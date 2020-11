«Zu wenig Fleisch am Knochen»: Kantonsräte kritisieren den dünnen Geschäftsbericht des Spitalverbunds An der Kantonsratssitzung in Walzenhausen geben das hohe Defizit 2019 des Ausserrhoder Spitalverbunds, die Wertberichtigung und der mangelnde Informationsgehalt des Geschäftsberichts Anlass zu Diskussionen. Jesko Calderara 02.11.2020, 18.44 Uhr

2019 erwirtschaftete der Ausserrhoder Spitalverbund einen Verlust von 6,7 Millionen Franken. Bild: Ralph Ribi t

6,7 Millionen Franken Verlust 2019, mutmasslich 10 Millionen Franken sollen es im laufenden Jahr sein: Bei der Beratung der letztjährigen Jahresrechnung des Spitalverbunds Appenzell Ausserrhoden (Svar) gaben am Montag im Kantonsrat in der Mehrzweckanlage Walzenhausen jedoch nicht nur die schlechten Zahlen Anlass zu Kritik. Mehrere Fraktionen bemängelten den dürftigen Informationsgehalt des Geschäftsberichts. Darin fehle es an «Fleisch am Knochen», meinte etwa Marc Wäspi (Herisau) als Vertreter der Parteiunabhängigen. Angesichts der grossen Bedeutung des Svar für die Lage der Kantonsfinanzen sei dies erstaunlich.