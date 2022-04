UH Appenzell steigt in die 1. Liga auf

Unihockey Nach Auswärtssieg gegen Unihockey Fricktal: Die Herren des UH Appenzell steigen in die 1. Liga auf Die Herren gewinnen Spiel 4 auswärts gegen Unihockey Fricktal mit 8:3 und schreiben Vereinsgeschichte. Marco Mösli 04.04.2022, 11.59 Uhr

Nach dem Aufstieg spielt der UH Appenzell künftig in der 1. Liga. Bild: PD

Es war angerichtet, am Samstag auswärts in Magden. Rund 80 Fans waren aus Appenzell mitgereist und hofften, den historischen Moment mitzuerleben. Den Herren des UH Appenzell war allerdings bewusst, dass der Aufstieg in die 1. Liga kein Spaziergang werden würde. Die ersten drei Begegnungen dieser Serie gegen Unihockey Fricktal waren stets umkämpft und endeten mit jeweils nur einem Tor Unterschied.

Das Spiel begann für die Appenzeller scheinbar schlecht, nach nur drei Minuten musste Joel Untersander wegen Spielverzögerung auf die Strafbank. Doch wie schon vor Wochenfrist jubelten nicht die Fricktaler im Powerplay, sondern die Innerrhoder in Unterzahl. Michael Sutter lancierte Aurel Sutter, welcher sich nicht zweimal bitten liess und die 1:0-Führung erzielte.

Vorentscheidung dank Powerplaytreffer

Die Aargauer hatten leicht mehr Spielanteile, doch die Appenzeller waren immer wieder durch schnelle Konter gefährlich. Einen solchen Konter konnte Mauro Neff nach schöner Vorarbeit durch Fabian Anderegg noch vor der Pause zum 2:0 verwerten.

Zum Start ins zweite Drittel kam Fricktal zwar zum 2:1-Anschlusstreffer, bevor dann allerdings die vorentscheidenden vier Minuten dieses Spiels folgten. Mit einem Powerplaytreffer erhöhte zuerst Michael Sutter auf 3:1 und mit einem Doppelschlag durch Dario Löhrer und Mauro Neff zogen die Appenzeller auf 5:1 davon. Die Aargauer bäumten sich nochmals auf und versuchten die Innerrhoder stark unter Druck zu setzen, was ihnen teilweise auch gut gelang. Bis zur zweiten Drittelpause musste der heute überragend agierende Cedric Sutter im Tor der Appenzeller noch zweimal hinter sich greifen.

Die Appenzeller wussten, dass nochmals ein Drittel harte Arbeit auf sie warten würde. Doch die oft ideenlosen Angriffsbemühungen der Aargauer wurden meist frühzeitig unterbunden. Als Andrin Sutter in der 49. Minute dann gar auf 6:3 erhöhte, riskierte das Heimteam nun alles und ersetzte den Torhüter lange Zeit durch einen sechsten Feldspieler. Doch das Unterfangen ging wie so oft nicht auf. Pascal Frischknecht und Aurel Sutter erhöhten bis Spielende zum schlussendlich klaren 8:3-Schlussresultat.

Krönung einer perfekten Saison

Mit der Schlusssirene brachen auf Seiten der Appenzeller nun alle Dämme – der Aufstieg in die 1. Liga ist Tatsache. Schlussendlich gewinnen die Innerrhoder die Serie mit 3:1. Sie haben es also geschafft. Nach einer praktisch perfekten Saison mit dem Gruppensieg in der Gruppe 4, den zwei gewonnen Playoff-Serien und mit 18 Siegen aus 21 Spielen ist der Aufstieg mehr als nur verdient.

Unihockey Fricktal – UH Appenzell 3:8 (0:2, 3:3, 0:3)

Halle Matte, Magden. 357 Zuschauer. SR Bluzet/Zubler.

Tore: 4. Au. Sutter (M. Sutter) 0:1. 13. M. Neff (F. Anderegg) 0:2. 22. A. Nagel 1:2. 25. M. Sutter (D. Löhrer) 1:3. 28. D. Löhrer 1:4. 29. M. Neff (Y. Angehrn) 1:5. 31. R. Koch 2:5. 38. O. Steinhauser (R. Schmid) 3:5. 50. An. Sutter (A. Blaser) 3:6. 56. P. Frischknecht 3:7. 58. Au. Sutter (L. Moser) 3:8.

Strafen: 2-mal 2 Minuten gegen Unihockey Fricktal. 4-mal 2 Minuten gegen UH Appenzell.