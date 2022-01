Referendum gegen das Projekt Unterdorf in Speicher

Abstimmung im Mai Speicher: Gegen das Projekt Unterdorf wurde das fakultative Referendum ergriffen Im Gebiet Unterdorf sollen 70 Wohneinheiten entstehen. Doch gegen den Sondernutzungsplan wurde das fakultative Referendum ergriffen. Anwohner kämpfen gegen die Realisierung. Gleichzeitig hat sich aber auch ein Pro-Komitee formiert, das auf Zustimmung an der Urne hofft. Astrid Zysset 27.01.2022, 17.06 Uhr

Gegen den Sondernutzungsplan des Projekts Unterdorf in Speicher wurde das fakultative Referendum ergriffen. Bezahlbarer Wohnraum für Familien soll in jenem Gebiet entstehen. Besitzerin des Bodens ist die Gemeinde, für sie ist das Unterdorf noch die einzige Möglichkeit zur grossflächigen Entwicklung. Doch seit längerem regt sich Widerstand gegen das Bauprojekt seitens der Anwohnerschaft. Im März 2021 lag der Überbauungsplan öffentlich auf. Zwölf Einsprachen und zwei Sammeleinsprachen gingen ein. Ende Jahr wurde dann das fakultative Referendum mit rund 300 Unterschriften ergriffen.

Angestrebt haben dieses Anwohner. Der sogenannten «IG für ein lebenswertes Unterdorf», zu welcher sich Tanja Grosjean, Barbara Schittli, Theo Wipf und Paul Hollenstein formierten, sind verschiedene Punkte des Bauvorhabens ein Dorn im Auge. So würde das Ortsbild durch die «zu hohen, lang gezogenen, aneinander gebauten Gebäude massiv gestört», lässt die IG in einer schriftlichen Stellungnahme verlauten. Zudem sei die Position der geplanten Häuser nicht optimal. «Die lang gezogene Bauweise vermindert die Windzirkulation von West nach Ost, was im Sommer zu Hitzestaus führen kann und im Winter die Fassaden unnötig auskühlt.» Die IG hegt weiter die Befürchtung, dass aufgrund der erwarteten Zunahme der Bevölkerung, wenn die 70 Wohneinheiten einmal bezogen sind, weitere Investitionen in die Infrastruktur der Gemeinde notwendig sind. «Woher das Geld dafür nehmen?»

Auch äussert sie den Vorwurf, dass bei der Abstimmung über den Kauf des Grundstücks eine andere Anzahl an Vollgeschossen angegeben wurde, als dass nun tatsächlich realisiert werden soll. Ein Vorwurf, den Speichers Gemeindepräsident Paul König zurückweist. «Im Edikt von 2014 ist nichts aufgeführt, dass diesen Punkt unterstützen würde.»

Das Projekt Unterdorf Die Hintergründe 70 Wohneinheiten werden im Gebiet Unterdorf realisiert. Die Idee ist, dass bezahlbarer Wohnraum für Familien, aber auch kleinere Einheiten für Paare und Einzelpersonen entstehen. Die Gemeinde hatte 2014 das 16'000 Quadratmeter grosse Gebiet gekauft, um es der Spekulation zu entziehen. Was folgte, war ein Architekturwettbewerb und die Gründung einer Wohnbaugenossenschaft. Sie soll das Land kaufen oder im Baurecht übernehmen und als Bauherrin auftreten. (pd)

Die Gemeinde ist nicht die einzige, welche nach wie vor hinter dem Bauprojekt steht. Ein Pro-Komitee hat sich ebenfalls gebildet, um die Argumente, die für den Plan sprechen, publik zu machen. Dem Komitee gehören verschiedene Einzelpersonen sowie Exponenten der SP Speicher und des Standpunkts an. Es zeigt sich vom Projekt überzeugt, da es gemäss Schreiben «kostengünstigen, gut erschlossenen Wohnraum sowohl für Familien als auch für Haushalte unterschiedlicher Grösse» realisiert. So nehme Speicher als Entwicklungsgemeinde ihre Verantwortung zur Bereitstellung von Wohnraum für eine weiterhin wachsende Bevölkerung solidarisch wahr. Und es komme zu einer verdichteten Bauweise, «mit wenigen, aber gut strukturierten Baukörpern».

Gemeindepräsident vom Widerstand nicht überrascht

2014 war Projektbeginn im Unterdorf. König seufzt ob der Langwierigkeit des Verfahrens. Mit dem Zustandekommen des fakultativen Referendums hat er allerdings gerechnet, wie er angibt. Einerseits sei die erforderliche Hürde von 50 Unterschriften nicht sonderlich hoch, andererseits hätten die Anwohner bei Einspracheverhandlungen bereits angekündigt, dass sie ein solches ergreifen werden. «Dieser Schritt ist legitim. Uns hat er nicht überrascht», so König. Nachvollziehen kann er den Widerstand trotzdem nicht. Mit dem Bauprojekt habe man die zulässige Dichte, Grenzabstände und Höhe nicht ausgereizt. Der Ausgestaltung des Bauvorhabens ging ein Wettbewerb voraus, der ein Projekt zum Ziel hatte, das in das Ortsbild passe. Und bei der kantonalen Vorprüfung wurde schliesslich die Genehmigung in Aussicht gestellt. «Rechtlich ist es absolut im Rahmen des Bewilligungsfähigen. Es gefällt halt nur nicht allen.» König spricht von einer optischen Willkür, welcher das Projekt ausgesetzt sei. Am 15. Mai kommt es nun an die Urne. Der Kanton wartet mit der Bearbeitung der Rekurse, welche sich aufgrund der weitergezogenen Einsprachen ergaben, das Abstimmungsergebnis ab. Sollte das Unterdorf von der Mehrheit der Bevölkerung verworfen werden, sind die Rekurse nämlich hinfällig.

Was geschieht bei einem Nein?

Wird das Projekt an der Urne abgelehnt, ist das weitere Vorgehen der Gemeinde offen. Das Pro-Komitee geht nicht davon aus, dass der Gemeinderat dann ein redimensioniertes oder ein neues Projekt ausarbeiten würde. Eher würde das Grundstück einem Investor übergeben. Das Referendumskomitee respektive die IG pocht hingegen auf eine Ablehnung an der Urne. Sie möchte, dass etappenweise eine Überbauung realisiert wird, «die ins Ortsbild passt».