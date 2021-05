Urnengang Stimmenzählern droht eine Nachtschicht: Appenzell Innerrhoden steht ein langer Wahlsonntag bevor Zum zweiten Mal wird in Appenzell Innerrhoden am Sonntag statt an der Landsgemeinde an der Urne über kantonale Geschäfte abgestimmt. Die zu erwartende hohe Stimmbeteiligung sowie die Menge der Vorlagen dürften dafür sorgen, dass die Ergebnisse erst gegen Abend bekannt sein werden. Besonders gefordert sind die Stimmenzähler. Mea McGhee 07.05.2021, 14.28 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Abstimmungsflut: Die Innerrhoder befinden am Sonntag über 20 Vorlagen. Christian Beutler / KEYSTONE

Statt an der Landsgemeinde stimmen die Innerrhoderinnen und Innerrhoder am Sonntag pandemiebedingt wie im Vorjahr an der Urne über die kantonalen Geschäfte ab. Wo sonst das Handmehr gilt, zählen nun Namen und Kreuze auf Stimmzetteln. Appenzell Innerrhoden ist bei nationalen Abstimmungen jeweils einer der ersten Kantone, der die Ergebnisse bekannt geben kann. Erst gegen 16 Uhr waren die Resultate 2020 jedoch beim ersten ausserordentlichen Urnengang bekannt - und auch am Sonntag dürfte es länger dauern.

Die Stimmberechtigten haben über nicht weniger als 20 Vorlagen zu befinden. Über einige Themen, insbesondere die Spitalfrage, wurde im Vorfeld emotional diskutiert. Die breite Themenvielfalt und die Personenwahlen dürften zu einer hohen Stimmbeteiligung führen. Auch die brieflich eingegangenen Wahlcouverts lassen darauf schliessen. Bis die Ergebnisse der Sachgeschäfte bekannt sind, könnte es sogar Montag werden, schreibt denn auch die Ratskanzlei in einem Communiqué.

Stimmbüros haben Personal aufgestockt

Der Ratschreiber Markus Dörig während einer Landsgemeinde. Bild: APZ

Speziell gefordert sind die Mitarbeitenden der Stimmbüros der sechs Innerrhoder Bezirke. Aufgrund der letztjährigen Erfahrungen hätten die Bezirke aber Vorkehrungen getroffen, sagt Ratsschreiber Markus Dörig auf Nachfrage. Das Personal der Abstimmungsbüros wurde aufgestockt, die Wahlgeschäfte - Wahl des regierenden Landammanns sowie Wahlen mit Gegenvorschlägen - werden in allen Bezirken prioritär ausgezählt. Der Ratsschreiber begründet:

«Es ist im Sinne der Betroffenen, dass sie möglichst bald das Ergebnis kennen und dieses kommuniziert werden kann.»

Dörig rechnet damit, dass dies um Vesper herum so weit sein sollte. Dieses Vorgehen führt dazu, dass die Stimmzettel der zahlreichen Sachgeschäfte erst in einem zweiten Schritt gezählt werden.

Früherer Arbeitsbeginn des Zählbüros

Franz Fässler, Hauptmann des Bezirks Appenzell

Bild: Benjamin Manser

«Wir beginnen am Sonntag um 7.30 Uhr mit dem Auszählen», sagt Franz Fässler, Hauptmann des Bezirks Appenzell. Bein nationalen Abstimmungen nimmt das Stimmbüro hier die Arbeit jeweils um 10 Uhr auf. Statt sechs bis acht kommen diesmal zwölf Stimmenzähler zum Einsatz. Mehrere Grossräte sowie Mitarbeitende der Verwaltung stellen sich zur Verfügung.

Der Bezirk Appenzell zählt knapp 4000 Stimmberechtigte, etwa 40 Prozent davon hätten bis Donnerstag brieflich abgestimmt. Franz Fässler rechnet mit einer Stimmbeteiligung von gegen 60 Prozent.

Aufgrund der grossen Zahl der Vorlagen und der höheren Zahl der Stimmenzähler wird in der Jugendunterkunft statt im Bezirksbüro ausgezählt. «Hier können wir für die Sachgeschäfte in Sektoren unterteilen und haben mehr Platz», erklärt der Bezirkshauptmann. «Gold wert ist der Zählautomat, diesen durchlaufen alle Stimmzettel zweimal», sagt Fässler und führt aus, dass stichprobenartig einzelne Beigen von Hand ausgezählt werden.

Viele Couverts kamen per Post

Auch im Bezirk Gonten hat man Vorkehrungen getroffen: Hier wurden die Rechnungsrevisoren aufgeboten, um die Bezirksräte beim Zählen zu unterstützen. «Statt zu fünft sind wir zu acht», sagt Bezirkshauptmann Walter Wetter. Aus Platzgründen wurde das Stimmbüro vom Bezikrsbüro in einen grossen Raum im Mehrzweckgebäude verlegt. «Es sind unheimlich viele Couverts per Post eingetroffen. Ich erwarte eine höhere Stimmbeteiligung als üblich», sagt Wetter. In Gonten, das 1070 Stimmberechtigte zählt, arbeitet das Stimmbüro ohne Zählautomat. Die Stimmzettel werden in Beigen à 50 Stück jeweils zweimal gezählt. Der Bezirkshauptmann rechnet damit gegen Vesper die Resultate an die Ratskanzlei übermitteln zu können.

Alle Beteiligten zeigen sich trotz möglicher knapper Resultate und anderer Unwägbarkeiten zuversichtlich, dass der Zählvorgang am Sonntag abgeschlossen werden kann. Ratsschreiber Markus Dörig sagt:

«Schliesslich müssen die meisten Stimmenzähler am Montag wieder arbeiten.»