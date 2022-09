Unihockey UHC Herisau vor dem Saisonstart: Gefordert ist mehr Konstanz Der UHC Herisau muss hinten auf den Verlust von defensiver Erfahrung reagieren. Vorne helfen Rückkehrer. Lukas Pfiffner 08.09.2022, 18.00 Uhr

Torhüter Dominic Jud und Verteidiger Simon Schweizer (links) gehören zu den Herisauer Abgängen. Bild: PF

Nein, Herisau wurde vom Abschied der drei Routiniers und defensiven Anker des 1.-Liga-Teams nicht überrascht. Torhüter Dominic Jud sowie die zwei Verteidiger Simon Schweizer und Matthias Schwarz waren während drei, fünf respektive acht Jahren unbestrittene Stammspieler und Leistungsträger; sie hatten ihren Rücktritt früh angekündigt. «Wir sahen uns bezüglich Abwehrspieler in der Region schon um, aber viel Konkretes ergab sich nicht», sagt Trainer Nico Raschle.

Mit Raphael von Allmen kehrte ein Ehemaliger aus der 4. Liga (Mörschwil) zu Herisau zurück. Kompensiert werden soll der Verlust der defensiven Erfahrung aber vor allem dadurch, dass mit Stefan Meier und Jonas Wetter zwei routinierte Spieler vom Angriff in die Abwehr zurückgenommen werden.

«Wir würden es ihm gönnen»

Mit Alexander Huber und Adrian Keller rücken zwei «Eigene» als Goalies nach. In der Offensive ist Adrian Ledergerber zurückgetreten. Drei Stürmer gehören nach einem Unterbruch wieder zum Kader der ersten Mannschaft: David van Haaften, einst Topskorer des Teams, kommt aus der zweiten Mannschaft; Patrick Frischknecht und Noah Keller haben schon vor ihrem Abstecher in den Nachwuchs von Wasa bemerkenswerte Einsätze in der 1. Liga gezeigt. Und der Trainer hofft auf ein weiteres Comeback in den nächsten Wochen: Der 32-jährige Chläus Meier, der seine letzten Einsätze in der Saison 2019/20 verzeichnete und seither als Staff-Mitglied die Mannschaft begleitete, hat aus medizinischer Sicht grünes Licht erhalten und befindet sich im Aufbautraining. «Wir würden es ihm sehr gönnen, wenn er auf das Spielfeld zurückkommen könnte», meint Nico Raschle. Neu spielen auch die Stürmer Nico Sutter (von Uster) und Sascha Wohlgensinger (Wasa U 21) für Herisau.

Start wieder gegen Bülach

«Wir haben uns das Erreichen der ersten vier Plätze der Regular Season zum Ziel gesetzt», erzählt Raschle. Das würde den Heimvorteil in den Playoff-Viertelfinals bedeuten. Der Start erfolgt am Sonntag um 17 Uhr im Sportzentrum gegen Bülach – wie vor einem Jahr. 5:1 führten die Ausserrhoder damals nach 30 Minuten, sie verloren noch 5:7. Die Konstanz innerhalb der Spiele und über die Saison gesehen fehlte manchmal. Auf dem siebten Rang schloss Herisau die vergangene Qualifikation ab, ehe das Saisonende im Playoff-Viertelfinal gegen Pfannenstiel Egg kam. Vom Spielermaterial hätte mehr möglich sein müssen. «Wenn es nicht so gut läuft, dürfen wir nicht in alte Muster fallen. Vieles ist bei uns eine Kopfsache», weiss der Trainer. Auch im Vorfeld der Saison 2022/23 wurde dies thematisiert. «Wir versuchen, im Training die Intensität hochzuhalten und nicht einfach das Programm abzuspulen. Wir müssen uns auch taktisch ausrichten: Wenn Plan A nicht funktioniert, wissen alle, was bei Plan B zu tun ist.» Schliesslich liege es aber an den einzelnen Spielern, wozu sie bereit seien, fügt Nico Raschle hinzu.