Blasmusikfest «Unsere Stimmung ist überschwänglich»: Organisatoren des Appenzeller Kantonalmusikfests in Heiden ziehen eine positive Bilanz 2500 Besucher, fröhliche Musikanten, zufriedenes OK: ein Augenschein am Appenzeller Kantonalmusikfest in Heiden. Lilli Schreiber Jetzt kommentieren 26.06.2022, 20.48 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Parademusikwettbewerb wurde auf der Rosentalstrasse durchgeführt. Bild: Reto Martin

Den Alpstein im Rücken und den Bodensee zu Füssen, fand das Appenzeller Kantonalmusikfest am vergangenen Wochenende mit bester Aussicht in Heiden statt. Nach einer wetterbedingt stürmischen Eröffnung, an der unter anderem FDP-Ständerat Andrea Caroni teilgenommen hatte, starteten die Teilnehmenden und Zuschauenden mit Kaiserwetter in die am Samstag und Sonntag durchgeführten Höhepunkte des Blasmusikfests, nämlich die Wettspiel- und Parademusikwettbewerbe.

Mit den Wettspielen der Musikvereine, die nebst dem Appenzellerland auch aus Kantonen wie Fribourg und Luzern anreisten, startete das Programm bereits um acht Uhr mit Konzerten in der evangelischen Kirche und dem Kursaal in Heiden. Nachmittags wurden die Wettspielkonzerte durch verschiedene Parademärsche auf einem Abschnitt der Rosentalstrasse sowie einige mehrheitlich spontan stattfindende Platzkonzerte, die sich im gesamten Dorf verteilten, ergänzt. Die Bewertungen der Jury fielen sehr positiv aus.

Ein freundschaftliches Wettmusizieren

Auch abseits der vielseitigen blasmusikalischen Darbietungen war am Appenzeller Kantonalmusikfest für Unterhaltung gesorgt. Auf der Seeallee, die für die drei Tage der Festlichkeiten gesperrt wurde, bot sich den Besuchenden eine jahrmarktähnliche Atmosphäre. Die dort errichtete Festmeile lud nebst kulinarischen Verpflegungen auch Familien und Kinder zur Music-Challenge, einem Parcours, der wie das gesamte Musikfest von der Jugendmusik Heiden organisiert und koordiniert wurde, ein.

Bild: Reto Martin Bild: Reto Martin Bild: Reto Martin Bild: Reto Martin Bild: Reto Martin Bild: Benjamin Manser Bild: Reto Martin Bild: Reto Martin Bild: Reto Martin Bild: Benjamin Manser Bild: Benjamin Manser Bild: Benjamin Manser

Ein freundschaftliches Wettmusizieren

Die regionale Bedeutung der Blasmusik für das Appenzellerland wurde in den vielseitigen Konzerten des Appenzeller Kantonalmusikfests deutlich. Als die Musikgesellschaft Oberegg am Samstagnachmittag um kurz nach zwei, ihr Paradekonzert mit dem Stück «Appel aux Die Die regionale Bedeutung der Blasmusik für das Appenzellerland wurde in den vielseitigen Konzerten des Appenzeller Kantonalmusikfests deutlich. Als die Musikgesellschaft Oberegg am Samstagnachmittag um kurz nach zwei Uhr ihr Paradekonzert mit dem Stück «Appel aux Tromppettes» anstimmte und im Gleichschritt die Rosentalstrasse herunterschritt, klatschten die zahlreichen Zuschauenden begeistert im Takt. Der Luzerner Verein Stadtmusik Willisau zog ebenfalls viele Zuhörende in den Kursaal Heiden. Als das Musikensemble unter der Leitung von Isabelle Gschwend in ihrem zweiten Stück nebst einer Wirtshausatmosphäre auch Kuhglocken und Gemuhe imitieren, hält sich der Applaus kaum noch in Grenzen.

Die Stimmung der Musizierenden schien ausgelassen. Auch unter den im Wettspiel konkurrierenden Musikvereinen fand ein reger Austausch vor den Spiellokalen statt. Drei Bläserinnen der Musikgesellschaft Haslen freuten sich nach ihrem Auftritt in der evangelischen Kirche bereits auf ihr im Anschluss stattfindendes Platzkonzert. Ihnen gefiel das Aufeinandertreffen mit anderen Musikvereinen besonders gut.

Ein abwechslungsreiches Abendprogramm

Christian Böni ist Festwirt des Appenzeller Kantonalmusikfests. Bild: Michel Canonica

Am Freitag- und Samstagabend fand ein jeweiliges Festprogramm im Festzelt auf der Seealle statt, das bei einem breiten Repertoire an Bandauftritten einiges an Partystimmung aufkommen liess. Der kostenfreie Eintritt dürfte zusätzlich viele Hörlustige zuerst in den Kursaal und anschliessend zu späterer Stunde ins angrenzende Festzelt gelockt haben. Festwirt Christian Böni berichtet von einem erfolgreichen Festauftakt am Freitagabend. Er sagt:

«Wir hatten bestimmt an die tausend Leute im Festzelt und die Stimmung war der Wahnsinn.»

Auch am Infostand ist man nach wie vor über den kontinuierlichen Ansturm der Besucherinnen und Besucher am Samstag des Kantonalmusikfests positiv überrascht. Besonders im Festzelt habe man die Stimmung bisher als grossartig empfunden, berichten zwei Mitglieder der Jugendmusik Heiden.

Ehemaligentreffen der Jugendmusik Heiden

Norbert Näf ist OK-Präsident des Appenzeller Kantonalmusikfests. Bild: Benjamin Manser

OK-Präsident Norbert Näf berichtet von unerwartet vielen Gästen, die bei dem guten Wetter den Weg ans Musikfest in Heiden gefunden hätten. Waren es am Samstag bereits über tausend Besuchende, so übertraf der Sonntag mit geschätzten 1500 Gästen alle Erwartungen, erzählt Näf. Er sagt: «Unsere Stimmung ist überschwänglich.» Besonders stolz ist Näf darauf gewesen, die Musique de Landwehr Fribourg am Appenzeller Kantonalmusikfest begrüsst haben zu dürfen, die einen proppenvollen Kursaal verursacht hätten und den ersten Rang in der Kategorie Harmonie Höchstklasse belegten.

Auch das Ehemaligentreffen der Jugendmusik Heiden am Freitagabend sei ein toller Erfolg gewesen, berichtet Saara Iten, Kommunikationsbeauftragte des Kantonalmusikfests. In den vergangenen 60 Jahren habe der Verein rund 600 Jugendlichen das Erlernen eines Musikinstruments möglich gemacht, erklärt Iten weiter. Damals wurde der Verein vornehmlich gegründet, um genügend Nachwuchs für die damalige Bürgermusik Heiden auszubilden. Von den 600 Ehemaligen waren am vergangenen Freitag über hundert zum grossen Wiedersehen erschienen.

Die Resultate und Ranglisten des diesjährigen Kantonalmusikfests sind abrufbar unter: www.heiden2022.ch/ranglisten

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen