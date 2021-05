Vakanz im Gemeinderat Die Kandidatensuche hat begonnen: Herisauer Gruppierungen machen sich für die Gemeinderatswahlen im August bereit Max Eugster wurde am vergangenen Wochenende in Herisau zum Gemeindepräsidenten gewählt. Im Gemeinderat entsteht dadurch eine Vakanz. Bei den politischen Gruppierungen läuft die Suche nach Kandidaten bereits. Alessia Pagani 04.05.2021, 18.20 Uhr

Mit der Wahl von Max Eugster zum Gemeindepräsidenten wird in Herisau ein Sitz im Gemeinderat frei. Bild: APZ

Nach den Wahlen ist bekanntermassen vor den Wahlen. Nachdem der Kampf ums Gemeindepräsidium bereits wieder Geschichte ist, bleibt für die politischen Gruppierungen und Parteien in Herisau wenig Zeit, sich auszuruhen. Denn: Durch die Wahl von Max Eugster am vergangenen Wochenende wird im Gemeinderat ein Sitz frei. Der Wahlgang findet voraussichtlich am 22. August statt.