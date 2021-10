Betroffener erzählt an VASK-Anlass in Herisau über Angststörung

Panikattacken Wenn unbegründete Ängste den Alltag beherrschen – Betroffener erzählt in Herisau von seiner Krankheit Am Samstag veranstaltet die Vereinigung Angehöriger Psychisch Kranker Ostschweiz im Cinétreff Herisau einen Anlass zu den Themen Angststörungen und Panikattacken. Gezeigt wird der Dokumentarfilm «Im Sog der Angst». Anschliessend steht neben Fachpersonen auch ein Betroffener für Fragen zur Verfügung. Ramona Koller Jetzt kommentieren 16.10.2021, 05.00 Uhr

Marcel Meier leidet seit 35 Jahren unter einer Angststörung. An einem Anlass am Samstag in Herisau wird sich der Protagonist des Films «Im Sog der Angst» Fragen von Interessierten stellen. Bild: Screenshot SRF

Das Gefühl der Angst erfüllt den Zweck, uns vor gefährlichen Situationen zu schützen. Die Angst, die Personen mit Angststörungen oder Panikattacken kennen, hat mit dem uns bekannten beklemmenden, unwohlen Gefühl in gefährlichen Situationen jedoch nichts gemein. Sie kommt unangemeldet und wird von Gegebenheiten oder Gegenständen ausgelöst, welche bei den meisten gesunden Menschen keine Beklemmung hervorrufen. Gemeinsam mit Depressionen liegen Angststörungen auf Platz 1 der am häufigsten vorkommenden psychischen Erkrankungen in der Schweiz. Laut Statistiken leidet jede zehnte Person unter einer Form von Angststörung.

Marcel Meier ist 57 Jahre alt und leidet seit 35 Jahren unter einer Angststörung und damit einhergehenden Panikattacken. Am Anlass vom Samstag in Herisau wird er zu Gast sein und Fragen beantworten. Bei der Premiere des Dokumentarfilms «Im Sog der Angst» im Herbst 2018 hätte er als Protagonist dabei sein sollen. «Ich konnte aber nicht. Meine Angststörung liess es an diesem Tag nicht zu. Obwohl ich wusste, dass mir nichts Schlimmes passieren kann», erinnert sich Meier.

Die Angst vor dem Ungefährlichen ist ein typisches Symptom einer Angststörung. Für Meier waren beispielsweise Fahrten mit dem Zug, die er berufsbedingt unternehmen musste, ein wahrer Horror. «Ich hatte Angst, dass mir etwas passiert und mir im Zug niemand helfen kann und begann zu hyperventilieren», erzählt Meier. Die Minuten, die der Zug jeweils bis zum nächsten Bahnhof unterwegs war, wusste er jeweils auswendig und zählte sie. Ausgestiegen ist er an den Bahnhöfen trotzdem nie. Heute sind Zugfahrten für Meier kein Problem mehr. Erreicht hat er die Verbesserung seines Gesundheitszustands durch diverse Therapien.

Dennoch sei die Angst ein ständiger Begleiter. Eine Art «Grundrauschen». Damit könne er aber gut leben und es sei eine klare Verbesserung, erklärt Meier:

Während der Dreharbeiten zum Film habe er während der Arbeit eine schwere Panikattacke erlitten und sich deshalb aus seinem Büro ins Homeoffice zurückgezogen. Vermeiden sei jedoch etwas vom Schlimmsten, was man als angstkranke Person machen kann. «Man gibt der Krankheit damit noch mehr Raum, sich auszubreiten», erklärt Meier.

Als Genesungsbegleiter anderen Betroffenen helfen

Meier hat vor kurzem seinen Job als Projektleiter bei einer Möbelfirma gekündigt. Jedoch nicht wegen seiner Erkrankung. Oder zumindest nicht direkt. «Ich will etwas Sinnvolles machen und anderen Menschen mit meinen Erfahrungen helfen und ihnen Mut machen», erklärt Meier.

Einerseits schreibt er gerade ein Buch über seine Erkrankung und die Möglichkeiten, diese in den Griff zu bekommen. Zum anderen möchte er eine Weiterbildung zum Genesungsbegleiter, offiziell PEER genannt, absolvieren. Solche werden beispielsweise an Kliniken eingesetzt und sollen als Gleichgesinnte den Patienten dabei helfen, sich verstanden zu fühlen.

Bei seiner ersten Panikattacke im Alter von 24 Jahren in den 1980er-Jahren sei die Krankheit noch nicht so bekannt gewesen wie heute, erinnert sich Meier. «Doch auch heute benötigt es noch viel Aufklärung. Psychische Krankheiten werden immer noch stark stigmatisiert», sagt Meier. Umso wichtiger seien Veranstaltungen wie jene der Vereinigung Angehöriger Psychisch Kranker Ostschweiz am Samstag.

100 Meter vor der Haustüre ist Schluss

Regisseur Dieter Gränicher wird ebenfalls an der Podiumsdiskussion teilnehmen. Neben Meier begleitet er im Film auch zwei Frauen. Im November 2000 erlitt Conny Grossenbachers Mann einen Herzinfarkt, während sie mit ihren Jass-Frauen für vier Tage in Istanbul war. Hals über Kopf reiste sie zurück in die Schweiz.

Kurt Grossenbacher hat den Herzinfarkt überlebt – und seine Frau ein Trauma davon getragen. Im nachfolgenden Frühling haben ihre Panikattacken begonnen. «Ich habe früher Personen mit psychischen Problemen immer belächelt und nicht wirklich ernst genommen», gibt sie im Film zu. Nie habe sie damit gerechnet, dass es ihr selber einmal so ergehen könnte. Sie erzählt im Film, wie sie einmal nachts sogar ihre Symptome – Herzrasen, Atemnot und ein Stechen in der Brust – sowie ihre Vitalwerte notierte, da sie fest davon überzeugt war, am nächsten Tag nicht mehr aufzuwachen. Auch sie hat ihre Störung durch Therapien in den Griff bekommen.

Anders sieht es bei der zweifachen Mutter Claudia Moser aus. Zu Fuss kann sie sich nicht mehr als hundert Meter von ihrer Wohnung entfernen, ohne dass sie eine Panikattacke bekommt. Diese äussert sich durch körperliche Symptome wie Herzrasen, Atemnot und Schwindel. Wenn ein Einkauf ansteht, oder sie mit einer Freundin essen gehen möchte, nimmt sie das Auto. Wenn sie nur nahe genug an der Lokalität parkieren könne, ginge es. «Mein Auto ist mir vertraut und ein sicherer Zufluchtsort», erklärt Moser im Film.

Podiumsdiskussion mit anschliessendem Apéro

Die Vereinigung Angehöriger Psychisch Kranker Ostschweiz veranstaltet regelmässig Anlässe, an denen sich Betroffene austauschen können. Auch im Film kommen Angehörige, nämlich der Ehepartner von Conny Grossenbacher sowie die Tochter von Claudia Moser zu Wort.

Der Anlass beginnt am Samstag um 9.45 Uhr mit einer Begrüssung durch alt Bundesrat Hans-Rudolf Merz im Cinétreff in Herisau. Der Film beginnt um 10 Uhr und die Podiumsdiskussion um 11 Uhr und dauert voraussichtlich eine Dreiviertelstunde. Anschliessend findet ein Apéro statt. Eine Anmeldung ist nicht nötig – es gilt die 3G-Regel.