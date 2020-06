VCS-Ortssektion in Herisau gegründet: Dorfkern soll autofrei werden

Stetiger Ausbau

Die Schweiz erlebt derzeit einen Veloboom. Auch im Appenzellerland melden die Händler Umsatzsteigerungen, dies vor allem dank der E-Bikes. Die VCS Ortssektion setzt sich für ein besseres Velowegnetz in Herisau ein. Wie gross dieses ist, lässt sich aber nicht genau eruieren. Die Gemeinde kann keine entsprechenden Angaben machen. Zuständig ist Gemeindeingenieur Guido Lüchinger. Er sagt, dass sich viele Velowege in Herisau auf den Kantonsstrassen und damit ausserhalb der Kompetenz der Gemeinde befinden. «Ein Gesamtkonzept fehlt», sagt der Abteilungsleiter Tiefbau/Umweltschutz. Was aber nicht heisse, dass Kanton und Gemeinde in diesem Thema untätig sind. Verschiedene Schwachstellen wurden die letzten Jahre baulich saniert oder an Sanierungsprojekten wird gearbeitet. Im Herbst soll aber laut Lüchinger die Projektierung des Stegs entlang des Glatttalviadukts abgeschlossen werden. Dann wird sich die Politik mit dem Projekt befassen.

Im Kanton wurden die Radstrecken in den vergangenen 20 Jahren stetig ausgebaut. Das Netz der Radrouten ist gemäss Angaben des Tiefbauamtes 162 Kilometer lang, davon befinden sich 121 Kilometer auf dem nationalen Netz für den nichtmotorisierten Individualverkehr «Schweizmobil». Die Strecken für Mountainbiker betragen 133 Kilometer, 54 zählen zu «Schweizmobil». Aus dem Agglomerationsprogramm wurden in den letzten Jahren diverse Projekte realisiert, unter anderem auf der Strecke zwischen Winkeln und Herisau sowie auf der Speicherstrasse in Teufen. Es stehen weitere Ausbauschritte an. Im aktuellen kantonalen Richtplan sind drei pendente Ausbauabschnitte aufgeführt. Zwei der drei Abschnitte liegen gemäss Urs Kast, Leiter Abteilung Strassen- und Brückenbau, auf der Bundesstrasse N25. Das Bundesamt für Strassen gebe den Zeitplan für den Ausbau der jeweiligen Abschnitte vor. «Das Tiefbauamt prüft aber bei sämtlichen Bauvorhaben, ob Verbesserungen bei der Veloinfrastruktur möglich sind», sagt Kast. Für eine separate Trasse fehle innerorts aber oft der notwendige Platz. «Ausserorts gebe es auch Strecken mit sehr tiefen Verkehrszahlen, da können Velo und Auto gut miteinander den vorhandenen Raum teilen.» (dsc)