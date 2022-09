Die Appenzeller Fraktion bei den Frauen des UHC Wasa ist gross

Unihockey Wasa ist wieder oben und will den Kopf nicht hängen lassen Cédrine Göldi und Livia Angehrn gehören zur grossen Appenzeller Fraktion bei den Frauen des UHC Wasa, der in dieser Saison in der obersten Liga spielt. Lukas Pfiffner 23.09.2022, 12.13 Uhr

Livia Angehrn: «Wasa hat für mich schon als Kind eine grosse Anziehungskraft ausgeübt.» Ralph Ribi

«Wasa hat für mich schon als Kind eine grosse Anziehungskraft ausgeübt», sagt die 27-jährige Torhüterin Livia Angehrn, die aus Herisau stammt. «Wenn du Ehrgeiz hattest und im Grossfeld-Unihockey weiterkommen wolltest, zog es dich mit den Kolleginnen zu Wasa», bestätigt die 24-jährige Stürmerin Cédrine Göldi, die in Waldstatt gross geworden ist.

Wasa steht für die beiden Orte Waldkirch und St.Gallen. Vor 25 Jahren fusionierten der UHC St.Gallen und der TSV Waldkirch. Einzelne Spielerinnen kommen noch aus Waldkirch, manchmal finden Vereinsanlässe im Dorf statt, und Juniorenteams trainieren zum Teil dort. Aber die Leistungsmannschaften sind nach St.Gallen orientiert, was Trainings und Spiele betrifft. Traditionell gross ist der Anteil an Spielerinnen und Spielern aus dem Appenzellerland; sowohl bei den ältesten Junioren als auch bei den Aktiven.

Teil von Unihockeyfamilien

Seit einem Jahr ist Cédrine Göldi Captain des Teams. Bild: Michel Canonica

Trotzdem heisst der Verein weiterhin Wasa und nicht «Wasapp». Die Frauen sind im Frühling in die oberste Spielklasse zurückgekehrt, wobei diese neu nicht mehr NLA heisst: Sie trägt wegen des Sponsors die etwas sperrige Bezeichnung «Lidl Unihockey Prime League». Über ein halbes Dutzend Wasa-Spielerinnen stammen aus dem Appenzellerland – aus Waldstatt, Herisau, Heiden.

Livia Angehrn arbeitet als Oberstufenlehrerin in Oberbüren; Cédrine Göldi, die bis vor kurzem in der Verteidigung spielte, ist ausgebildete Drogistin und steht im zweiten Jahr des Physiotherapiestudiums. Beide sind Teil von Unihockeyfamilien – wie sie in dieser Sportart nicht selten zu verzeichnen sind. Angehrns Bruder Yannick (Jahrgang 1997) gehört zum NLA-Kader von Wasa, Yves (2000) spielt bei 1.-Liga-Aufsteiger Appenzell. Göldis Bruder Fabrice (Jahrgang 1995) gewann mit GC im Frühling das Double, Schwester Alicia (2000) stürmt für die Wasa-Frauen, hält sich aktuell aber während eines Halbjahres im Ausland auf.

Schon vor fünf Jahren

Seit einem Jahr ist Cédrine Göldi Captain des Teams. Was prädestiniert sie für dieses Amt, obwohl sie noch relativ jung ist? «Sie hat einen guten Draht zu allen, pflegt einen sachlichen und respektvollen Umgang. Sie ist ehrgeizig, diszipliniert und reflektiert», sagt Livia Angehrn. Sie denke nicht negativ und trage dazu bei, dass das Team den Kopf nicht hängen lasse. Letzteres könnte häufiger passieren als 2021/22.

Die ersten beiden Partien gingen verloren (0:5 gegen Berner Oberland sowie 3:10 bei Laupen, wobei Wasa nach 30 Minuten noch 3:2 geführt hatte). Auch andere Spielerinnen würden Inputs einbringen, wenn es nötig sei, ergänzt Göldi. «Zum Beispiel Livia.» Diese gehört zu den ältesten Akteurinnen bei Wasa. Vor fünf Jahren waren Göldi und Angehrn schon Teil des Wasa-Teams, das für eine Saison in der NLA spielte. Damals wie heute (und wie in der NLB) stehen drei Trainings pro Woche auf dem Programm; während der Vorbereitungsphase kommen individuelle Einheiten in den Bereichen Ausdauer und Kraft dazu.

Angehrn hat zwischen 2018 und 2020 anderswo Erfahrung gewonnen: zuerst bei den Red Ants Winterthur, nachher bei Piranha Chur. Sie spielte oft (auch, weil bei den Bündnerinnen die erste Torhüterin ausfiel). Der Aufwand, an die Trainings und Spiele zu fahren, war aber sehr gross. Und statt mit Chur um den Meistertitel zu spielen, kam pandemiebedingt der Saisonabbruch. «Mein Einfluss als Goalie ist jetzt grösser als damals. Ich habe mehr zu tun. Dafür weiss ich auch, dass ich mehr Tore erhalte.» In Winterthur und Chur stand sie hinter Spitzenspielerinnen, und man sei mit grösserer Selbstsicherheit aufgetreten. «Bei uns war es in der vergangenen NLB-Saison ähnlich.»

Eine dünne Personaldecke

Der Teamgeist war einer der Faktoren beim Aufstieg. Captain Göldi sagt: «Wir haben verschiedene Charaktere, die auf ihre Art etwas beitragen: mit filigraner Technik, Kampfgeist, Motivationskünsten.» Im Kader von Trainer Yannik Martin gab es im Sommer einige Abgänge. Wasa muss mit einer dünnen Personaldecke auskommen. Am vergangenen Wochenende verzeichnete man zudem einige Absenzen, und die U21 war gleichzeitig im Einsatz. «Wir haben fast mit zwei Linien durchgespielt», erzählt Livia Angehrn. In der nächsten Partie soll die Situation etwas besser sein. Ausnahmsweise spielt Wasa am kommenden Sonntag nicht im Tal der Demut oder im Athletikzentrum, sondern in der Kreuzbleiche: Ein Rahmenprogramm ergänzt die drei Wasa-Partien. Um 11 Uhr spielen die U21-Junioren, um 14 Uhr die Frauen gegen die Floorball Riders und um 17 Uhr die Männer gegen Thurgau. «Es sollte ein Sieg drin liegen», sind sich Angehrn und Göldi einig. Die Riders haben wie Wasa nach zwei Runden noch keinen Punkt.