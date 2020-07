Unklare Gesetzeslage: Silvesterchlausen in Urnäsch könnte trotz Corona stattfinden Grossanlässe werden aufgrund der Pandemie abgesagt. Doch würde dies auch für den Alten Silvester in Urnäsch gelten? Das Arbeitsinspektorat kann diese Frage nicht beantworten. Ein Novum in der Rechtslage. Denn Grossveranstaltungen ohne klaren Organisator sind darin nicht vorgesehen. Astrid Zysset 29.07.2020, 05.00 Uhr

Die Silvesterchläuse läuten den Jahreswechsel nach dem julianischen Kalender am 13. Januar ein. Zu diesem Anlass kommen jedes Jahr Tausende Schaulustige. Bild: PD

Walter Frick gehört dem Waisenhaus-Schuppel an. Foto: APZ

Über den ganzen Tag hin gezählt strömen bis zu 5000 Touristen am Alten Silvester nach Urnäsch, um die «Wüeschte», die «Schöne» wie auch die «Schö-Wüeschte» zu sehen. Ein Grossanlass. Als solcher könnte er ebenfalls der Coronakrise zum Opfer fallen – der Gedanke liegt zumindest nahe. Nicht aber für die Chläuse selbst. «Dass der Alte Silvester nicht zelebriert würde, steht nicht zur Debatte», meint zumindest Walter Frick aus Urnäsch. Seit 1982 ist Frick Bestandteil des Waisenhaus-Schuppels, eines der ältesten Schuppel in der Hinterländer Gemeinde. Frick sagt:

«Auch wenn der Anlass verboten werden sollte, werden wir unterwegs sein. Das lassen wir uns bestimmt nicht nehmen.»

Auch Hanskoni Frischknecht aus Urnäsch kann sich zum heutigen Zeitpunkt nicht vorstellen, dass der Jahreswechsel ohne die Chläuse zelebriert werden würde. Er selbst war 24 Jahre lang Mitglied des Bismärkli-Schuppels, bevor sich dieser schliesslich auflöste. Trotz noch fehlenden neuen Schuppels ist für Frischknecht klar, dass er das Chlausen nicht aufgeben wird. «Es ist eine Tradition, die unbedingt beibehalten werden muss.»

Zwei Optionen bei einer Absage

Würde der Alte Silvester abgesagt, stellen sich für Frischknecht zwei Optionen: «Wenn die Veranstaltung grossflächig verboten werden würde, halte ich mich daran. Gibt es jedoch nur eine Empfehlung, zu Hause zu bleiben, würde ich dennoch die Groscht überziehen und von Haus zu Haus ziehen». Allerdings würde er in den eher entlegenen Weilern unterwegs sein und das Zentrum meiden. Der genaue «Strich» respektive die Route müsste mit seinem allfälligen neuen Schuppel noch abgesprochen werden. Die Gruppe um Hanskoni Frischknecht, die einen neuen Schuppel formieren möchte, will das genaue Vorgehen im Falle einer coronabedingten Absage des Alten Silvesters bei einer der kommenden Zusammenkünfte noch besprechen.

Thomas Thym, Vizegemeindepräsident Urnäsch. Foto: APZ

Das Silvesterchlausen am 13. Januar ist der wohl eindrücklichste Winterbrauch im Appenzellerland. Mit bis zu 30 Kilogramm schweren Schellen sind die Schuppel unterwegs, um bei Freunden zu «chlausen» und zu «zauren». Anzutreffen sind die Chläuse in verschiedenen Gemeinden, als Hochburg gilt jedoch Urnäsch. Gemeindevizepräsident Thomas Thym bestätigt auf Anfrage hin, dass der Alte Silvester mit Abstand der grösste Anlass in der Hinterländer Gemeinde ist. Thym sagt

«Er gehört zu unserer Kultur, zu unserem Miteinander. Würde er nicht durchgeführt werden können, ist das ein grosser Verlust.»

Besondere Rechtslage

Auch im wirtschaftlichen Sinne. Von den vielen Touristen, die an diesem Tag nach Urnäsch kommen, profitieren das Kleingewerbe, Restaurants wie auch die vom Tourismus abhängigen Firmen und Institutionen. Existenzbedrohend sei es für Urnäsch aber nicht, würden die Touristen aufgrund der Pandemie ausbleiben, so der Gemeindevizepräsident weiter. «In erster Linie ist das Silvesterchlausen ein Brauch für uns.» Entsprechend könnte sich Thym auch vorstellen, dass der Anlass zur Not auch ohne Schaulustige durchgeführt werden würde. Detailliertere Vorstellungen hat er sich jedoch noch nicht gemacht. «Es ist zu früh, um über eine allfällige Absage zu sinnieren.» Auch innerhalb des Gemeinderates habe man die Option noch nicht in Erwägung gezogen.

Das Besondere am Silvesterchlausen ist, dass es von zahlreichen Eigeninitiativen lebt. Die Schuppel organisieren sich selbst und suchen eigenhändig ihre Routen raus. Die Gemeinde steht nur in wenigen Bereichen unterstützend zur Seite. Die Vermarktung wie auch die Werbemassnahmen obliegen Appenzellerland Tourismus AR.

Kann man einen Anlass, der sich nicht durch einen klaren Organisator auszeichnet, überhaupt absagen? Mit dieser Frage hat sich auch Cornel Enzler, Leiter der Abteilung Arbeitsinspektorat im Departement Bau und Volkswirtschaft, noch nicht beschäftigt. Das Arbeitsinspektorat ist zuständig für die Kontrollen der Schutzkonzepte. Veranstaltungen, welche die nötigen Schutzmassnahmen nicht einhalten, können in Absprache mit der Amtsleitung abgebrochen oder geschlossen werden. Der Fall der Silvesterchläuse sei komplex, so Enzler. «Relevant wird sein, ob das Chlausen als eine einzige Veranstaltung gesehen, oder ob jeder Schuppel an sich als Kleinstanlass gewertet wird.» Dies müsse in Absprache mit der Amtsleitung erst noch eruiert werden. Eine Einschätzung, wie der Entscheid ausfallen wird, ist noch nicht möglich.