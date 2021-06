Berggasthaus Hochalp in Urnäsch unter neuer Führung

Urnäsch Vom Grossvater zum Enkel: Ein junges Wirtepaar übernimmt das Berggasthaus Hochalp Nach längerer Ungewissheit ist nun klar, wie es auf der Hochalp weitergeht: Mit Sämi Schmid aus Schwellbrunn tritt ein Nachkomme des langjährigen Bergwirts Hans Fuchs in dessen Fussstapfen. Karin Erni 11.06.2021, 12.00 Uhr

Simona Biser und Sämi Schmid freuen sich auf die neue Herausforderung. Bild: Karin Erni

Sämi Schmid ist der neue Bergwirt auf der Hochalp. Unterstützt wird der gelernte Metzger von seiner Partnerin Simona Biser. Die 20-Jährige hat in Urnäsch eine Kochlehre absolviert und danach zwei Saisons in Gastronomiebetrieben an Seealpsee und auf dem Stoss gearbeitet.

Sämi kennt das Leben in den Bergen: «Ich bin acht Jahre auf der Hochalp aufgewachsen. Meine Eltern haben früher die Alp bewirtschaftet. Einen ganzen Sommer habe ich zudem auf der Alp Grässhalde verbracht.» Zu Urnäsch habe er seit jeher eine besondere Beziehung und gehöre dem Spitzlischuppel an. Nach dem Alpsommer nahm er eine Stelle in einer Zimmerei an. «Ich wollte den Umgang mit dem Holz lernen, damit ich später selber etwas am Haus reparieren kann», erklärt der 23-Jährige. Doch auch seine Berufskenntnisse als Metzger will er künftig in den Betrieb einbringen. «Wir haben einen Räucherofen im Haus, damit möchte ich hausgemachten Speck und eigenes Mostbröckli herstellen.»

Erst einmal Erfahrungen sammeln

Die Speisekarte wollen die beiden vorerst eher klein halten, um Erfahrungen mit der Küche und den Wünschen der Gäste zu sammeln. So soll es Wienerli und Schüblige sowie Wurst-Käsesalat geben. Wer kein Fleisch mag, bestellt eine Portion würzigen Käse oder hausgemachten Kartoffelsalat. Die Gastgeber planen, zwischendurch am Wochenende zusätzlich ein gutbürgerliches Menu anzubieten. Sie hätten sowohl Locher- als auch Schützengartenbier ins Sortiment aufgenommen, sagen die beiden. «Wir wollen schauen, was den Gästen am besten schmeckt.» Nebst Alpenbitter bieten sie den hierzulande wenig bekannten Weisflog-Bitter aus der Innerschweiz an.

Die «Hochalp» ist energieautark. Solarpanels und ein Windrad produzieren Strom. Gekocht wird mit Gas und Holz. «Im alten Holzherd ohne Temperaturanzeige einen Kuchen zu backen, dürfte eine rechte Herausforderung werden», sagt Simona Biser lachend. Die gemütliche Wirtsstube hat ein umfassendes Facelifting bekommen. Die fast schwarzen Wände wurden gebürstet und frisch behandelt. Die ganze Familie und Kollegen hätten ihn dabei unterstützt, sagt Sämi Schmid. «Auch die WCs sollen demnächst erneuert werden. Leider haben wir das vor der Eröffnung nicht mehr geschafft.» Die beiden Gastgeber werden im Sommer auch auf der Hochalp wohnen. Das Berggasthaus verfügt noch immer über ein Matratzenlager.

Durchführung von Anlässen noch ungewiss

Ob die beliebte Stobete diesen Sommer stattfinden wird, sei noch sehr unsicher, sagt Sämi Schmid. «Aber einen schönen 1.-August-Funken machen wir sicher.» Das Berggasthaus Hochalp hat ab heute bei jedem Wetter täglich ausser Montag geöffnet. Keinen Ruhetag gibt es während der Schulferien im Sommer und Herbst. Bei Unsicherheiten kann man sich auf der Website von Urnäsch über die Öffnungszeiten informieren. Im Berggasthaus Hochalp ist nur Barzahlung möglich.