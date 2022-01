UH Appenzell beendet die Qualifikation auf dem zweiten Rang

Unihockey Nach Siegen gegen Yverdon und Basel Region: UH Appenzell beendet die Qualifikation auf dem zweiten Platz und trifft nun auf Nesslau Da die NLB-Frauen des UH Appenzell kürzlich gegen die Hot Chilis nach Verlängerung verloren hatten, war der Kampf um Platz zwei noch offen. Es musste ein Sieg her gegen UC Yverdon und Basel Regio, damit der Playoff-Gegner als Zweitplatzierte gewählt werden kann. Dank eines 4:2-Heimsiegs gegen Yverdon und eines 7:3-Auswärtssiegs sichern sich die Appenzellerinnen diese Ausgangslage. 24.01.2022, 11.59 Uhr

Erfolgreicher UH Appenzell: Die Innerrhoderinnen beenden die Qualifikation auf dem zweiten Rang. Archivbild: PD

Am Freitag stand das zweite Nachtragsspiel auf dem Programm. In der Hinrunde realisierten die Appenzellerinnen gegen Yverdon einen knappen Sieg. Rein tabellarisch betrachtet nahmen die UHA-Frauen die Favoritenrolle ein. Ein schnell ausgeführter Freistoss durch Alina Fritsche und Cindy Koller führte zum 1:0.

Die NLB-Frauen kamen immer wieder gefährlich vor das gegnerische Tor. Mit einem Doppelschlag durch die Schwestern Fässler legten die Appenzellerinnen zum 3:0 vor. Schliesslich erhöhte Samira Eberle auf Zuspiel von Sabrina Schmid zum 4:0. Der UC Yverdon verkürzte zum 4:1. Mit einem verdienten Vorsprung ging es in die erste Drittelpause.

Torloses Mitteldrittel

Obwohl die Innerrhoderinnen ans erste Drittel anknüpfen wollten, wurden sie früher durch die Westschweizerinnen gestört. Im Mitteldrittel wurde dem Publikum kein grosses Spektakel geboten, denn dieser Spielabschnitt endete torlos, obwohl die Appenzellerinnen gleich zwei Powerplays ungenutzt liessen.

Im letzten Drittel ging es mit einer weiteren Strafe gegen das Gastteam weiter. Auch diese wurde nicht verwertet. Die Gegnerinnen zeigten sich beim Powerplay effizienter. Sie nutzten ihre Überzahlsituation aus und erzielten den 2:4-Anschlusstreffer. Innerhalb der ersten zwölf Spielminuten entschieden die UHA-Damen das Spiel und gaben den Vorsprung nicht mehr her.

Entscheidung fällt im letzten Drittel

Am Sonntag in Basel war die Devise klar, dass ein Sieg her musste, damit die Qualifikation auf dem zweiten Tabellenrang abgeschlossen werden kann. Entsprechend motiviert starteten sie ins Spiel. In den ersten Spielminuten gab es auf beide Seiten mehrere Konter. Schliesslich prallte ein Ball unglücklich an die Baslerin und zählte als Eigentor. Mit diesem hauchdünnen Vorsprung verabschiedeten sich die beiden Teams in die Pause.

Die Baslerinnen starteten in Überzahl und verwerteten diese Chance zum Ausgleichstreffer. Wiederum musste eine Appenzellerin auf der Strafbank Platz nehmen und auch diesmal gelang Basel Regio ein Treffer. Noch im selben Drittel glichen die UHA-Frauen wieder aus. Der Ball rollte ins Tor der Gegnerinnen. Die Spannung blieb erhalten für das letzte Drittel. In der 43. Spielminute legte Sabrina Schmid für den UH Appenzell vor. Doch die Freude wahrte nicht lange. Nur zwei Minuten später glich Basel Regio das Spiel wieder aus. Sabrina Inauen erzielte die 4:3-Führung.

Ein Konter des UHA konnte nur noch mit einer Notbremse gestoppt werden. Die Unparteiischen sprachen einen Penalty. Nicole Fässler verwandelte den Penalty eiskalt. Anschliessend wurde ein holpriger Ball im Slot von Svenja Manser mit einer Volleyabnahme im Tor untergebracht. Zum Schluss liess sich auch noch Ronja Graf in die Scorerliste eintragen. Die Appenzellerinnen entschieden die Partie klar mit 7:3 für sich und sicherten sich somit als Zweitplatzierte das Heimrecht.

Nun gegen Nesslau

Im Playoff-Viertelfinal treffen die UHA-Damen auf die Nesslau Sharks. Die Appenzellerinnen freuen sich auf die Derbyspiele. Das erste Spiel findet am Samstag in der Turnhalle Gringel statt. Der Spielbeginn wird zu späterer Zeit bekannt gegeben. Es gelten 2G-Vorschriften plus Maskenpflicht für alle Zuschauerinnen und Zuschauer. (nfä)