre Haltung zu Grosswindkraftanlagen neu formulieren. Zuletzt hatte sie solche abgelehnt und den Landschaftsschutz höher gewichtet. Zurzeit wird eine Studie ausgewertet, welche zusammen mit den Kantonen Innerrhoden und St.Gallen ausgearbeitet wurde und kantonsübergreifend neue Windenergie-Standorte aufzeigen soll.

Ein weiteres Thema an der SP-Veranstaltung waren die Raumplanung und das Entwicklungspotenzial von kleineren Gemeinden. Diese hätten genügend Bauland, um zu wachsen, betonte Biasotto. Allerdings seien früher Bauzonen geschaffen worden, die teilweise zu gross und erschliessungsmässig am falschen Ort sind. Biasotto zeigte sich überzeugt, dass es auch in 100 Jahren noch 20 Ausserrhoder Dörfer geben wird. Wie die Gemeindestrukturen künftig aussehen werden, liess er allerdings offen. Entscheidend sei etwas anderes, sagte er. Es brauche in jedem Dorf eine klare Vorstellung darüber, wie man die Gemeinde weiterentwickeln will. Baulandumlagerungen und die Ausarbeitung einer Innenentwicklungsstrategie seien aber Knochenarbeit, sagte der freisinnige Politiker. Dazu brauche es eine aktive Bodenpolitik.

Gemeinden stehen bei den Zahnradbahnen in der Verantwortung

Der Ausserrhoder Landammann äusserte sich vor den rund 30 Anwesenden in der «Linde» zur Finanzierung des öffentlichen Verkehrs und zur Zukunft der Zahnradstrecken Heiden-Rorschach, Rheineck-Walzenhausen und Gais-Altstätten. Weil die Wirtschaftlichkeit dieser Strecken unter den im ÖV-Konzept festgelegten Wert gefallen ist, wurden diese Strecken überprüft. Zumindest jene beiden im Vorderland sollen erhalten bleiben. Dazu werde man aber die Gemeinden in die Verantwortung nehmen, sagte Biasotto. «Letztlich braucht es höhere Frequenzen.»