Stein und Schwellbrunn sind ATV-Unihockey-Meister

Unihockey Stein bei den Herren und DTV Schwellbrunn bei den Frauen sind ATV-Unihockey-Meister Beim ATV-Unihockey-Turnier entthront Stein bei den Herren Säge Herisau. Der DTV Schwellbrunn konnte den Titel bei den Frauen verteidigen. Bühler steigt auf. Werner Grüninger 28.03.2022, 15.00 Uhr

STV Stein bei den Herren und DTV Schwellbrunn bei den Damen wurden ATV-Unihockey-Meister. Bild: gr

Nach zweijähriger coronabedingter Zwangspause wurde am vergangenen Samstag die Kantonale Unihockey-Meisterschaft 2022 des Appenzellischen Turnverbandes im Oberstufenzentrum in Gais durchgeführt. 21 Herrenteams und zehn Damenmannschaften aus 20 ATV-Vereinen boten im Laufe des Samstags spannende und attraktive Spiele. Unihockey ist bei den Turnerinnen und Turnern beliebt. Während rund acht Stunden wurden auf den drei Spielfeldern gegen 100 Spiele ausgetragen. Organisiert wurde der Anlass vom DTV/TV Bühler in Zusammenarbeit mit dem ATV.

Hartumkämpfte Spiele – tolle Stimmung

Zahlreiche Mannschaften gehörten zum Favoritenkreis. Doch nicht alle erfüllten Erwartungen. So belegte der letztmalige Sieger, Säge Herisau, mit nur zwei Siegen den 3. Platz in der Vorrunde und musste Wolfhalden und Schwellbrunn 1 den Vorrang überlassen. In der anderen Gruppe ging es Stein 1 nicht besser, blieb aber mit zwei Siegen und je einem Unentschieden und einer Niederlage mit sechs Punkten an der Spitze. Es folgten Waldstatt 1 und Schwellbrunn 2.

Bis zum Viertelfinal setzten sich bei den Herren 1 die Favoriten Stein 1, Schwellbrunn 1, Säge Herisau und Urnäsch erfolgreich durch. Die Halbfinals nahmen einen spannenden und ausgeglichen Verlauf. Dabei gewann Stein gegen Urnäsch und Säge Herisau gegen Schwellbrunn, sodass es zum Final zwischen Stein 1 und Säge Herisau kam. Im kleinen Final kam Schwellbrunn 1 gegen Urnäsch 1 zu einem verdienten 2:0-Sieg. Im Final entbrannte ein heisser Kampf um den Meistertitel auf hohem Niveau. Nach rund fünf Minuten ging Stein mit 1:0 in Führung, baute diese nach einem spannenden und hart umkämpften Spiel später zum 2:0 aus, ehe Säge Herisau kurz vor Schluss zum 1:2 verkürzte. Nun entstand ein Spiel auf Biegen und Brechen, aber der TV Stein entthronte den letztmaligen Sieger, Säge Herisau.

Gute Leistungen von Bühler und steigt auf

Bei den Herren 2 wartete der organisierende TV Bühler mit hervorragenden Leistungen auf und kam wie Urnäsch 2 auf acht Punkte, während in der anderen Gruppe Wolfhalden und Haslen dominierten. Hundwil eliminierte Haslen mit 2:0 und qualifizierte mit Bühler, Wolfhalden und Urnäsch 2 für den Halbfinal. Im kleinen Final setzte sich Wolfhalden mit 2:0 gegen Hundwil durch, während Bühler gegen Urnäsch 2 zu einem 1:0-Sieg kam und aufsteigt.

DTV Schwellbrunn erfolgreich

Bei den Damen verteidigte der DTV Schwellbrunn den Meistertitel und kam im Final zu einem klaren Sieg gegen Urnäsch mit 4:0-Toren. Die Partie verlief bis zur 6. Minute ausgeglichen, dann aber setzte sich Schwellbrunn mit einem Doppelschlag durch und kam zu einem ungefährdeten Sieg. Im kleinen Final verpasste der Vertreter von Innerrhoden, DTV Haslen, durch eine 1:2-Niederlage gegen Gais den 3. Platz.