Hochalp-Bergwirte sammeln mit Kaffee Geld für Elektrifizierung

Urnäsch Stromleitung geplant: Mehr Power für die Küche der Hochalp Bereits im ersten Betriebsjahr können die neuen Bergwirte mit Verbesserungen für die Gäste aufwarten. Mit einem «Stromer-Kafi» sammeln sie nun Geld für die Elektrifizierung. Karin Erni Jetzt kommentieren 23.02.2022, 17.00 Uhr

Sämi Schmid sorgt mit dem «Terratrac» für perfekte Wander- und Schlittelverhältnisse am Berg. Bild: Karin Erni

Im vergangenen Frühjahr hat Sämi Schmid, ein Enkel der ehemaligen Wirtefamilie Fuchs, gemeinsam mit seiner Partnerin Simona Biser das Berggasthaus Hochalp übernommen. Unterdessen hat sich bereits einiges getan: Besucherinnen und Besucher konnten sich diesen Winter über einen perfekt präparierten Winterwanderweg freuen, auf dem auch gut geschlittelt werden kann.

«Die Firma Keller Landmaschinen AG aus Schwellbrunn hat einen Terratrac-Traktor extra für den Einsatz auf der Hochalp umgerüstet», erklärt der Bergwirt. Das geländegängige Gefährt wurde zusätzlich mit Schneeraupen ausgestattet. Vorne ist eine Schneefräse montiert und hinten eine Loipenfräse angehängt. Bei voraussichtlich guten Wetterverhältnissen auf das Wochenende, holt Schmid den Terratrac aus der Remise im Tal und präpariert den Weg zum Gipfel hinauf. «Bei windigen Verhältnissen hat es manchmal über einem Meter hohe Verwehungen auf dem Weg, die entfernt werden müssen», sagt Sämi Schmid.

Die neue Technik hat noch einen weiteren Vorteil: Früher wurde der Weg gepfadet. War es einige Tage warm, war der Schnee weg.

«Nun hat sich durch die professionelle Präparation eine ungefähr 40 Zentimeter dicke Schicht gebildet, die auch längeren Wärmeperioden standhält.»

Der Weg wurde auch sicherer: Die Loipenfräse raut die Oberfläche auf und verhindert dadurch mehrheitlich, dass es zu Vereisungen und Rutschgefahr für Wandernde kommt. Solche Spezialfahrzeuge sind in der Anschaffung sehr teuer. Aus diesem Grund hat sich Sämi Schmid entschieden, den Terratrac für den Start des neuen Projekts zu mieten. «In den nächsten Jahren wird sich zeigen, wie gut das Vorhaben bei den Gästen Anklang findet.»

In nächster Zeit stehen für den Jungwirt noch weitere grosse Investitionen an: Einige umliegende Alpen und das Berggasthaus Hochalp wollen mit Elektrizität versorgt werden. Bis jetzt wurde auf der Hochalp lediglich mit einem Holz-und Gasherd gekocht. Etwas Strom lieferten ein kleines Windrad und Solarpanels. «Ausser Suppe und Würste können wir den Gästen nicht viel Warmes anbieten», so der gelernte Metzger. «Immer wieder werden wir beispielsweise gefragt, ob wir nicht Älplermagronen à la Carte haben. Doch ohne zeitgemässe Infrastruktur ist das in der Gastronomie fast nicht zu bewerkstelligen.»

Ausserdem werde es zunehmend schwierig, ohne Strom die grosse Menge an Lebensmitteln zu kühlen. Um einen Beitrag an die Investitionen der Erschliessung zu erwirtschaften, haben die beiden einen «Stromerkafi» lanciert. Zwei Franken pro Glas gehen in einen Fond zur Finanzierung der Leitung. Alleine würden sie das nicht schaffen, sagt der Bergwirt und ergänzt:

«Es geht bei der Aktion nicht nur ums Geld, sondern um den Gästen bewusst zu machen, was es heisst, heutzutage ohne Stromanschluss zu sein.»

Der Bergwirtschaftsbetrieb hat noch bis zum 20. März jeweils an den sonnigen Wochenenden offen. Dann gönnen sich die Betreiber eine Auszeit, bevor die Sommersaison Mitte April wieder losgeht. Über den Sommer hat das Berggasthaus vom Dienstag bis Sonntag geöffnet, Während den Schulferien täglich. In zwei Jahren will Sämi Schmid, der im Winter unter der Woche auf dem Bau arbeitet, auf der Hochalp zusätzlich den Alpbetrieb mit Jungvieh übernehmen.

