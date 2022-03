Kinderfest Herisau soll dank Änderung bei Zmittag stattfinden

Veranstaltung Kinderfest Herisau: Änderung bei den Mittagsquartieren soll Durchführung gewährleisten Am Dienstag, 14. Juni, ist der erste Termin für das Kinderfest Herisau. Durch einige Änderungen soll garantiert werden, dass der Anlass auch stattfinden kann, wenn sich die Situation rund um die Coronapandemie verschlechtern sollte. Ramona Koller 14.03.2022, 12.00 Uhr

Die Kinder und Lehrpersonen werden dieses Jahr auf dem Festgelände auf dem Ebnet statt in privaten Mittagsquartieren verpflegt. Bild: Archiv

Für Nadja Rechsteiner ist es das letzte Kinderfest, das sie als Präsidentin der Kinderfestkommission (Kifeko) mitorganisieren wird. Künftig wird die für das Ressort Schule zuständige Gemeinderätin Irene Hagmann das Amt übernehmen.

Das Kinderfest findet üblicherweise in den ungeraden Jahren statt. Im letzten Jahr hat der Anlass wegen der Coronamassnahmen verschoben werden müssen. Das soll in diesem Jahr nicht passieren. «Um die Durchführung zu gewährleisten, haben wir eine Anpassung bei den Mittagsquartieren vorgenommen», erklärt Rechsteiner. Analog zum Kinderfest in St.Gallen sollen alle Kinder gemeinsam auf dem Ebnet verpflegt werden.

Auf Spenden aus der Bevölkerung angewiesen

1700 Kinder und Lehrpersonen nehmen jeweils am Kinderfest in Herisau teil. Bis anhin wurden die Kinder jeweils von Privaten zu einem Zmittag in deren Zuhause oder in einem Restaurant eingeladen. «Dies ist in diesem Jahr nicht möglich, da wir nicht wissen, wie sich die Situation um das Coronavirus bis im Sommer entwickelt. Wenn etwas der Durchführung des Anlasses im Weg stehen könnte, wären es die Besuche von Kindern in privaten Haushalten, da dies der einzige Programmpunkt wäre, der in Innenräumen stattfindet und somit eventuell ein Schutzkonzept benötigen würde», erklärt Rechsteiner. Ob die Tradition der Mittagsquartiere in zwei Jahren wieder aufgenommen wird, werde man nach dem Kinderfest entscheiden.

Private können dennoch ihren Beitrag zum Kinderfest leisten. «Die Kinder werden auf dem Festgelände auf dem Ebnet verpflegt. Eine Mahlzeit für ein Kind kostet 15 Franken. Wir sind sehr dankbar, wenn die Bevölkerung uns mit Spenden unterstützt», so die Kifeko-Präsidentin. Der traditionelle Kinderfestbatzen sei in diesem Preis nicht einberechnet. «Dieser wurde aber auch in der Vergangenheit nicht mehr jedem Kind mitgegeben und war somit sowieso ein wenig unfair», gibt Rechsteiner zu bedenken.

Umzugsroute wird spontan angepasst

Das Wegfallen der Mittagsquartiere bedeutet auch, dass es keine Besammlung auf dem Postplatz geben wird, von wo aus die Kinder üblicherweise ausströmten. Nach dem Essen werden sich aber alle Kinder und Lehrpersonen dort treffen, um wie gewohnt zum grossen Umzug zu starten, wie Rechsteiner erklärt. Bei der Route gäbe es allenfalls noch Änderungen, da die Oberdorfstrasse an den Durchführungsdaten aufgrund einer Sanierung allenfalls nicht begehbar sei.

Auch bei den Tambouren gibt es eine Änderung, die coronabedingt ist. Die Kinder, die mit den Trommeln die Schülerinnen und Schüler abholen und während dem Umzug und auf der Bühne ihr Können zeigen, beginnen jeweils im Januar mit den Proben. «Beim Probestart galten noch Einschränkungen, weshalb nun mit rund 44 Kindern weniger Kinder als in den Vorjahren als Tambouren unterwegs sein werden,», erklärt die Kifeko-Präsidentin.

Spendenkonto Spenden für die Mittagsverpflegung der Kinder können an das Konto CH76 8080 8009 6052 9492 0 bei der Raiffeisenbank Appenzeller Hinterland eingezahlt werden. «Wir hoffen auf die Unterstützung der Bevölkerung und natürlich auch auf viele Gäste am Kinderfest», sagt Rechsteiner.

Das erste Durchführungsdatum für das Kinderfest unter dem Motto «Farbenfroh» ist am Dienstag, 14. Juni. Im Juni und Juli gibt es mehrere Verschiebedaten, falls das Wetter nicht passt. Aktuelle Informationen finden sich jeweils auf der Website www.kinderfest-herisau.ch.