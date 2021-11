Unihockey Der Wille war da, der Weg nicht: UHC Herisau kassiert Heimniederlage Ein Viertorerückstand ist diesmal eine zu grosse Hypothek für den UHC Herisau. Die Ausserrhoder unterliegen Limmattal im Sportzentrum 3:5. Lukas Pfiffner 29.11.2021, 15.00 Uhr

Torhüter Urban Nüssli und Verteidiger Manuel Rüegg wehren sich gegen den Zürcher Leandro Peraro. Bild: Lukas Pfiffner

Urban Nüssli blickte in der 60. Minute fragend bis verzweifelt zur Spielerbank des UHC Herisau: Soll er einem sechsten Feldspieler Platz machen? Der 29-jährige Torhüter hatte eine starke Leistung gezeigt, und es fehlte den Gastgebern ein einziger Treffer, um nach einer Steigerung in der zweiten Spielhälfte den Favoriten Limmattal in die Verlängerung zu zwingen.

Trainer Nico Raschle winkte ab. «Wir waren ja dran. Und ich hatte den Eindruck, dass wir nicht durch Zirkulieren, sondern eher durch einen Ballgewinn noch zum Erfolg kommen würden. Das Risiko, einen Gegentreffer zu erhalten, schien mir zu gross», erklärte er nach der Sirene. Just als diese ertönte, erhöhten die Zürcher noch auf 3:5 – und Urban Nüssli gab seinem Frust über die Niederlage verbal freien Ausgang.

Eine erstaunliche Parallele

Limmattal bestätigte im Sportzentrum seine bisherigen Resultate in der 1.-Liga-Meisterschaft: Die Zürcher erlitten ihre drei Niederlagen alle gegen die Spitzenteams Bülach, Rheintal Gators und Pfannenstiel Egg. Die Vergleiche mit den Mannschaften auf den Plätzen fünf bis zwölf gewannen sie alle, am knappsten zu Hause gegen Herisau am 25. September (6:5 nach Verlängerung). Und es gab am Sonntag eine erstaunliche Parallele. Wie damals führte Limmattal vorgestern 4:0.

Der Gast begann mit dem Selbstverständnis und der Stilsicherheit einer Spitzenmannschaft, zeichnete sich durch Dynamik und Abschlussstärke auf. Er liess hinten wenig zu, wobei sich Herisau mit Ballverlusten den Abend lange selber schwer machte. 0:2 hiess es nach 13 Minuten, das vierte Gegentor fiel nach 35 Minuten: Die Schiedsrichter hatten bei einem Laufduell zwischen Patrick Mittelholzer und Marco Ramseyer auf Penalty entschieden – er verwertete diesen nach ausgedehnten «Tanz»-Bewegungen.

Änderungen hinten und vorne

Wie im Hinspiel biss sich Herisau aber in Spiel und Hoffnungen zurück. Nico Raschle setzte in der Abwehr und im Angriff zusätzliches Personal ein. In allen drei Fünferblöcken gab es Umstellungen. Lukas Stucki traf noch vor der zweiten Pause aus Nahdistanz zum 1:4 und Adrian Ledergeber bei einem seiner ersten Einsätze der Partie zum 2:4 (51.). Nun waren es die Gäste, die Stresssymptome zeigten, etwas mit den Schiedsrichtern haderten und zeitweise die Ordnung verloren.

Die Einheimischen waren nun in der Vorwärtsbewegung druckvoller und ballsicherer als zuvor, bewirkten Fehler in der Limmattaler Abwehr. Drei Minuten vor der Sirene gelang Patrick Mittelholzer aus spitzem Winkel das von den knapp 100 Zuschauern stürmisch gefeierte Anschlusstor. Der Willen, mit dem Ausgleich noch in die Verlängerung zu kommen, war da, der Weg aber nicht. In den letzten Momenten hatten die Zürcher auch etwas Glück. Über das ganze Spiel gesehen war ihr Sieg aber nicht unverdient.

Eine Lücke öffnet sich

So teilt sich denn die 1.-Liga-Gruppe 2 genau in der Mitte deutlich: Nach 14 von 22 Qualifikationsrunden besteht zwischen Platz sechs (Bassersdorf; Punktequotient 1,533) und Platz sieben (Herisau; 1,143) eine Lücke. «Am nächsten Wochenende haben wir eine doppelte Chance, es besser zu machen als diesmal», sagte Herisaus Trainer Raschle. Dann hat seine Mannschaft zwei Auswärtsspiele vor sich: gegen Pfannenstiel Egg und die Jona-Uznach Flames. Einen einzigen Sieg konnten die Ausserrhoder in den vergangenen sechs Spielen feiern. Damit die Playoff-Qualifikation nicht in Gefahr kommt, wird eine baldige Beendigung der Negativserie nötig sein. Auf den neunten Platz hat Herisau nur drei Punkte Abstand.