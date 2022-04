Widerstand gegen das Unterdorf wächst

Abstimmung am 15. Mai Der Widerstand gegen das Projekt Unterdorf in Speicher wächst – aber auch die Befürworter haben sich organisiert Die 70 geplanten Wohneinheiten im Gebiet Unterdorf in Speicher sind umstritten. Aufgrund eines fakultativen Referendums gegen den Sondernutzungsplan kommt das Projekt am 15. Mai an die Urne. Die FDP hat die Nein-Parole beschlossen. Ein Pro-Komitee proklamiert währenddessen die Vorteile des Bauvorhabens. Astrid Zysset 22.04.2022, 17.00 Uhr

So soll das Projekt einmal aussehen. Visualisierung: PD

Einst waren es nur einzelne Anwohnerinnen und Anwohner, die sich mit Einsprachen gegen das Bauvorhaben wehrten. Auf dem 16'000 Quadratmeter grossen Grundstück im Speicherer Unterdorf sollen 70 Wohneinheiten entstehen. Die Gemeinde hatte das Grundstück 2014 erworben und die Umsetzung angestossen; als Bauherrin soll später eine Genossenschaft auftreten. Doch seit Beginn an gibt es Gegenwind. Ende Januar hatte eine durch Anwohner formierte «IG für ein lebenswertes Unterdorf» gegen den Sondernutzungsplan das fakultative Referendum ergriffen. Rund 300 Unterschriften gingen bei der Gemeinde ein. Am 15. Mai kommt das Projekt nun an die Urne.

Der Widerstand gegen das Bauvorhaben ist gewachsen. Er geht mittlerweile über die Bewohnerinnen und Bewohner der anliegenden Liegenschaften hinaus. Auch die FDP hat jüngst die Nein-Parole beschlossen. Eine Mehrheit der Mitglieder empfindet das Projekt gemäss einer Mitteilung als «nicht passend» für das Dorf und die Umgebung. Ein weiterer Kritikpunkt sei die Rolle, welche der Gemeinderat zu Beginn des Projekts eingenommen hatte. Es gab nach der Ansicht der Partei zu viele unklare Verknüpfungen zwischen den einzelnen Akteuren. Dies habe das Vertrauen in die Abläufe rund um die Unterdorf-Frage schwinden lassen.

Befürworter haben Komitee gegründet

Doch es gibt sie auch, die Befürworter. An vorderster Front agiert ein eigens gegründetes Pro-Komitee bestehend aus einer Kerngruppe von sieben Einzelpersonen sowie Exponenten der SP Speicher und des Standpunkts. Dutzende weitere stehen diesem unterstützend zur Seite. Das Komitee hat eine Website (www.unterdorf-ja.ch), einen Flyer wie auch einen Informationsanlass organisiert. Doch warum dieser Effort? Andreas Brunner, Mitglied der Kerngruppe, verweist bei dieser Frage auf das langjährige Engagement, welches einzelne Mitglieder bei der Ausarbeitung des Projektes Unterdorf geleistet haben. «Es ist uns ans Herz gewachsen. Wir haben uns lange damit beschäftigt und sind überzeugt, dass es ein gutes Ergebnis darstellt», so Brunner. Er selbst hatte Einsitz in der gemeinderätlichen Planungskommission, andere Mitglieder der Kerngruppe waren unter anderem Bestandteil der Wettbewerbsjury.

Die Anwohnerinnen und Anwohner stören sich an den lang gezogenen, aneinander gebauten Gebäuden, deren Position wie auch deren Höhe. Zudem würden aufgrund des zu erwarteten Bevölkerungswachstums weitere Investitionen in die Infrastruktur der Gemeinde notwendig, was dem Steuerzahler zur Last gelegt werde. Argumente, welche Brunner zur Genüge kennt. Auch am Informationsanlass Anfang April seien diese vom Publikum dargelegt worden. «Speicher ist gemäss kantonalem Richtplan eine Entwicklungsgemeinde», so Brunner. «Sie hat die Aufgabe, Bevölkerungswachstum zu ermöglichen.» Mehr Bewohnerinnen und Bewohner würden zudem auch mehr Steuereinnahmen generieren. Dass die Höhe der Gebäude kritisiert wird, kann Brunner zwar nachvollziehen, doch die Idee hinter dem Projekt sei eine verdichtete Bauweise. Würde die Höhe reduziert, müsste das dann auf Kosten der Breite gehen. Zudem seien die viergeschossigen Bauten nicht höher als die gegenüberliegende Überbauung «Wies», so Brunner weiter. Und was ist mit der Positionierung? Die lang gezogene Bauweise vermindere die Windzirkulation von West nach Ost, was im Sommer zu Hitzestaus führen kann und im Winter die Fassaden unnötig auskühlt, liess die IG einst verkünden. Für Brunner ist dieser Einwand «an den Haaren herbeigezogen».

Knappes Abstimmungsresultat erwartet

Das Ja-Komitee will das Projekt Unterdorf nicht kampflos den Argumenten der Gegenseite überlassen. Brunner: «Nein gesagt, ist schnell. Aber damit wäre eine Chance vertan.» Das Konzept und das durch eine Jury erkorene Siegerprojekt würden seiner Auffassung nach überzeugen. Und schliesslich wisse man auch nicht, was nachfolgend in diesem Gebiet entstehen soll, sollte das Projekt an der Urne verworfen werden. Doch wie stehen die Chancen auf ein Ja am 15. Mai überhaupt? «Das ist schwierig abzuschätzen», so Brunner. «Die Meinungen im Dorf sind, glaube ich, aktuell fifty-fifty geteilt.»

Das Gewerbe Speicher hat für die Abstimmungsvorlage Stimmfreigabe beschlossen. Zu knapp sei das Resultat für und wider das Projekt ausgefallen. Die SVP will ihre Parole erst am 4. Mai fassen. Und die Mitte war für eine Stellungnahme nicht erreichbar.