UHC Herisau: 14:5-Kantersieg gegen Red Lions Frauenfeld

Unihockey UHC Herisau zeigt starke Reaktion: 14:5-Erfolg gegen die Red Lions Frauenfeld Nach zwei Niederlagen in Folge kehrt Erstligist UHC Herisau auf die Siegesstrasse zurück. Gegen die Red Lions Frauenfeld resultierte ein 14:5-Auswärtserfolg. Die Mannschaft von Trainer Nico Raschle liegt auf dem dritten Rang. Silas Stucki 24.10.2022, 11.00 Uhr

Der UHC Herisau (hier Patrick Frischknecht) zeigte beim 14:5 gegen die Red Lions Frauenfeld eine starke Leistung. Bild: Lukas Pfiffner (9. Oktober 2022)

Der Start in das Spiel zeigte, dass die klaren Worte des Trainerstaffs unter der Woche verstanden wurden. Schon in den ersten Einsätzen zeigten sich die Herisauer hellwach und liessen den Ball gut zirkulieren. Entsprechend durften die Gäste nach vier Minuten bereits ein erstes Mal jubeln. Van Haaften versenkte den Ball auf Zuspiel von S. Stucki souverän im Tor. Die gleichen Akteure waren dann in der 8. Minute auch für den zweiten Treffer besorgt – dieses Mal in umgekehrter Reihenfolge.