Urteil Walzenhauser Gülle-Streit endet mit Entschädigung für Ex-Gemeinderat Das Ausserrhoder Obergericht hat die Beschwerde des Landwirts und ehemaligen Gemeinderates von Walzenhausen, Hanspeter Züst, vollumfänglich gutgeheissen. Das Verfahren wegen Übertretung des Bundesgesetzes über den Gewässerschutz wird eingestellt. Der Ex-Gemeinderat muss keine Verfahrenskosten tragen und erhält eine Entschädigung aus der Staatskasse. Margrith Widmer 06.05.2021, 11.00 Uhr

Das Ausserrhoder Obergericht entschied im Gülle-Streit zu Gunsten eines ehemaligen Gemeinderates von Walzenhausen. Bild: Bruno Kissling

Das Urteil des Obergerichts im Walzenhauser Gülle-Streit ist rechtskräftig. Die Staatsanwaltschaft erhob keine Beschwerde ans Bundesgericht dagegen. Sie hatte im September vergangenen Jahres das Strafverfahren gegen Züst «aus Gründen der Opportunität» eingestellt. Schuld und Tatfolgen seien derart gering, dass sich eine strafrechtliche Verfolgung nicht rechtfertigen lasse. Indes habe Züst mit seinem Verhalten das Strafverfahren unmittelbar ausgelöst: Deshalb habe er für die Polizeikosten von 180 Franken aufzukommen.

Dagegen wiederum erhob Züst Beschwerde beim Obergericht. Dieses entschied, die Kosten des Vorverfahrens von 180 Franken auf die Staatskasse zu nehmen, ebenso die Gerichtskosten des Beschwerdeverfahrens von 600 Franken. Zudem sprach es Züst eine Parteientschädigung von 1787 Franken zu. Das Obergericht folgte in allen Punkten den Anträgen des Beschwerdeführers.

Die vermeintliche «Straftat»

Hanspeter Züst hatte kurz vor dem 25. Februar und am 25. April 2020 auf einer von ihm gepachteten Parzelle Gülle ausgetragen. Die Gemeinde Walzenhausen beziehungsweise der Gemeindepräsident, Michael Litscher, hatte Züst beim Amt für Umwelt angezeigt; dieses erstattete Strafanzeige, weil die Parzelle Bestandteil des Schutzzonendossiers Höchi ist, das das Gebiet als Grundwasserschutzzone S2 qualifiziert.

Nur: Das Schutzzonendossier war noch gar nicht rechtsverbindlich – es war bloss behördenverbindlich. Das Schutzzonendossier Höchi lag vom 27. Mai 2019 an auf. Eine Einsprache dagegen wurde im Januar 2020 abgelehnt. Das Schutzzonendossier wurde dem Departement Bau und Volkswirtschaft zur Genehmigung vorgelegt. Der Eintrag ins Grundbuch erfolgte jedoch bis Ende Juli 2020 nicht.

Nur für Behörden verbindlich

Die betreffende Parzelle war also zum Zeitpunkt des Jaucheaustrags noch nicht im Grundbuch vermerkt, und somit keiner rechtskräftigen Grundwasserschutzzone zugeteilt. Die Parzelle war nur als provisorische Grundwasserschutzzone zu qualifizieren. Letztere seien im Gegensatz zu ausgeschiedenen, für Eigentümer verbindlichen Grundwasserschutzzonen lediglich für Behörden verbindlich.

Gemeindepräsidenten Michael Litscher soll einen Gemeindeangestellten beauftragt haben, ihm zu melden, sobald Züst dort Jauche ausbringe. Nur: Am «Tatort» bestand zum «Tatzeitpunkt» noch gar keine definitive Gewässerschutzzone.

Vorausgegangen war diesem Höhepunkt mit Anzeige des ehemaligen Gemeinderats, der Anfang 2020 wegen eines zerrütteten Vertrauensverhältnisses mit dem Gemeindepräsidenten Michael Litscher und dem Vize-Gemeindepräsidenten Roger Rüesch per sofort zurückgetreten war, ein jahrelanger Zwist.

Kein Straftatbestand erfüllt

In seiner Beschwerde legte Züst dar, es liege seinerseits kein tatbestandsmässiges Verhalten oder ein Verbotsirrtum vor. Die Staatsanwaltschaft beantragte, auf die Beschwerde nicht einzutreten und ihm die Verfahrenskosten aufzuerlegen. Ausserdem sei er zur Beschwerde nicht legitimiert.

Das Obergericht entschied anders: Da Züst trotz der Einstellung des Verfahrens die Kosten des Vorverfahrens zu tragen hatte «steht ohne weiteres fest», dass er zur Beschwerde legitimiert sei.

Züst begründete seine Beschwerde damit: Er habe keinen Straftatbestand erfüllt. Zwar habe er als Ex-Gemeinderat von dieser Zone gewusst, sei aber als Privatperson, als er die Gülle ausgetragen habe, nicht an die lediglich behördenverbindliche Grundwasserschutzzone gebunden und zu jenem Zeitpunkt auch kein Behördenmitglied mehr gewesen.

Die Staatsanwältin argumentierte, Züst sei das Schutzzonendossier für das betreffende Gebiet als Gemeinderat und Präsident der Wasserversorgung Walzenhausen bestens bekannt gewesen.

Kein rechtliches Gehör

Die Staatsanwaltschaft sei von einem geringen Verschulden Züsts ausgegangen, befand das Obergericht. Ein Einstellungsentscheid dürfe grundsätzlich keine Bewertung der Schuldfrage enthalten. Dem Beschwerdeführer sei im Verfahren keine Gelegenheit zur Stellungnahme und damit zur Wahrung des rechtlichen Gehörs betreffend des von der Staatsanwaltschaft erhobenen Schuldvorwurfs gegeben worden.

Laut Strafgesetzbuch sei eine tatsächliche Verunreinigung von Trinkwasser Voraussetzung. Eine solche sei aber nicht eruiert worden. Deshalb liege keine Strafbarkeit vor. Züst habe 6200 Liter Gülle zu einem Zeitpunkt ausgetragen, als es keine gesetzlichen Einschränkungen für Jaucheaustrag gegeben habe. Die Kostenauflage verstosse gegen die Unschuldsvermutung und verletze den Anspruch des Beschuldigten auf rechtliches Gehör. Somit sei eine Rechtsverletzung zu bejahen, so das Obergericht.

Eine Kostenauflage bei Freispruch oder Einstellung stehe nur dann im Einklang mit der Bundesverfassung und der europäischen Konvention für Menschenrechte, wenn sie nicht die Unschuldsvermutung verletze. Diese sei aber verletzt, wenn die Kostenauflage an eine eben nicht bewiesene Tatschuld anknüpfe. «Jedenfalls fällt eine Auferlegung von Kosten an den Angeschuldigten insoweit ausser Betracht, als die Behörde aus Übereifer, aufgrund unrichtiger Beurteilung der Rechtslage oder vorschnell eine Strafuntersuchung eingeleitet hat», so das Obergericht. «Die Kostenübertragung auf den Beschwerdeführer lässt sich somit nicht begründen», entschied das Obergericht und hiess die Beschwerde vollumfänglich gut.