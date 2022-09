Darum lehnte Urnäsch das Energiegesetz ab

Abstimmung Urnäsch lehnte Teilrevision des Energiegesetzes ab: Doch warum eigentlich? 18 der 20 Ausserrhoder Gemeinden stimmten am Sonntag der Teilrevision des Energiegesetzes zu. Neben Hundwil lehnte Urnäsch sie ab. Dabei hätte die Hinterländer Gemeinde, die kürzlich zum Dorf des Jahres gekürt wurde, grosses Potenzial für den Ausbau erneuerbarer Energien. Astrid Zysset Jetzt kommentieren 27.09.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Wasserkraftwerk Zürchersmühle in Urnäsch; deren sechs gibt es auf dem Gemeindegebiet. Bild: Archiv

Mit 471 Nein- zu 448 Ja-Stimmen lehnte die Gemeinde Urnäsch am Sonntag die Teilrevision des Energiegesetzes ab. Neben Hundwil war es die einzige Ausserrhoder Gemeinde, welche die von einer breiten Parteiallianz gestützte Gesetzesvorlage lieber nicht umgesetzt gesehen hätte. Doch woher rührt die Ablehnung? Warum stimmte Urnäsch Nein?

Gemeinderat Rolf Wild, Präsident der Energiekommission, kann sich das Nein nicht erklären. Vermutungen, warum die Gegenargumente für das Energiegesetz in der Hinterländer Gemeinde stärker ins Gewicht fielen als im übrigen Kanton, will er nicht anstellen. Ohnehin hat er die Abstimmung nur am Rande mitverfolgt, da er aktuell in den Ferien weilt. Überrascht vom Nein zeigt sich die SVP Urnäsch. Deren Präsident Christian Knöpfel macht keinen Hehl daraus, dass er für die Vorlage gestimmt hat, da er für sich persönlich einen Nutzen sieht. Viele im Dorf waren im Vorfeld der Abstimmung unschlüssig. «Und wenn man sich nicht sicher ist, stimmt man eher Nein.»

Die Vorlage sei für viele zu kompliziert gewesen, so der SVP-Präsident weiter. Bei denjenigen, die bewusst gegen die Teilrevision des Energiegesetzes waren, hatte wohl auch der Umstand zur Meinung beigetragen, dass man sich nur ungern bevormunden lasse. Die FDP Urnäsch kann sich indes nicht erklären, warum es zur Ablehnung der Vorlage kam. Präsident Iwan Schnyder vermutet, dass mit der Massentierhaltungs-Initiative mehrheitlich diejenigen Wählerinnen und Wähler an die Urne gelockt wurden, welche die Teilrevision des Energiegesetzes ablehnten.

Potenzial wäre vorhanden

Das Nein aus Urnäsch kam auch insofern überraschend, da die Voraussetzungen für den Ausbau erneuerbarer Energien in der Gemeinde eigentlich gut sind. Sie verfügt über viele natürliche Ressourcen, wie etwa Biomasse und Holz. Der Anteil an Landwirtschafts- und Waldfläche ist gross. Einst prognostizierte eine Doktorarbeit in der ETH Zürich eine Pionierrolle für Urnäsch in Sachen Energie. Die Gemeinde könnte sogar energieautark werden, hiess es in der vor zehn Jahren veröffentlichten Arbeit von Evelina Trutnevyte.

«Wir sind gut aufgestellt. Potenzial für den Ausbau erneuerbarer Energien ist vorhanden», sagt denn auch Wild. Gemäss Elektrizitätswerk Urnäsch (EWU) wird aus den örtlichen Wasserkraftwerken zirka ein Drittel der benötigten Strommenge produziert. Zusammen mit der installierten Fotovoltaikleistung gebe es in den Sommermonaten bereits heute einzelne Stunden, in welchen das EWU Strom in das Netz zurückspeisen muss.

Wasserkraft entscheidend in der Energiegewinnung

Nach wie vor die grösste Quelle an erneuerbarer Energie in der Gemeinde ist die Wasserkraft. Sechs Kraftwerke bestehen aktuell. Gemäss EWU hat es früher weitere Wasserkraftwerke entlang der Urnäsch gegeben. Diese wurden im Verlaufe der Zeit jedoch aufgegeben. Auf vielen Gemeindeliegenschaften und Industriebauten befinden sich Fotovoltaikanlagen. Die Anfragen von privater Seite bezüglich solcher Anlagen würden sukzessive steigen. Die gemeindeeigenen Gebäude wie auch Teile der Industrie sind zudem an einem Wärmeverbund angeschlossen. Hat denn Urnäsch tatsächlich das Potenzial, um energieautark zu werden? «Die Frage ist schwierig zu beantworten», heisst es seitens des EWU. Beim Strom gebe es nämlich neben den Fotovoltaikanlagen und der Wasserkraft auch die Möglichkeit, andere Technologien zu berücksichtigen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen